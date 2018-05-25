6月塔羅生命靈數運勢：只管選好 選好那個你想要的

2018-05-25 08:10 聯合新聞網 文／巧巧老師



圖片來源／ pexels 分享 facebook

引用二數的指引做為六月的開端：）

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無關機率，機率永遠是100%，我們擁有所有的選擇，當然包括成為我們心心念念所嚮往的那一個，只管選好，選好那個你想要的。

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生命靈數怎麼算？ 以下運勢將以生命靈數1~9數來作為分組的依據， 例如： 1988年08月08日生， 請將所有數字加總至個位數則得到你的生命靈數。 1+9+8+8+0+8+0+8=42 4+2=6，所以範例的生命靈數為6。 若命數為10的朋友請繼續加至個位數即可， Ex：1+0=1，依此類推。 就上例而言，可以優先看「靈數6」的運勢， 再參照加總前的兩數「2、4」輔助著看， 綜合的解讀可以帶給你更多啟發噢！

★生命靈數1

整體運勢：在六月份，能夠打開感官、感受到他人的善意，對一號人而言是相當重要的，其實眼前能夠運用的資源並不少，也有許多人對你伸出援手、釋出善意，但你面對這些看似太好的際遇，卻很可能是處於消化不良的狀態居多，進而錯失了一些不錯的機會，無論是物質金錢或是人際，都多往好的可能看吧！

當你願意提醒自己拿掉那些先入為主的成見，也就能夠感受到更多生活中順利的面向，以及發現自己原先認為那些不善的、惡意的、負面的，可能都是很久很久以前的事了，這是個能夠藉由實地驗證來擺脫舊有成見的絕佳時機，如果你已經困於舊模式許久、渴望改變，不如就趁著這些你仍搖擺在信任與懷疑當下，將那些長久以來都存疑的好意一次看盡，藉由這些驗算的動作，為你眼前陳舊的風景換上新的顏色。

工作／學業：在專業上，必須更當機立斷的去處理掉一些明知不可為，但你卻遲遲不敢表明立場的不當要求，看起來這已經是長期的問題，如果繼續用模糊的方式去應對，那麼六月份將會實際的耽誤到工作進度，並且，本來是為了保持人和的做法，卻反倒可能為你帶來更多的流言八卦；

實際上如果你可以明確的表態，那麼就會發現旁人其實是會支持你的做法的，而且或許，他們也正等著這樣一個能解決問題、打破僵局的人出現，所以你的改變做法非但不會帶來負面的影響，反倒能為你贏為一些美名，進而顛覆你原先對這件事情的觀點，所以說服自己試試，做不一樣的選擇，會是這段時間的重要練習；另一方面也可以從這些實地的驗證為你斬斷一些實則有害，不過表面卻美好的人際關係，剩下的行前準備，就是你該如何調整面對自己這樣180度的巨大轉變了。

愛情：單身者在這段時間，對於接受新對象是遲疑的態度，在嚴格的考核之下，便很難有新的機會可以進得了門，如果你真的渴望一段新的關係或不同於以往的可能性，那麼建議你先拋掉過於理想化的想法，先看看自己所設定的條件是否本身就自相矛盾了，當你先解決了這樣的問題之後，才能夠讓可能的對象變得真的有發展的可能性，而非永遠只是看見機會，卻從來未能真正擁有機會；

有伴侶者，是否總是覺得自己一切都可以自己處理，習慣性的將另一半的善意向外推呢？在這段時間感覺到的伴侶的疏離，或許你會說這一切都來得突然，不過這些實際上都已經蘊釀許久，只不過現在浮出檯面罷了，因為你長期的反射動作，已經讓另一半感覺到你似乎不太需要被協助或照顧，所以如果你更深刻的感覺到這些了，那麼只是在提醒你，該適度的示弱，將自己需要幫忙的地方好好的對另一半坦白，當你讓出這些空間給對方表現，便會再度感受到雙方情感的流動，並讓感情的溫度回升，而對於原本互動就良好的一號人而言，當你願意坦誠更多自己較弱的一面時，也會對於情感的增溫是有幫助的，所以無論是修復關係或期待關係更進一步，卸下更多偽裝與堅強，都會是很好的做法。

訊息指引：Anger

不讓那些曾有的陰影翳住眼前的視線，曾經已在腦後，而眼前正是天明的明天。

★生命靈數2

整體運勢：從被捆綁許久的不自由中解脫，雖然一切看似仍在原地不動，但看待的視野與心境是完全不同於以往的，對二號人而言，六月份能夠重拾對生活的熱情，在財務上有機會慢慢累積出新的高度，無論是想改變現況的混亂、做出選擇，眼前都是絕佳的時間點；若有困擾已久的宿疾，也可望在這段時間找到解決的辦法，趁這個時候為自己的生活跟身體進行更新，把舊的、不再需要的無論是人際、模式都丟開，找到新的方法去應對接下來的日子，人際關係重新被活絡，想鬆動、更替掉長久已來的固有模式，就從這個月開始，會是不錯的選擇。

工作／學業：在專業上有延伸觸角、與多種不同於以往職類的窗口配合的機會，原有所學的範圍，似乎有些不夠用了，這些可配合的對象雖然以往也早已存在你身邊，但從來沒想過的跨領域配合，或許就可以用在這個月份，與異業的結合會為工作帶來新的改變及視角；

無論你覺得想像的是否過於天馬行空，在這個月裡都是值得嚐試看看的，至少若可以提出來被討論，都能對於刺激固有的思路有相當大的幫助，若你覺得現在的工作、唸的書，對你而言都已陷入一種食之無味，但又不得不繼續的局面，那麼這將是一劑解藥；若你正苦於轉換職業、找到人生方向，那麼就試著做做跟以往不同的選擇，在過去，或許那些因為種種考量未能被你選擇的，在此時試著去做，都能比過往更能達到消融僵化與無趣的效果。

愛情：單身者有好消息，先來檢查一下那些過去被你只列為好朋友的對象們吧！到底他們是如何被你擺在這個選單內，卻遲遲沒有成為交往對象的呢？你得先看看這個過程，然後或許會得出一點跟以前不同的答案，更可能的是，這根本是你早知道但刻意忽略的，缺乏追求與放棄的勇氣，於是被放進好朋友這個大籃子的對象們，是時候讓他們重見天日了吧？

有伴侶者跟伴侶的互動更加熱絡，關係在這段時間變得有趣，若你覺得過去的模式太無聊，落入了某種難以跳脫的公式，那麼這個月將找到改變的契機，試著換個表達的方式，以前都只說話，那麼偶爾換成寫寫信吧！

或總是迂迴的，嚐試著做些直接明快的表達，翻轉舊有的模式，都能為關係注入活水，帶進輕新愉快的空氣。

訊息指引：Beloved

無關機率，機率永遠是100%，我們擁有所有的選擇，當然包括成為我們心心念念所嚮往的那一個，只管選好，選好那個你想要的。

★生命靈數3

整體運勢：生活對你的誠實，會為三號人們帶來一些無力感，一些原本猜測中的謊言終於得證，雖是預期中的，不過也免不了感到失落，好消息是，這些看似負面，或原先被預測後續發展不太被看好的事，在真相終於大白之後，結局並沒有想像中的那麼糟糕，事件呈現先落入谷底後再往上翻轉的局面，所以即便看似已經到了終點，也先別急著為它們下定論，再多等一會兒，你會看到那些殘忍的背後，通常富含仁慈；

心情大致上是穩定的，應付那些峰迴路轉的戰力還算足夠，在這些翻轉過後，通常都還是會留下一點可運用的智慧與經驗，或實質的資源，可以讓三號人們因著這些翻攪，奠下後續的基礎，整體來說運勢好壞參半，壞中仍有祝福，親身體會才懂箇中滋味。

工作／學業：在工作上，有種必須從頭打基礎的感覺，它說的的確有可能是你正準備轉換職場或跑道這回事，對學生而言也可能是一個階段的完成或結束，畢業了，換了新的地方，所以就需要一切重新來過，這樣的歸零當然會伴隨著一些失落或無助，不過此時也會有許多新的消息湧入，只不過對三號人較困擾的是，在這個當下它們都有種無法馬上被確定的特質，這些東西都需要你主動去決定，無法被用被動的方式確認，也就是，你無法逃避「為自己負責」這件事，如果你打算用被動的姿態應戰，那麼這些可發展、有遠景的事，在你眼裡的價值可能就會被打了許多折扣，但這些「折扣」卻不是因為上天待你不夠寬厚，若只是因為想被動的被決定，那就有些浪費了；就算留在原職，原職也可能有類似的變動特質，若看見那些原本想要卻從未選擇過的機會，主動追求會比被動受邀更能讓事情往好的地方發展。

愛情：單身者在這段心情相對穩定的時期，需要的是重新審視自己擇偶條件，挑選伴侶這回事遲遲沒有進展，是否因為自己過去有許多的自我設限所導致的結果呢？這個月份無論你是否打算思考這件事，都會有機會讓你看見這些，可能終於出現了心中理想的對象，但你卻發現根本不是條件不符的問題，而是你害怕追求一段新的關係，這個月份會有相當好的調整與面對的機會，看到了一直都想要的，那麼，換個做法，改被動為主動，又有何不可呢？

有伴侶者感情的基礎是穩定的，在這個前提下，如果你對對方仍有長久未解的疑問，那麼這段期間提出的問題，較以往能夠快速得到回應或解答，可以嚐試著問出口，這些解開疑惑的動作，看似不那麼急迫或必要，不過它卻是可以讓雙方感情的根基更穩定的做法之一，這個月雙方相處的氣氛如果讓你覺得過於平淡、不夠熱絡，那麼很可能就是這個部份在發出警訊，別刻意忽略，正視它雖然好像有點不必要、有點自找麻煩，不過這些都是為了讓以後的相處更好、不麻煩的解方，如果你聽見它們，那麼試著回應、解決，也不是件太壞的事。

訊息指引：Intuition

看見那些黑暗背後，毫無意外的，都是祝福與光明。

★生命靈數4

整體運勢：言行幾乎是被迫合一的月份，對四號人來說，是個外面包裹著垃圾的禮物，一方面是內在終於儲存到足夠的動能，所以你們開始看到生活中的可為之處，即便它早是陳年課題，是那些被你一再丟到後頭不處理不面對的，不過四號人們的「願意」何其珍貴，這些內在驅力將為你再度召喚來這些以往視為洪水猛獸的事件，然後你便有機會再重新演一次那種被驚嚇、不情願、但終究可以面對了的劇碼，然後，面對與處理之後，發現一切只是小菜一碟，雖然中間被為難的過程難免，不過終能在月底時順利的收成美好的結局。

工作／學業：在專業上是較無可為的一段時間，對於視工作如命、喜歡用工作來推託一切的四號人來說，上述的發展，當然不會發生在工作上，工作向來是你人生的第一選項，所以在這個月份裡，工作顯得輕鬆、沒有太多可為空間，可能是案子的空窗期，也可能是正有許多你一個人搬不開的雜項卡著目前的進度，總之是沒什麼可以使力的，也只好被迫休息，在工作上的建議是，既然可以休息，請不要再沒事硬找事情來做了，這些被你硬是找來墊檔的工作不會有什麼好事發生，它們通常會帶來後續許多收拾困難的麻煩事，當然我相信某些堅持苦幹實幹的四號人還是會堅持嚐試，不願休息，那麼...有實驗精神是值得佩服的，逆流而上也是一種選擇。

愛情：單身者可以擺脫一些過往的陰影，重拾對戀愛的信心，新的機會與可能便隨之展開，是否談戀愛變成一種「可選擇的事」及申論題，再也不是過往僵化的的選擇題，當然有機會跟可以實際進行是不同的事，如果你剛進入這樣的局面，那麼還是需要一點自我整理的時間，整理後才能好好答題，機會在夏天，而現在只是起點呢！

有伴侶者的2018，在本月之前的狀況似乎都不是太妙，如果你的關係仍然續存，只是已懸於一線，那麼這個月有機會因為再也看不到線，於是你終於願意改變了，如果是這樣的劇情，或許找回線並沒有你想像中的困難與吃力，不過擁有動力是好的，這些動力將有機會為你帶回有人愛的夏季；

如果你早在這樣改變的路上，那麼這個月就不那麼困難，不過這也是加把勁的時間，對方的需求，或許你已經回應了一點點，那麼就試著更深入了解一些，做得更多，為關係深化加倍努力，在這個月，你會看到另一半更多的善意，看到關係中更多值得你努力的空間，以及關係繼續存在對你的重要涵義。

訊息指引：Growth

在返回終點的路上，我們總能反覆練習，看似不必要瑣碎繁雜的那些都珍貴，它們從無法被省略，無論是任何一步。

★生命靈數5

整體運勢：在六月份，五號人們得呈現備戰姿態努力應對了，在外在環境壓力相當大的此時，你必須面對許多外來的誘惑，心態的穩定對你來說是唯一可守住的有用武器，因為突發狀況變多，加上能求得外援的機會較少，如果你不想為了物質或金錢跟人低頭，那麼與其接受那種臨時出現，但一看就知道援助背後帶有許多討人厭目的、交換式的幫助，還不如提前準備好一點可以臨機應變的儲備資金；

這段時間多數考驗來自「具體的金錢困難」衍生出的問題，若你不想手忙腳亂，那麼就得先做好心理準備及思考好金錢的配套方案來應對這個月的混亂了。

工作／學業：在專業上發展還不錯，但無法即時因為這些不錯而生出多餘的金錢，所以上述的困難在發生時，工作這一塊會是能夠讓你心情較能平衡過來的逃生索，有許多幸運的、短期合作的可能性，這些合作較像是試水溫，所以也不能輕忽，另外難以求得外援的問題也可能在這裡重現，機會面雖然不差，不過卻需要事事親力親為，自己身兼數職才能完成，這裡是五號人們很容易臨陣脫逃的環節，在這種時候更需要提醒自己得咬牙完成，如果你期待它們還能有後續的發展，那麼就不宜輕易半途而廢；在熬完上旬及中旬之後狀況就會和緩許多，做好應戰心情，會較容易過關。

愛情：單身者困於自己的信念，以及生活、工作也都難以分神來想這件事，雖然沒有新發展的可能，不過這些混亂與折磨卻可能讓你折損信心，待事件緩和後，可能會拉長你單身的時間，如果不想被影響，那麼就得告訴自己得把這些情緒好好的畫分、區隔好，別一不小心就讓生活的不順拖進黑洞裡，才好在生活回穩後看見好的機會；

有伴侶者，如果你明白關係中的地雷或被刻意掩蓋的問題在哪，建議提早處理，會比事到臨頭才反應來得好，在這段時間容易被伴侶提出許多質疑，這些事堆積如山，但卻可能是你平常都「認為沒有」的，實際上它只是被暫時略過或掩蓋掉了而已，對於伴侶及自己的情緒反覆與沒有耐性，六月份都是需要處理與面對的時候，不建議採取迂迴或逃避的姿態，因為你的「暫時冷靜一下」，之後帶來的，可能是永遠的冷靜，請務必用積極的態度取代消極。

訊息指引：Adventure

我們總能創造出那些期待的、以及害怕發生的，生命還給你的，是你投以最多時間關注的，無論那都是些什麼。

★生命靈數6

整體運勢：心情鬆綁的六月，對於過往為執著而執著的某些點，有機會面對並且輕輕放下，雖然也很可能是不得不的，不過在放下的同時，也會帶來新的可能性，如果六號人們願意不再緊抓舊有的，那麼新發展的幸運則可能讓你喜大於驚，不預設立場及順流，是這個月該做好的行前準備，當你調整好心情，會發現機會無處不在，當然如果你願意，除了被動的遇上機會，丟掉自我限制之後，更可能在這段時間為自己爭取或創造屬於自己想要的美好。

工作／學業：在專業上，原本負責的範圍或是工作內容有被延宕的機會，必須暫停，嚴重時則是終止，而因此需要更動職務細項，不過這些改變看似負面，卻很可能帶來一些意料之外的好機會，就如上述，如果手邊正在進行的事情不那麼順利，那麼即便沒有人指定你更動工作內容，你也可以先為自己做出適度的變動，把時間留給更重要、更具效益或你更有興趣的事，趁此空檔發展出另一條不同的路線；

當你願意思考並為工作做出靈活的調整，那麼除了新的可能性之外，回過頭再去處理那些原本停滯的，也會發現完全不同的視野，進而有可能讓事情是雙贏的，不固守及靈活，是六月最佳的策略。

愛情：單身者與人群之間的距離稍嫌遠了些，這是心理上的疏遠所帶來的實質反應，因為自己的防護過多，讓人不好接近，所以對你有興趣的對象也只能對你遠觀，如果你希望這些人可以更主動些，那麼六號人們自己就得付出具體的行動，一點微笑、主動的招呼，都是幫你拆掉太高的城牆，為你帶來更多契機的好做法哦！

有伴侶者需要另一半更多的關心，而另一半也需要你主動開口求助，對伴侶而言，有時六號人的暗示實在是太隱晦啦！如果你期待對方更多溫暖的言語、或貼心的動作，那麼明示會比暗示來得好，千萬不要堅持對方「應該知道」，即便是伴侶，都不會比你更了解你自己的需求，若你感到雙方的關係相當平板無趣，那麼試著說說這些你想要的，在這段時間便能把感情帶往較正面的發展，你會發現，對方也很樂意回應你的要求呢！

訊息指引：Support

在你需要的時候，交付軟弱，不先去預期會被回應些什麼，信任那些被返還的，總會是你需要的。

★生命靈數7

整體運勢：生活中流言八卦四起的這段時間，建議七號人以沉默及疏離的態勢來面對，會比加入這場混仗來得好，當一切狀況不明朗時，急於澄清或說明都不是太好的做法，這會帶來更多的損失，但若能保持淡然的態度、冷處理，那麼便能發現這些看似混亂與糾結的，與你其實沒有太多關係，對於關係較疏遠的他人求助，也請多想三分鐘，一時的熱心可能為你帶來後續許多的困擾，並且，這些幫助並非都能為你換來正面的評價，很可能是賠了夫人又折兵的，在投入資源及心力前，請務必三思而後行。

工作／學業：在工作上有許多的人際問題與雜項需要處理，會有許多本不屬於你的雜事突然的找上你幫忙，就如同第一段說的，若能選擇，推掉會比接受好，若不能選擇，那麼也請想想是否這些「不能」是因為自己想當好人、不想得罪別人、因為一些舊例所以才不得不，如果是這些原因才接下，無法堅持立場的七號人，在這次吃悶虧的機率就會更高，這些忙都有有功無賞、打破要賠的，請思考自己是否有足夠的資源可以幫得起這些忙；如果你期待的是在這些協助中取得正面的評價，也建議不要抱太高期望，因為負評可能高於正評，比起一味的當好人，一定有更好的處理方式可以帶過。

愛情：單身者出現爛桃花的機率高，請務必慎選對象，即便只是初步的接觸，若你已經發現對方有點奇怪，就別再繼續你一貫的寬容看待與好奇心會更好，一旦打開這個閘門，通常都會讓對方步步進逼，造成許多的情緒困擾，同時也會為你帶來一些不太好的流言，設下防線是必要的，一時心軟跟好奇，在這段時間都可能需要付出比平日更高的代價；

有伴侶者在關係內容易有與對方爭執的機會，難以取得更多與對方的共識，通常七號人的心裡很清楚這些堅持只是無謂的，不過卻會因為一個腦袋轉不過來很難讓步，建議那些因為一時情緒丟出去的堅持在丟出去之前可以多想一下，才不會話一出口，後面就因為更多無謂的尊嚴回不了頭，如果可以保持開放與輕鬆的心情，就能避開許多類似的困擾。

訊息指引：Friendship

為自己畫出適度的舒適範圍，在任何讓你感到不適的片刻，

友善的標準並不如字面那般單一，它常常更代表了禮貌的疏離。

★生命靈數8

整體運勢：六月的變動為八號人們帶來更多的機會，但也有更多外來的情緒會混雜在這些變動當中，讓機會與困擾呈現交雜出現的局面，八號人們能做的，就是選擇交友圈、盡可能讓自己遠離那些原本看起來就怪怪的人，因為這些人會藉著跟你有交集、提供機會的同時丟出他們本身不太穩定的情緒，所以雖然新的合作或是人際關係會大量出現，不過得在第一關慎選對象，才不會讓原本能獲利或有正面發展的好事因為疏忽而打了折扣。

工作／學業：在工作上有對眾人發聲，說服、公開演說、發表意見的機會，不過卻不是你以往熟悉的領域，是需要重新建構概念的，這樣的邀約讓你能夠跨足其他產業或職種，會帶來很多有趣的事、新的觀點及衝擊，為手邊已經熟悉的工作帶來新的衝擊，當你發現類似上述的發展出現時，可以試著主動爭取它們，比起被動來得好，因為它們除了是「新的」，同時也都具有「需要主動爭取才較有機會觸及」的特質，所以只是等待是不夠的，主動爭取、主動發起，這些都會讓你離這些成功更近一點；

因為六月份的說服力及魅力也較以往來得高，所以可以對自己更有信心一點，掌握住屬於你的發光時刻。

愛情：單身者若渴望新的關係卻遲遲沒有機會，那麼，先看看你對外的說法是否一致呢？是嘴上說不要，心裡卻很期待？或是一下說著要、一下又說著愛情好麻煩？這傲嬌的姿態可不是每個人都看得懂，尤其是如果你有未能確定關係卻喜歡的對象時，通常對方只會更弄不懂啊～

在迎來戀情之前，先練習著心口如一，才是踏進關係正確的第一步呀！

有伴侶者也有類似的問題，這段時間可容不得你繼續心口不一下去，如果持續這個做法，那麼對方很可能就因為猜不透你而失去耐性，對八號人來說，有時候可能是因為太喜歡對方了，所以才如此扭捏，但卻會讓另一半覺得自己在你身邊缺乏價值感及存在的意義，一個想不通就丟掉你，也因為你老是用嫌棄代替鼓勵的做法，可能連溝通都讓對方覺得可以省下來，請務必檢視自己是不是有這類的慣性，或是看看對方最近是否冷淡，通常比平日冷淡的態度就是這樣累積出來的，以具體的行動與誠心的溝通，來讓感情回溫，會比繼續自我感覺良好來得妥當太多了。

訊息指引：Nature

每個呼吸及靈魂都是真實的存有，不穿戴那些人工與虛假，才好透進光，有勇氣敞開，能夠滲透與被滲透，才是活著的證明。

★生命靈數9

整體運勢：壓力相當大的月份，外來事務的雜項過多，請九號人們務必要做好篩選的工作，才不會讓體力透支，你目前最在意的那些事，雖然暫時不會有太大進展，不過現況已經是一種前置演練了，這個月的生活會有些像你未來很長一段時間的預演，在這樣的過程中，若你就能懂得篩去那些不必要的，畫下更多界線，那麼接下來的生活就可以穩穩的、順利的、不手忙腳亂的緩慢開展，你也需要留出適當的時間空間休息、除了休息之外，這些留白就也是預留給你在意的那些人、事、物的，當你能調整好這些排序跟心情，便離心願實現會更接近一些。

工作／學業：在工作上有相當大的進展，不過業務量增加的同時，也會讓你的生活喘息空間變少，事實上，這些工作並非全部都必要，至少，它們不是「一定要在短時間內處理完」的，所以提醒九號人們只需要按照自己的步調來安排即可，保持品質才是更重要的，這個月很容易因為想要快速把工作消化掉而排入過多的行程，反倒讓品質打了折扣，如同上述，其實現在才剛開始「變多」，而接下來還有「更多」，在此時累垮實在不是明智之舉，這考驗著九號人安排時間的智慧，還有心靈的穩定性，能否不被外在干擾，考驗正開始，請穩住腳步應對更寬闊的未來。

愛情：單身者的壓力較大，在工作跟生活都排入大量行程的此時，大概沒辦法有太多時間去思考新關係的可能性，在工作時能夠散發魅力的最大值，吸人目光，不過如果你沒做好適度心情跟行程上的留白，那也是白搭，所以放鬆點吧～留好位置，該來的人總是會在最適當的時間點出現的；

有伴侶者能充份跟另一半有深度的交流，無論是情感上的、或是實際生活上的交集都是，關係快速升級中，對於關係尚未穩定的九號人來說，得到承諾、對方展示忠誠、希望定下來的機率都是相當高的，這時候千萬不要沒空啊～

無論單身或有伴，六月份把空間留好都是很重要的，別以為這個預留沒有用處，這些預留一旦被「留出」，都會很快的被「填上」，只管放心的去規畫你想要的即可，另外與伴侶有關的遷居，置產，也有比平常更高的機會發生，想挑到好的物件亦不是難事，如果考慮買房子，也可以一邊多注意囉！

訊息指引：Rebirth

生命正轉場，帶你轉往另一個更美好的、從來未曾想像過的地方；

跨過了昨天，才好看見那個指標指往的方向。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。