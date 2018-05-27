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今日星座運勢／天蠍 今日人氣王 聚會聚集好運

2018-05-27 00:00聯合新聞網 那河

圖片來源／ingimage
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五月二十七日（日）

【牡羊座】晴時多雲

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：舒適的穿著

對你而言今天慢活是最舒適且能平衡身心生活方式。

【金牛座】晴時多雲

★ 幸運色：橙色

★ 幸運物：小而亮的配件

熱情積極的活力是今天的主要能量，也能因此吸引他人目光。

【雙子座】晴空萬里

★ 幸運色：紅色

★ 幸運物：美食

今天是開心愉悅的一天，盡情做自己想做的事。

【巨蟹座】烏雲罩頂

★ 開運色：淡藍色

★ 開運物：報章雜誌

要避免與他人一較長短爭口舌之快，有時表面的贏不見得對你有利。

【獅子座】晴時多雲

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：小動物

今天是訓練耐心的一天。面對某些人事物需要更多耐心來面對溝通。

【處女座】晴時多雲

★ 幸運色：淡藍色

★ 幸運物：笑容

今天的你容易成為眾人注目的焦點或討論的對象。

【天秤座】晴時多雲

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：蔬菜水果

今天容易有些自己不想面對的狀況或聽到不好的消息等。

【天蠍座】晴空萬里

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：笑容

是今天的人氣王。無論社交活動或家族聚會都能聚集好運及人氣。

【射手座】晴時多雲

★ 幸運色：橄欖綠色

★ 幸運物：計算機

今天要避免花大錢買奢侈品或因打折而買了不該買的東西。

【摩羯座】晴時多雲

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：大樹

今天是放鬆的一天。但神經緊張的人有想太多焦慮的傾向。

【水瓶座】晴時多雲

★ 幸運色：紫紅色

★ 幸運物：星星

多服務他人，多為眾人利益為出發點，幸運之神便會伴你左右。

【雙魚座】晴時多雲

★ 幸運色：淡粉紅

★ 幸運物：微笑

容易因細故而爭執不下。建議凡事以和為貴。

星座運勢

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