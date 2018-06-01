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今日星座運勢／天秤 事業吉星加持 桃花運大增

2018-06-01 00:00聯合新聞網 那河

圖片來源／ingimage
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六月一日（五）

【牡羊座】晴時多雲

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：藍綠色配件

★ 幸運方位：東南方

★ 幸運地點：舒適溫暖的居家空間

雖然仍然容易感覺壓力或心情沈重，但水星金星難得的好相位，要好好把握。此時是建立家人關係，以及對他人說出自己內心真實想法的時刻。

【金牛座】晴空萬里

★ 幸運色：淺藍綠色

★ 幸運物：輕鬆交談

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：聚會場合

命主星受到木星海王的加持，金牛們要好好把握好運勢。不要自閉或固執，以免把好運往門外推。多與人輕鬆互動交流，將為你帶來極大的幸運與機會。

【雙子座】晴空萬里

★ 幸運色：寶藍色

★ 幸運物：執行力與專注力

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：工作職場

命主星水星在強位置並與火星有好相位。正面狀態是增強雙子們的積極性、戰鬥力、與專注力，是展現執行能力的最佳時刻。但另一層面則需注意避免將累積的情緒往他人身上丟。

【巨蟹座】烏雲罩頂

★ 開運色：橘色

★ 開運物：依蘭精油

★ 開運方位：西方

★ 開運地點：SPA

命主星月亮再次與冥王星合相，對巨蟹們來說多少感覺到低氣壓再度來臨，也可能引發腸胃不適或舊疾復發，或是與他人之間關係的重整。

【獅子座】晴時多雲

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：謙虛傾聽

★ 幸運方位：東南方

★ 幸運地點：會議室

當你願意傾聽多數人的想法時，便能得到多數人的支持。但若堅持己見或展現驕傲，他人容易聯合排擠或對抗你。

【處女座】晴時多雲

★ 幸運色：藍色

★ 幸運物：謹言慎行

★ 幸運方位：東南方

★ 幸運地點：工作職場

命主星在事業宮受到火星加持，對處女座而言，說出的話更有份量，可以影響眾人，但也容易被他人放大解讀或過於直接。舉足輕重，謹言慎行。

【天秤座】晴空萬里

★ 幸運色：銀白色

★ 幸運物：適當的裝扮自己

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：工作職場

命主星金星高掛事業宮，且受到兩顆吉星加持，對天秤們來說，此時是登高望遠的最佳時刻。你的魅力與美麗很容易讓他人深受吸引，知名度與人際桃花運大增。

【天蠍座】晴時多雲

★ 幸運色：大地色

★ 幸運物：旅遊資訊

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：優美民宿

天蠍們和另一半或家人容易有不愉快的對話與情緒。最近出國運和旅遊運旺，這個週末不妨也可藉此放鬆心情。

【射手座】晴時多雲

★ 幸運色：大地色

★ 幸運物：耐心

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：色彩沈穩的空間

和他人溝通時避免說的太急太快。開車或行走時也同樣需要有耐心，以免發生小擦撞。貴人運受到加持，需要他人協助時記得主動開口。

【魔羯座】晴時多雲

★ 幸運色：淺粉紅色

★ 幸運物：微笑

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：色彩淡雅的空間

吉星金星在人際宮位且受到加持，摩羯們記得多與他人表達善意，多帶微笑，讓幸運指數加分飆高。

【水瓶座】晴空萬里

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：助人精神

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：助人場合

火星在水瓶且受到象徵理性的水星相助。正面狀態是他人很容易感受到你積極並有創造力的精神。此時也是發揮助人精神的時刻。

【雙魚座】晴空萬里

★ 幸運色：鵝黃色

★ 幸運物：自己的興趣與熱情

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：表演場合

吉星金星在戀愛宮受到加持，讓雙魚們魅力破表。但也要同時注意避免過度高調，容易引發眾人的妒忌或排擠。此時很適合站上舞台展現自己學有所成的才藝。

星座運勢

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