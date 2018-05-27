殺破狼周運勢／獅子投資運勢佳 雙魚天菜級對象出現

2018-05-27 00:00 聯合新聞網 殺破狼



殺破狼星座運勢。 圖／ingimage 分享 facebook

白羊座：

整體運勢：

金錢運佳，木星落在財務宮位，與家宅宮位的金星有良好連結，家人最近會對你特別大方，可能會默默幫你繳掉一筆金額不少的帳單，或是在經濟上給予你支援。某些白羊會發現父母偷偷為你存了一筆基金，在非常時期可以用到。

家宅運方面，在家宅宮位的金星相位良好，有搬家需求的白羊座，此時會找到不錯的物件，某些白羊座會在此時把房子或房間出租，可望找到好房客。家庭會有一些喜事，可能會有新成員加入，大家會聚集在一起慶祝。有許多白羊座此時會想添購新傢俱，讓家中感覺更舒適一些。

本週須注意的部分：

交通運方面，滿月影響著交通宮位的太陽，本週要當心交通工具故障、或是壽終正寢，行車容易與人發生糾紛，或是被警察開單，駕駛車輛比較沒耐性，要特別當心交通事故。坐大眾運輸通勤也容易遇上不愉快的事件。

人際關係方面，在人際關係宮位的火星受到天王星影響，跟某個朋友發生不太愉快的問題，會因此冷戰，甚至斷絕往來。

工作運方面，在志業宮位的土星與冥王星接連受到金星影響，工作正處於倦勤時期，有些白羊座會在此時請長假休息，並思考往後工作的出路。某些白羊座可能會在此時轉換跑道。

金牛座：

整體運勢：

感情運佳，在感情宮位的木星與人際關係宮位的海王星相位良好，與某個朋友日久生情，可能會在此時互訴衷曲，決定牽手一輩子。單身的金牛座可能會藉由網路或是學習環境，認識到有好感的對象，兩人很快就在一起了。

學習運方面，金星落在學習宮位，某個快被當掉的科目，考試居然低標過關，雖然學業壓力很大，但似乎還能苟延殘喘一陣子。

金錢運方面，滿月落在財務宮位，某個分期付款的帳單在此時可望付清，無債一身輕，經濟狀況會開始感覺寬裕。不過此時也容易衝動性購物，花錢請多三思後行。

本週須注意的部分：

工作運方面，火星進入志業宮位，現行的工作突發狀況較多，常常需要加班，處理許多麻煩的問題，會是十分繁忙的時期。

健康運方面，滿月發生在疾厄宮位，本週要當心吃壞肚子，感染急性腸胃炎，工作過勞，使得內分泌有失調的狀況，需特別注意作息與飲食。

雙子座：

整體運勢：

工作運佳，在工作宮位的木星與志業宮位的海王星有良好連結，在職場上發現了一些令你感到有趣的人、事、物，乏味的生活有了新樂趣，每天都很期待去上班。

金錢運方面，金星落在金錢宮位，雖然日子過得不算富有，但工作多這麼一些加給或獎勵，會有餘裕的金錢，吃些美味的料理犒賞自己，感受生活中的小確幸。

本週須注意的部分：

學業運方面，在學業宮位的火星受到天王星影響，容易踩到教授或指導老師的地雷，使得許多功課的進行變得困難，報告與作業也容易被退件，學業面臨危機。

遠行運方面，在遠行宮位的火星受到天王星影響，會突然需要到外地出差，或是短期的外駐，執行一個特殊的任務或交流，然而這個任務充滿挑戰性，會使你感到壓力較大，到外地也容易水土不服。

感情運方面，滿月發生在感情宮位，與喜歡的人容易吵架、鬧情緒，情感關係緊張，此時需注意情緒管理，不要故意唱反調，那對你們的關係沒有好處。

巨蟹座：

整體運勢：

遠行運佳，在遠行宮位的海王星相位良好，此時出遠門除了可以散散心，為你帶來一些好心情，可能會因此邂逅人生旅程一個重要的人，為你無趣的生活帶來新的改變。

學業運方面，在學業宮位的海王星相位良好，學業上會遇上良師益友解答你許多疑惑，此時也容易對指導你的人產生特殊的孺慕之情，這會因此激發你的學習動力，學業突飛猛進。

本週須注意的部分：

感情運方面，在命宮的金星接連受到感情宮位的土星與冥王星影響，目前週遭充滿了誘惑，對於有伴侶的巨蟹座而言，容易把持不住而出軌。對於單身的巨蟹座，雖然有很多不錯的人選在週遭，然而你最在意的人卻始終不願意對你表態。

工作運方面，滿月落在工作宮位，某個階段性任務在此時結束，可能會決定離開目前的工作崗位，或是轉換跑道。某些巨蟹座對於現在的工作感到倦勤，會突然決定辭掉工作。

人際關係方面，在人際關係宮位的天王星受到火星影響，在目前的交友圈中顯得格格不入，不知為何受到排擠，人際關係感到受傷，某些巨蟹座可能選擇自我孤立，不想再迎合任何人而生存。

金錢運方面，在金錢宮位的火星受到天王星影響，與人的金錢往來需格外當心，容易被騙錢，同時，借出去的錢無法討回來，在金錢方面的處理容易引起糾紛，財務相關的問題會搞得你不愉快，甚至賠了夫人又折兵。

健康運方面，滿月發生在健康宮位，當心工作壓力引起的胃痛，容易吃壞肚子，罹患急性腸胃炎，火星進入疾厄宮位，可能有血光之災，一些疾病甚至在此時需要動手術治療。

獅子座：

整體運勢：

人際關係運勢佳，水星進入人際關係宮位，會有很多人際關係方面的邀約，與好朋友們重聚，可以聊聊近況，甚至因此發現彼此有些可以互相合作的地方。

金錢運佳，在財務宮位的海王星相位良好，投資運勢佳，投資的標的會有不錯的獲利。沒有投資習慣的獅子座，購物會因為在身份上的有某些特殊情況，享有非常好的優惠。

本週須注意的部分：

感情運方面，滿月發生在戀愛宮位，同時火星落在感情宮位，相位不良。過度情緒化，對於情感關係並沒有好處，只會消磨彼此之間的情份，滿月期間，容易被提分手，或是被喜歡的人厭倦，對待越是重要的人，情緒管理要越好。

工作運方面，在工作宮位的天王星受到夥伴宮位的火星影響，有些突發狀況並不是偶然發生，而是被有心人故意陷害，在職場須提防小人，同時，在團隊中也容易感覺被夥伴孤立，目前有許多挑戰必須獨立完成，無法中途放棄現在的任務。

處女座：

整體運勢：

人際關係運勢佳，金星進入人際關係宮位，會有許多交際應酬的邀約，可能會被請吃飯，或是收到許多餽贈。與朋友相聚會非常開心愉快。

面試運、考試運佳，在面試與考試宮位的木星相位良好，此時參加面試與考試非常順利討喜，很快就能進入理想的單位，跟客戶面談，也能很快的獲取訂單。

本週須注意的部分：

感情運方面，在戀愛宮位的土星與冥王星接連受到金星影響，身邊不乏對你有好感的人，你會與他們維持著若即若離的曖昧關係，卻沒有一個覺得可以託付終身的對象，在不安全感作祟之下，害怕失去自己，但也因此給予別人不可信賴的感覺，在惡性循環之下，不斷地尋尋覓覓，卻不見真愛降臨。

工作運方面，水星進入志業宮位，工作效率會隨著工作量的增加而變得更有效率，業績也因此變得亮眼。然而工作宮位的火星受到天王星影響，由於工作表現優秀，使得你總是被指派處理許多突發狀況，臨時需要加班的狀況變多了。

家宅運方面，滿月落在家宅宮位，家庭氣氛有些緊張，某些處女座與家人容易鬧情緒吵架。或是有些重要的家電在此時故障，會是家中亂糟糟的一週。

健康運方面，火星依然停留在健康宮位，當心血光之災，注意意外傷害的發生，身體器官容易急性發炎，甚至需要掛急診，或是緊急需要動手術治療。請多留意身體狀況與人身安全。

天秤座：

整體運勢：

金錢運方面，在金錢宮位的木星相位良好，除了工作上有額外的加給或獎金，可能還會有許多兼職賺外快的機會，荷包不斷地有進帳，經濟狀況寬裕，但也會因為花錢較為奢侈浪費，在吃喝玩樂的開銷較多。

遠行運佳，水星進入遠行宮位，會有一個遠行計畫，不論是到外地出差或是旅行，都會是非常愉快的行程，甚至會有怦然心動的邂逅。

學習運方面，滿月發生在學習宮位，某個重要的考試成績即將揭曉，它會是你未來何去何從，或是某個科目能否順利通過的關鍵，本週這些懸而未決的事，就會塵埃落定。

本週須注意的部分：

工作運方面，在志業宮位的金星接連受到土星、冥王星影響，某些事務的執行感覺好事多磨，明明差一步就可以完成的任務了，卻可能臨時需要修正，又要繼續延遲下去。

感情運方面，在戀愛宮位的火星受到天王星影響，喜歡的對象脾氣不太穩定，雙方大小爭執不斷，不過經常是床頭吵、床尾和。雙方在肉體關係上需求度高，對比心靈契合程度會感覺有些矛盾。

天蠍座：

整體運勢：

遠行運佳，金星進入遠行宮位，可能會為了看演唱會不辭千里到外地一趟，會受到高規格的待遇，即便只是單純的旅行也會十分愉快，旅程之中會出現一些讓你怦然心動的天菜，在整個旅程中讓你心花怒放。

金錢運方面，滿月發生在金錢宮位，同時水星也進入到了財務宮位，某個分期付款的帳單終於能在此時繳清，經濟壓力感覺輕鬆許多。此時會發現有很多節稅的方式或訊息，可因此省下很多錢。

本週須注意的部分：

學習運方面，在學習宮位的土星、冥王星接連受到金星影響，原本想放棄的科目，又出現很多補救的機會，使得你對於轉換學科，開始猶豫不決。

感情運方面，在感情宮位的天王星受到火星影響，容易閃電進入一段情感關係中，但會發現對方的脾氣不是太穩定。已經有伴侶的天蠍，會覺得與對方的家人在相處上不是太和諧，或是對方不太喜歡你的家人，使你在伴侶關係上的位置感到尷尬。

健康運方面，水星隨著太陽進入疾厄宮位，室內外的溫差太大，容易因此感冒或是熱衰竭，同時要留意心血管方面的問題，注意多補充水分與電解質。

射手座：

整體運勢：

金錢運方面，金星在財務宮位行進，突然在某個外套口袋翻到一筆遺忘很久的鈔票，足夠你吃一頓好料，感覺福至心靈。某些射手座會收到朋友或家人的餽贈，或是被請吃大餐，生活中充滿了小確幸。

家宅運佳，在家宅宮位的海王星相位良好，目前生活處在一個過渡時期，家人對你十分包容，讓你盡情休息、放空、耍廢，甚至在經濟上給你許多支援，此時要好好感謝家人。

本週須注意的部分：

感情運方面，滿月落在命宮，本週情緒較容易失控，過度得意忘形或是過度任性，可能會使得喜歡的人翻臉，也容易為了一些小事吵架，嚴重的話甚至容易在此時被分手。單身的射手座，可能會在戀情尚未成熟的階段告白，會因此嚇跑對方，滿月期間請盡量保持心情平穩。

面試運方面，火星落在面試宮位受到天王星影響，即便拿到了錄取通知，但變數依然很多，可能會在上任的前一刻變卦。就算進入某間公司任職，在試用期間也可能受到各種刁難，自信受挫，會是求職較為不順利的時期。

工作運方面，在工作宮位的天王星受到在溝通宮位的火星影響，在職場上與人溝通不良，很多突發狀況與誤會都藏在這些溝通過程的細節中。同時容易受到流言波及，在職場說話要謹言慎行，即便是在網路上的發言也要小心，避免招惹一些麻煩。

交通運方面，火星落在交通宮位，行車要特別當心發生行車糾紛，或是被開紅單，交通工具的故障率較高，出門要當心交通安全，通勤搭乘交通工具時，也容易遇到不愉快的事件，或是班車誤點，造成你上班遲到。

學習運方面，在學習宮位的火星受到天王星影響，對很多科目顯得興趣缺缺，即便專心投入某個項目的學習，挫折感也比較多，容易想翹課或是放棄某些學習。

摩羯座：

整體運勢：

人際關係運勢佳，在人際關係宮位的木星相位良好，真正的貴人會教會你許多重要知識、技能，並啟發你智慧，這些人可能出現在一些不起眼的學習場合，或是在網路上，容易交到許多看似地位不高，卻能帶給你很多新見識的朋友。

學習運佳，在學習宮位的海王星相位良好，某些困難的科目，會因為一些高人的指點下，突然豁然開朗，從此之後這些難題將獲得解決。

旅遊運佳，在旅行宮位的海王星與人際關係宮位的木星有良好連結，藉由旅行，可結識許多新朋友，這些朋友會是你未來解決很多問題的重要資源。某些摩羯座，可揪到許多好友組團去某個地方遊覽，旅程十分放鬆愉快。

本週須注意的部分：

工作運方面，滿月影響著工作宮位的太陽，本週會覺得工作提不起勁，感覺倦勤，甚至在衝動之下提出辭呈，不過當許多工作陸續湧進後，會忙到沒時間思考思考，辭職的問題也會不了了之。

感情運方面，在感情宮位的金星陸續受到命宮的土星與冥王星影響，太多無法變通的原則與太多的條件設定，會磨掉對方對你的體貼與愛，感情也容易突然發生質變，這可能是長久以來，對方累積下來的挫折感造成的。

金錢運方面，火星在金錢宮位，受到天王星影響，寵物或小孩可能會發生一些令你十分憂心的狀況，而花很多金錢在孩子們身上。沒有寵物與孩子的摩羯座也會有一些預期之外的花費，好不容易存下的積蓄會大量消耗。

水瓶座：

整體運勢：

工作運方面，志業宮位與工作宮位有木星與金星兩大吉星進駐，在職場上的能力受到重視，任何案件都能執行順利，職務與薪資因此不斷調升。在創業階段的水瓶座，會在業界異軍突起，業績不斷攀升，會是事業運非常亮眼的時期。

金錢運佳，在金錢宮位的海王星相位良好，除了正職的收益之外，還會有許多賺外快的機會，積蓄累積的速度快到沒時間花錢，生活富足無虞。

本週須注意的部分：

人際關係方面，滿月落在人際關係宮位，與某些朋友的關係有些不愉快，可能考慮遠離這些朋友圈，甚至會與某些朋友恩斷義絕，某些水瓶座，會有一個重要的朋友因為一些因素而遠離你了，本週會對人際關係有些傷感。

感情運方面，在戀愛宮位的太陽，受到滿月影響，喜歡的對象在情感關係上有許多無法釐清的關係，甚至會出現強勁的情敵跟你競爭，在情感關係上會是情緒波動較劇烈的時期。某些水瓶座會突然煞到某個對象，但你或是對方可能已經有固定伴侶了。

健康運方面，火星進入命宮，受到天王星影響，當心血光之災，特別要注意交通安全，出門在外突發狀況較多。某些器官可能會罹患急性的疾病，甚至需要動手術治療，交通方面，也要注意與人發生糾紛或是被開罰單，交通工具容易有損壞，這段時間需特別注意身體健康以及人身安全。

當心口舌之災，在溝通宮位的天王星受到火星影響，可能會被一些奇怪的人挑釁而被激怒。特別在網路上的發言，容易招惹麻煩的人來跟你筆戰，不要跟人做無謂的爭論，那只會浪費你寶貴的時間而已。

雙魚座：

整體運勢：

感情運方面，金星落在戀愛宮位，可能會有天菜級的對象出現在你身邊，讓你最近的日子總是心花怒放，但由於金星接連受到土星與冥王星影響，你或對方可能已經有固定伴侶了。只可遠觀，不可褻玩。

家宅運方面，水星進入家宅宮位，有搬家需求的雙魚座，會找到理想的物件，十分有效率地搬家。沒有搬家需求的雙魚座，此時會想好好整理家宅，會清理掉許多不需要使用的衣服與垃圾。

本週須注意的部分：

學習運方面，在學習宮位的天王星受到火星影響，容易對非正規學科的才藝有興趣，甚至荒廢學業去學習，卻只有三分鐘熱度，可能很快就會想放棄了。

工作運方面，滿月落在志業宮位，工作情緒較為低潮，嚴重的倦勤，可能會想辭掉工作休息一陣子。某些雙魚座會在此時會卸下一個任務，或是轉換跑道，職場中也可能出現一些變化，讓你感到沮喪。

交通運方面，在交通宮位的天王星受到火星影響，要當心交通糾紛，可能會感覺收到罰單的機率變高了，交通工具常莫名其妙故障，通勤也容易遇到不愉快的事件，外出要特別當心交通安全。

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