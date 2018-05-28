今日星座運勢／牡羊 思考工作前景 為己增進技能

2018-05-28 00:00 聯合新聞網 那河



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五月二十八日（一）

【牡羊座】晴時多雲

★ 幸運色：金黃色

★ 幸運物：記帳本

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：寧靜可思考的空間

思考關於金錢或工作前景方面的問題。有因小孩、情人、家族或理想而有所花費的狀況。現在也是為自己多增加資源與增進才華技能的時候。

【金牛座】晴時多雲

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：花草茶

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：視野廣闊的地方

因家中事務與工作方向而在尋找新的定位。避免與家人爭執，盡量為家庭多付出，將為自己帶來和諧氛圍並提高幸運指數。

【雙子座】晴時多雲

★ 幸運色：米白色

★ 幸運物：笑容

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：正當場所

人氣雖旺但也容易成為他人攻擊或討論的目標。建議凡事以和為貴，臉上多帶笑容，便能為自己的幸運加分。

【巨蟹座】晴時多雲

★ 幸運色：深綠色

★ 幸運物：花草樹木

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：大自然

容易胡思亂想，或突然想到過去的很多事情引發某些效應。身邊耳語太多，建議找個清靜的地方，避免過多八卦。

【獅子座】晴時多雲

★ 幸運色：藍色

★ 幸運物：眼鏡

★ 幸運方位：西方

★ 幸運地點：自己座位

上司或客戶特別容易找你商談事物，但某些價值觀的不同或期待不同容易引起心結。建議要懂得察言觀色。

【處女座】晴時多雲

★ 幸運色：珊瑚色

★ 幸運物：藝術品

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：藝文展場

避免過度沉迷宗教或介入政治等議題。此時遠遊易出現突發狀況敗興而歸。多欣賞藝術或參與藝文活動有助提升身心能量。

【天秤座】晴時多雲

★ 幸運色：藍色

★ 幸運物：日記

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：可沉思的空間

檢視自我的慾望是否正阻礙清晰的判斷能力。建議要以理性客觀的態度看待感情或金權等問題，以免未來幾年容易有麻煩出現或愈陷愈深。

【天蠍座】晴時多雲

★ 幸運色：珊瑚色

★ 幸運物：書籍

★ 幸運方位：東南方

★ 幸運地點：諮詢中心

感情婚姻方面的問題是否和原生家庭的背景有關？不妨今天做一思考或找專業諮商者會談，更深入瞭解自我內心。

【射手座】晴時多雲

★ 幸運色：紫紅色

★ 幸運物：守護天使

★ 幸運方位：東方

★ 幸運地點：慈善機構

射手們要避免說話誇大或自我中心的表現，在金錢財務上也要注意避免因愛面子而有過度花費等情況。

【摩羯座】晴時多雲

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：健康蔬果

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：看得到綠樹的地方

原本秩序井然的生活最近易被打亂，但敞開心態來看，此時也正是接觸新的人事物的時機。但避免被他人花言巧語所吸引。

【水瓶座】晴時多雲

★ 幸運色：原木色

★ 幸運物：鳥類

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：溫馨的咖啡館

另一半易和家人或你有觀念上的不同而出現爭執。不少水瓶出現想賣屋換屋的想法，或者遷居海外的計畫。

【雙魚座】烏雲罩頂

★ 開運色：藍綠色

★ 開運物：運動器材或腳踏車

★ 開運方位：東北方

★ 開運地點：運動場

資訊太多或要商談的事務太繁雜容易造成神經緊張、腸胃問題、頭痛或睡眠失調等問題。溝通時避免火氣太大。