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今日星座運勢／雙子 易被他人左右 選擇與智者對話

2018-05-30 00:00聯合新聞網 那河

圖片來源／ingimage
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五月三十日（三）

【牡羊座】晴時多雲

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：資料搜集

★ 幸運方位：南方

★ 幸運地點：整潔的辦公區域

今天不適合做重大決定。今天很適合多搜集資料，明天之後再開始進行研究或沈澱思考。以防做出錯誤決定。

【金牛座】烏雲罩頂

★ 開運色：天空藍

★ 開運物：岩蘭草精油

★ 開運方位：南方

★ 開運地點：寧靜放鬆的空間

今天容易被他人影響自己的情緒，也可能因為人多口雜，每個人都有各自的立場以及自己的意見，讓事情進行的有些混亂。

【雙子座】晴時多雲

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：健康早餐

★ 幸運方位：東南方

★ 幸運地點：有音樂的地方

今天容易被他人左右意見。但聽聽他人的想法倒也無妨，只是需要選擇與你對話以及給予建議的對象。選擇有經驗有智慧的人對話。

【巨蟹座】烏雲罩頂

★ 開運色：黃色

★ 開運物：備忘錄

★ 開運方位：東南方

★ 開運地點：整潔的辦公區域

今天在工作上容易有失誤，或者工作上進行的不太順利，受到某些干擾或疑惑。有疑問建議要主動提出，避免自己解釋或解決。

【獅子座】晴時多雲

★ 幸運色：米白色

★ 幸運物：笑容

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：社交活動

今天魅力指數提升，某種程度也想吸引他人的關注，但已婚者要避免亂放電，以免有曖昧情事發生。

【處女座】烏雲罩頂

★ 開運色：紅色

★ 開運物：靜心音樂

★ 開運方位：西方

★ 開運地點：瑜伽會館

內在隱約的不安，透過同理心強的朋友可以獲得紓解。但也要避免在空虛時愛上他人，有時候只是因為寂寞，並非真實的愛。

【天秤座】晴時多雲

★ 幸運色：白色

★ 幸運物：健康蔬果

★ 幸運方位：南方

★ 幸運地點：健康取向的餐館

生活上瑣事不斷，也因此容易耗弱自己很多能量。建議透過瑜伽、靜心、補充健康新鮮的事物，調整自己的體質。

【天蠍座】晴時多雲

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：廣藿香精油

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：視野開闊的空間

追尋新的生命意義或生命方向。也許答案還沒有那麼快可以立刻展現在你的面前，但找尋的過程其實也很重要。

【射手座】晴時多雲

★ 幸運色：白色

★ 幸運物：冥想音樂

★ 幸運方位：南方

★ 幸運地點：寧靜可冥想的地方

內心容易在衝動與迷惘之間徘徊。在自我與他人立場中間感到掙扎。孰輕孰重，這樣的判斷，也是人生的修行課題，考驗並提升智慧的過程。

【魔羯座】晴時多雲

★ 幸運色：淡黃色

★ 幸運物：同理專注的傾聽

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：聚餐場合

透過同理專注的傾聽他人也傾聽自己的心，在過程中學習劃分自己與他人之間理性的界線與感性的情感之間要如何拿捏。愛自己與愛他人，是永生不息的循環。

【水瓶座】晴時多雲

★ 幸運色：橙色

★ 幸運物：家常菜

★ 幸運方位：南方

★ 幸運地點：家

避免過度受團隊團體的影響而產生過度的或不必要的開支花費。網路上認識的人，不要有任何金錢的往來。

【雙魚座】晴時多雲

★ 幸運色：紅色

★ 幸運物：日記

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：健身房

從2012年海王星進入雙魚這一路走來，你更清楚自己的定位？走進你的夢想了嗎？還是仍然停留在想像的階段？

星座運勢

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天氣飆高溫！小編送你喝_________，清涼一下吧！

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