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今日星座運勢／天秤 貴人運強 準備好專業與技能

2018-05-23 00:00聯合新聞網 那河

圖片來源／ingimage
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五月二十三日（三）

【牡羊座】晴時多雲

★ 幸運色：深綠色

★ 幸運物：岩蘭草精油

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：輕鬆的談天場合

今天在理財這件事情上容易有不少想法。可能有他人的建議或理財資訊，也可能自己隱約對財務的不安或有新想法。建議先做筆記，不做決定。

【金牛座】晴空萬里

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：笑容

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：服務他人的場合

有新的事情正在展開。之前延宕的，終於開始有了訊息、想法、或有機會上門。每個邀請都可能是一扇為你展開的門窗。

【雙子座】晴時多雲

★ 幸運色：寶藍色

★ 幸運物：靜心音樂

★ 幸運方位：東南方

★ 幸運地點：瑜伽會館

生活或工作有不少瑣事，需要建立清晰的明細或流程，否則很容易有不清楚的狀況發生，產生某種程度的混亂。正面的表現則是直覺力提升。

【巨蟹座】晴時多雲

★ 幸運色：淡粉紅色

★ 幸運物：百合花

★ 幸運方位：東方

★ 幸運地點：有鮮花的會議室

今天需要和不同的人相互溝通，但彼此之間卻也容易呈現出固執己見的狀態。建議以親和彈性的姿態與人互動。

【獅子座】烏雲罩頂

★ 開運色：藍色

★ 開運物：服從性

★ 開運方位：西南方

★ 開運地點：放鬆的用餐空間

職場上需要與上司客戶互動時間多，要避免有太多自己的想法，以免給人以下犯上的感覺，影響貴人運。

【處女座】晴空萬里

★ 幸運色：珊瑚色

★ 幸運物：齊備的資料

★ 幸運方位：西方

★ 幸運地點：整潔的工作空間

今天是奔波的一天。有很多事情要處理，也可能要跑很多不同的地點開會、送資料、簽署文件等等。需要準備齊全的資料與數據對你比較有利。

【天秤座】晴空萬里

★ 幸運色：藍色

★ 幸運物：專業能力

★ 幸運方位：西方

★ 幸運地點：工作職場

貴人運強。只要你準備好自己的專業與工作技能，自然會有貴人出現，提供你機會與舞台。也有薪資上揚的可能性喔。

【天蠍座】晴時多雲

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：土耳其石

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：咖啡館

今天是與他人溝通新想法的好時機。在自我穩定的狀態下與他人溝通，同時聽聽他人的想法，提升合作機率或工作效率。

【射手座】晴時多雲

★ 幸運色：湖水綠

★ 幸運物：適當的休息

★ 幸運方位：南方

★ 幸運地點：SPA

生活或工作的瑣事，讓神經系統感覺有些負擔過重，身心容易有種很想休息的感覺。適當的休息放鬆，有助未來長遠的運勢。

【魔羯座】晴時多雲

★ 幸運色：黃色

★ 幸運物：敞開心去體驗

★ 幸運方位：東方

★ 幸運地點：團體活動

他人或團體中不同人的經驗或碰撞，可以產生不同奇妙的火花，讓你有更多的創意或想法，也為生命創造更多的精彩。

【水瓶座】晴時多雲

幸運色：綠色

幸運物：耐心

幸運方位：東北方

幸運地點：視野開闊的空間

自己的觀念和他人的傳統觀念容易有所拉扯。但有時尊重傳統或長者是必要的。對方有時只是需要更多時間適應新時代。

【雙魚座】晴時多雲

幸運色：寶藍色

幸運物：學習精神

幸運方位：東南方

幸運地點：書店

今天是吸收新知的好時機。但不要花太多時間在八卦或無謂的聊天。適當的聊天可以建立情誼，但過度了就容易衍生出負面狀態。

星座運勢

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