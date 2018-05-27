今日星座運勢／天蠍 今日人氣王 聚會聚集好運
五月二十七日（日）
【牡羊座】晴時多雲
★ 幸運色：綠色
★ 幸運物：舒適的穿著
對你而言今天慢活是最舒適且能平衡身心生活方式。
【金牛座】晴時多雲
★ 幸運色：橙色
★ 幸運物：小而亮的配件
熱情積極的活力是今天的主要能量，也能因此吸引他人目光。
【雙子座】晴空萬里
★ 幸運色：紅色
★ 幸運物：美食
今天是開心愉悅的一天，盡情做自己想做的事。
【巨蟹座】烏雲罩頂
★ 開運色：淡藍色
★ 開運物：報章雜誌
要避免與他人一較長短爭口舌之快，有時表面的贏不見得對你有利。
【獅子座】晴時多雲
★ 幸運色：綠色
★ 幸運物：小動物
今天是訓練耐心的一天。面對某些人事物需要更多耐心來面對溝通。
【處女座】晴時多雲
★ 幸運色：淡藍色
★ 幸運物：笑容
今天的你容易成為眾人注目的焦點或討論的對象。
【天秤座】晴時多雲
★ 幸運色：綠色
★ 幸運物：蔬菜水果
今天容易有些自己不想面對的狀況或聽到不好的消息等。
【天蠍座】晴空萬里
★ 幸運色：藍綠色
★ 幸運物：笑容
是今天的人氣王。無論社交活動或家族聚會都能聚集好運及人氣。
【射手座】晴時多雲
★ 幸運色：橄欖綠色
★ 幸運物：計算機
今天要避免花大錢買奢侈品或因打折而買了不該買的東西。
【摩羯座】晴時多雲
★ 幸運色：綠色
★ 幸運物：大樹
今天是放鬆的一天。但神經緊張的人有想太多焦慮的傾向。
【水瓶座】晴時多雲
★ 幸運色：紫紅色
★ 幸運物：星星
多服務他人，多為眾人利益為出發點，幸運之神便會伴你左右。
【雙魚座】晴時多雲
★ 幸運色：淡粉紅
★ 幸運物：微笑
容易因細故而爭執不下。建議凡事以和為貴。
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