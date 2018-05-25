今日星座運勢／獅子 工作運強旺 展現想法與能力

2018-05-25 00:00 聯合新聞網 那河



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五月二十五日（五）

【牡羊座】晴時多雲

★ 幸運色：金黃色

★ 幸運物：金黃色飾品

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：工作職場

關於理財或工作上容易有清晰的思考與決定。公司或上司也可能有某些狀態而影響你的思維想法。親密關係的問題容易浮現。

【金牛座】晴空萬里

★ 幸運色：天空藍

★ 幸運物：新思維

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：視野開闊的空間

今天不妨花些時間思考關於新發展、關於未來。透過沈澱與思考及規劃，可以有一條更清晰的道路。但要避免固執老舊的思考。

【雙子座】烏雲罩頂

★ 開運色：薰衣草紫

★ 開運物：高地薰衣草精油

★ 開運方位：東北方

★ 開運地點：SPA

命主星落入弱位置。今天需要放鬆或靜心。平時靈活的頭腦今天不容易派上用場。反而需要運用直覺與放鬆的態度比較容易幸運。

【巨蟹座】晴空萬里

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：開放的心與彈性思維

★ 幸運方位：東南方

★ 幸運地點：會議室

今天是開會討論或與人簽約溝通的好時機。在會議中也容易有突破性的思考與想法出現。需要多與人交流。

【獅子座】晴空萬里

★ 幸運色：珊瑚色

★ 幸運物：笑容

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：上司或客戶辦公室

今天的工作運強旺。適合與上司或客戶溝通許多關於工作進行的細節，展現自己的想法與能力，但不要忘記尊重上司與客戶的想法，創造雙贏。

【處女座】晴空萬里

★ 幸運色：淡藍綠色

★ 幸運物：書籍或藝術品

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：藝文展場

透過宗教、藝術、異國文化等相關人事物的薰陶，讓自己更具魅力，更知道如何綻放自我活力與光彩。

【天秤座】晴時多雲

★ 幸運色：深綠色

★ 幸運物：身心靈書籍

★ 幸運方位：西方

★ 幸運地點：書店

今天適合透過親密關係或與自己內在的對話，進行心靈轉化。或透過一些身心靈課程與諮商，更了解內在的自己與內在情緒。

【天蠍座】晴空萬里

★ 幸運色：大地色

★ 幸運物：咖啡或茶

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：咖啡館或工作職場

今天很適合與他人一對一小組會議或與客戶朋友碰面。透過雙向溝通與交換想法，可以建立更深的情誼以及對彼此的了解。

【射手座】晴時多雲

★ 幸運色：寶藍色

★ 幸運物：小而亮的配件

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：整潔的辦公桌

射手們不妨好好思考整個工作流程。若能在細心與耐心的構築下，可以為你創造不錯的工作效能。

【魔羯座】晴時多雲

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：綠色植物

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：視野寬闊的地方

很多事情要有創意思考與新思維，不能再用老舊思維或原本自己習慣的方式進行。當你願意嘗試與冒險，就可以開出一條嶄新的道路。

【水瓶座】晴時多雲

★ 幸運色：淺藍色

★ 幸運物：靜心音樂與書籍

★ 幸運方位：南方

★ 幸運地點：瑜伽會館

今天需要一些沈澱的時間，或是花一些時間與家人聚聚。上一堂瑜伽課或心靈課程也有滋養身心提升能量的作用。

【雙魚座】晴空萬里

★ 幸運色：橙色

★ 幸運物：謙虛學習

★ 幸運方位：東南方

★ 幸運地點：聚會場合

與不同的團體互動交流，可以激發出不同的想法與互動模式，很多時候對你而言也有很多值得學習的事物。