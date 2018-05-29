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今日星座運勢／巨蟹 注意職場倫理 以免得罪他人

2018-05-29 00:00聯合新聞網 那河

圖片來源／ingimage
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五月二十九日（二）

【牡羊座】晴空萬里

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：小點心

★ 幸運方位：東南方

★ 幸運地點：會議室

今天是與團隊共同討論開會的好時機。透過主動積極的相互討論溝通，可以有不少不錯的新想法與計畫出現。

【金牛座】晴時多雲

★ 幸運色：大地色

★ 幸運物：合作精神

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：視野開闊的空間

正面狀態是在工作事業上與他人相互合作且創造雙贏局面。負面狀態則是與他人有利益衝突與妒忌。

【雙子座】晴空萬里

★ 幸運色：淺綠色

★ 幸運物：傾聽

★ 幸運方位：東方

★ 幸運地點：聚餐場合

透過與他人一對一的談天或諮商，可以整理出更清晰的未來藍圖，以及彼此之間都認同的可行方向。避免過度堅持自己的理念，多傾聽。

【巨蟹座】烏雲罩頂

★ 開運色：綠色

★ 開運物：健康飲食

★ 開運方位：東方

★ 開運地點：舒適的居家空間

注意身心健康以及工作職場上的職位倫理與工作細節，以免有得罪他人的可能。之前累積太多情緒的巨蟹容易出現身心不舒服的狀態。

【獅子座】烏雲罩頂

★ 開運色：珊瑚色

★ 開運物：合作精神與笑容

★ 開運方位：東北方

★ 開運地點：輕鬆的會議場合

與他人之間隱約有種相互競爭較勁的狀態，感覺不太和諧寧靜。有時候過度重視個人表現，會破壞情感與合作機會。感情上也要注意溝通。

【處女座】晴時多雲

★ 幸運色：淺橘色

★ 幸運物：耐心謙虛

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：整潔的工作空間

今天適合把自己放在一個比較低調與謙虛的位置，避免強出頭。細心耐心處理事情的同時，也讓自己有些單獨寧靜的美好時光，運勢因此提升不少。

【天秤座】晴空萬里

★ 幸運色：黃色

★ 幸運物：讚美他人

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：社交場合

正面狀態是魅力無限。特別是你的言語及眼神都能吸引他人的注意力並想靠近你。負面狀態則需注意過度自我或強烈的言詞，以免得罪他人。

【天蠍座】烏雲罩頂

★ 開運色：白色

★ 開運物：丟棄不用的東西

★ 開運方位：東南方

★ 開運地點：整潔的居家空間

今天是適合整理居家空間的好時機。特別是家中累積太多很久不用的東西時，會阻塞運勢的流動。今天，花些時間把不需要的東西捐出去或丟掉吧。部分天蠍有和家人爭執的跡象。

【射手座】晴時多雲

幸運色：水藍色

幸運物：學習力

幸運方位：西方

幸運地點：社交場合

今天是適合與人交流並學習的一天。如果與他人互動之間可以帶著學習的心、傾聽的心，運勢便容易因此上升不少。

【魔羯座】晴時多雲

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：簡康飲食

★ 幸運方位：東南方

★ 幸運地點：和健康相關的地點

人生很多時候該花的錢就得花，不要太捨不得。要知道人生中有捨才有得。身體健康與親情無價。

【水瓶座】晴空萬里

★ 幸運色：金黃色

★ 幸運物：團隊精神

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：工作職場或聚餐場合

透過積極主動的態度展現自己，再加上與大家良好溝通互動的能力，便可以讓自己的運勢趨近滿分。

【雙魚座】烏雲罩頂

★ 開運色：紫紅色

★ 開運物：累積善緣

★ 開運方位：南方

★ 開運地點：服務他人的地點

不要為了拼事業拼位置或面子問題而做出不應該做的事情或說謊。多累積善緣，做好自己份內的工作之外，幫助他人，自然好運俱足。

星座運勢

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