【塔羅】三個月內你的財運能否從谷底翻身？

2018-05-31 08:00 聯合新聞網 科技紫微網



【文‧科技紫微網】

如果可以預知未來，相信幾乎每個人都會關心自己的財富運勢走向。今天，科技紫微網的塔羅將幫你占卜出近三個月的財運走向，即刻占卜你會從中得到些許啟示。

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占卜規則：

1、先閉上眼睛，靜心30秒鐘。

2、在心中默默念：「最近三個月我的財運會上升，還是會下滑？」

3、憑直覺選擇下面一張牌。

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占卜結果：

選牌1：力量

近三個月，你的財運處於急速上升狀態，正財收入逐漸增長，偏財方面也有值得期待的好消息降臨。而你要做的就是，積極接受挑戰，全力以赴為賺錢而奮鬥，抓住機遇，便能在財富方面取得魚躍龍門的成就。

選牌2：女祭司

近三個月，你的財運正在逐漸上升。若有機會參與到某項投資當中，可以相信自己的判斷，果斷做出決定。如果感興趣，可以安排自己學習一些理財知識，近期你的投資觀念很給力，用心學習，會有很大進步，財富狀況也會因此得以提升。

選牌3：正義

近三個月，你的財運會保持穩定狀態，但你可以按照目前的理財計劃安排開支，只要認真理財，開源節流，你的財富狀況就會進入良性循環。需要提醒你的是，別為不值得花錢的事情浪費錢財，克制物慾也是保障收支平衡的一種手段。

選牌4：戰車

近三個月，你的財運正在緩慢下滑。或許你的理財計劃中存在一個不容忽視的漏洞，盡快查找漏洞所在，解決掉這個棘手的問題，你的收支才會逐漸趨於平衡狀態。與此同時，你得考慮如何開源的問題，否則很難改善財富狀況。

選牌5：命運之輪

近三個月，你的財運會越來越糟糕。一些突發事件會為你帶來財務方面的麻煩，該花的錢不能省，要相信有支出才有進帳的道理，省錢不但不能讓你的財富狀況好起來，反而會令你陷入財務窘境之中。盡快尋找一份兼職來填補財務空缺吧！

選牌6：吊人

近三個月，你的財運處於急轉直下的狀況中。要是再找不到開源的方法，恐怕你很快就要吃土了。正財會受到意外事件的影響，收入無法滿足你的期待。不要指望偏財能給你帶來幫助，近期，你必須避免參加任何性質的投資，否則會虧到懷疑人生。

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