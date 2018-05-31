今日星座運勢／魔羯 展開新的興趣 桃花運不停上升

2018-05-31 00:00 聯合新聞網 那河



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五月三十一日（四）

【牡羊座】晴空萬里

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：植物花草

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：色系溫暖的餐廳

在權威與自我之間要如何取得平衡，是最近的課題。過去七年，牡羊們已經透過一些人事物的狀態，更新了自己。

【金牛座】晴時多雲

★ 幸運色：淡藍色

★ 幸運物：學習力

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：學習場合

透過國外的工作機會或者一些進修學習的機會，金牛們開始更新自己，慢慢的淘汰掉過去老舊自我與心性。對有些固執的喜歡待在熟悉環境的金牛，是一個不小的挑戰。

【雙子座】晴時多雲

★ 幸運色：淡綠色

★ 幸運物：靜心音樂

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：瑜伽會館

過去累積的很多情緒或是與他人之間建立的或好或壞的關係，此時都會以某種奇特或莫名的方式，發生某些事件在你的生命中。

【巨蟹座】晴空萬里

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：新事物

★ 幸運方位：東方

★ 幸運地點：社群活動

巨蟹們開始參加不少有趣的新鮮的社團社群活動，透過在社團社群中認識的人與接觸到的事物，拓展了巨蟹們的安全範圍。

【獅子座】晴空萬里

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：健康飲食

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：工作職場

有些獅子們正在轉職，離開原本的工作領域。有的獅子甚至準備開始創業，期待展開新的疆土，活出更強大的自我力量。但這一切都必須建立在健康的身體上。

【處女座】晴空萬里

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：藍綠色配件

★ 幸運方位：西方

★ 幸運地點：異國風情的空間

不少處女座開始國外東奔西跑的生活，或是兼職做代購貿易或直播生意等等，開拓另一個有趣的職場生涯。

【天秤座】晴時多雲

★ 幸運色：珊瑚色

★ 幸運物：珍惜每一份緣

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：聚會場合

人生難免分分合合。慢慢的，天秤們會慢慢體驗到人生的無常，以及聚散是人與人之間必然的結果。因此在一起時相互珍惜與尊重是很重要的。

【天蠍座】晴時多雲

★ 幸運色：藍色

★ 幸運物：沒藥精油

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：身心靈中心

原本的合作可能正在或已經破局。未來幾年，也許是婚姻，也許是合作關係或者友誼，都容易經驗到分離拆夥的狀態。不要過於執著，跟隨你的心和人與人之間的緣。

【射手座】晴時多雲

★ 幸運色：橙色

★ 幸運物：規律的生活

★ 幸運方位：南方

★ 幸運地點：工作職場

工作或日常生活需要更具彈性，但是不能過度失去生活的規律，以免影響健康。嘗試不同的工作是好的。

【魔羯座】晴空萬里

★ 幸運色：橘紅色

★ 幸運物：文創商品

★ 幸運方位：南方

★ 幸運地點：沒去過的餐館

展開新的興趣吧。用更有趣新鮮的方式做舊的事情也不錯。桃花運不斷上升，也容易碰到各種奇怪有趣的人。

【水瓶座】晴時多雲

幸運色：藍色

幸運物：旅遊書籍

幸運方位：西北方

幸運地點：咖啡館

今天不妨花些時間靜下心，思考著關於家、關於歸屬感這件事情。或者，這個世界之大，還有哪些地方是你夢想要去的國度。

【雙魚座】晴空萬里

幸運色：淺灰色

幸運物：簡單的裝扮

幸運方位：西北方

幸運地點：社交活動

透過不同的社群團體、透過不同的人事物，可以激發更多的想法與興趣。不少社交活動或課程正在進行中，相當忙碌豐富的生活。