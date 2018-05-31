今日星座運勢／魔羯 展開新的興趣 桃花運不停上升
五月三十一日（四）
【牡羊座】晴空萬里
★ 幸運色：綠色
★ 幸運物：植物花草
★ 幸運方位：北方
★ 幸運地點：色系溫暖的餐廳
在權威與自我之間要如何取得平衡，是最近的課題。過去七年，牡羊們已經透過一些人事物的狀態，更新了自己。
【金牛座】晴時多雲
★ 幸運色：淡藍色
★ 幸運物：學習力
★ 幸運方位：東北方
★ 幸運地點：學習場合
透過國外的工作機會或者一些進修學習的機會，金牛們開始更新自己，慢慢的淘汰掉過去老舊自我與心性。對有些固執的喜歡待在熟悉環境的金牛，是一個不小的挑戰。
【雙子座】晴時多雲
★ 幸運色：淡綠色
★ 幸運物：靜心音樂
★ 幸運方位：西北方
★ 幸運地點：瑜伽會館
過去累積的很多情緒或是與他人之間建立的或好或壞的關係，此時都會以某種奇特或莫名的方式，發生某些事件在你的生命中。
【巨蟹座】晴空萬里
★ 幸運色：藍綠色
★ 幸運物：新事物
★ 幸運方位：東方
★ 幸運地點：社群活動
巨蟹們開始參加不少有趣的新鮮的社團社群活動，透過在社團社群中認識的人與接觸到的事物，拓展了巨蟹們的安全範圍。
【獅子座】晴空萬里
★ 幸運色：綠色
★ 幸運物：健康飲食
★ 幸運方位：東北方
★ 幸運地點：工作職場
有些獅子們正在轉職，離開原本的工作領域。有的獅子甚至準備開始創業，期待展開新的疆土，活出更強大的自我力量。但這一切都必須建立在健康的身體上。
【處女座】晴空萬里
★ 幸運色：藍綠色
★ 幸運物：藍綠色配件
★ 幸運方位：西方
★ 幸運地點：異國風情的空間
不少處女座開始國外東奔西跑的生活，或是兼職做代購貿易或直播生意等等，開拓另一個有趣的職場生涯。
【天秤座】晴時多雲
★ 幸運色：珊瑚色
★ 幸運物：珍惜每一份緣
★ 幸運方位：北方
★ 幸運地點：聚會場合
人生難免分分合合。慢慢的，天秤們會慢慢體驗到人生的無常，以及聚散是人與人之間必然的結果。因此在一起時相互珍惜與尊重是很重要的。
【天蠍座】晴時多雲
★ 幸運色：藍色
★ 幸運物：沒藥精油
★ 幸運方位：西南方
★ 幸運地點：身心靈中心
原本的合作可能正在或已經破局。未來幾年，也許是婚姻，也許是合作關係或者友誼，都容易經驗到分離拆夥的狀態。不要過於執著，跟隨你的心和人與人之間的緣。
【射手座】晴時多雲
★ 幸運色：橙色
★ 幸運物：規律的生活
★ 幸運方位：南方
★ 幸運地點：工作職場
工作或日常生活需要更具彈性，但是不能過度失去生活的規律，以免影響健康。嘗試不同的工作是好的。
【魔羯座】晴空萬里
★ 幸運色：橘紅色
★ 幸運物：文創商品
★ 幸運方位：南方
★ 幸運地點：沒去過的餐館
展開新的興趣吧。用更有趣新鮮的方式做舊的事情也不錯。桃花運不斷上升，也容易碰到各種奇怪有趣的人。
【水瓶座】晴時多雲
幸運色：藍色
幸運物：旅遊書籍
幸運方位：西北方
幸運地點：咖啡館
今天不妨花些時間靜下心，思考著關於家、關於歸屬感這件事情。或者，這個世界之大，還有哪些地方是你夢想要去的國度。
【雙魚座】晴空萬里
幸運色：淺灰色
幸運物：簡單的裝扮
幸運方位：西北方
幸運地點：社交活動
透過不同的社群團體、透過不同的人事物，可以激發更多的想法與興趣。不少社交活動或課程正在進行中，相當忙碌豐富的生活。
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