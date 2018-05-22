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今日星座運勢／雙子 有新的工作機會 適合洽談合作

2018-05-22 00:00聯合新聞網 那河

圖片來源／ingimage
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五月二十二日（二）

【牡羊座】晴時多雲

★ 幸運色：天空藍

★ 幸運物：風景畫

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：可遠眺的地方

容易有想太多或憂慮的傾向，不少心事在心頭縈繞，好在身邊有較為主動積極且樂觀的人可以給予一些正面能量或建議。

【金牛座】晴時多雲

★ 幸運色：紫紅色

★ 幸運物：紅酒

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：熟悉的社交場合

心情不定，對某些人事物易有懷疑或不想靠近的傾向，其實他人只是親切與熱情，也許可以選擇更敞開自己的心。

【雙子座】晴空萬里

★ 幸運色：金黃色

★ 幸運物：工作日誌

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：會議室

容易有新的工作機會或有關工作與學習方面的新訊息。適合與他人互動連結或洽談合作，也適合認識新朋友。

【巨蟹座】晴時多雲

★ 幸運色：紅色

★ 幸運物：紅色配件

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：健身房

雖然對某些人事物有所期待，但似乎期望發生的還在延宕當中，需要更多耐心慢慢等待，同時這也是考驗的一種方式。

【獅子座】晴時多雲

★ 幸運色：藍色

★ 幸運物：工作日誌

★ 幸運方位：西方

★ 幸運地點：工作職場

今天易有新想法並有執行力，只是工作上需要學習的事物或處理的細節不少，需有耐心便可達陣。

【處女座】晴時多雲

★ 幸運色：原木色

★ 幸運物：原木傢俱

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：和諧的居家環境

今天有心要處理完某件事情。特別和住家或家庭相關的事物最為明顯。也可能是想把之前某件一直拖延的事情一次解決。但應避免衝動行事。

【天秤座】晴時多雲

★ 幸運色：紫色

★ 幸運物：紫水晶

★ 幸運方位：東南方

★ 幸運地點：學習場合

只要不過度自我，以輕鬆的方式和他人互動，其實今天貴人運不錯，特別一些年長者或前輩會給予給多指導或支援。

【天蠍座】晴時多雲

★ 幸運色：淺綠色

★ 幸運物：具有彈性的想法思維

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：咖啡館

今天容易出現大家意見不同、甚至於針鋒相對的情形，你無法決定該如何處理或選擇哪種方式才是正確的。

【射手座】烏雲罩頂

★ 開運色：白色

★ 開運物：百合花

★ 開運方位：西南方

★ 開運地點：低調溫暖的咖啡館

今天的你容易過於好強，而因此讓他人與自己都不開心，甚至感覺受到傷害。建議避免過度好強的個性。

【摩羯座】晴時多雲

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：玉

★ 幸運方位：東方

★ 幸運地點：熟悉的地方

今天也許要洽談某項合作或面談等，但有可能臨時遇到狀況無法赴約或結果不盡理等，建議之前做好充份準備。

【水瓶座】晴空萬里

★ 幸運色：藍色

★ 幸運物：藍色配件

★ 幸運方位：東南方

★ 幸運地點：上司或客戶聚餐

今天的你展示出專業、熱情與決心，他人很容易信任你，是個洽談合作、拜訪客戶、擴大交友圈或與人相互連結的好時機。

【雙魚座】晴時多雲

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：手機

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：工作職場

今天是忙碌的一天，也可能有些緊急狀況需要你趕去處理。自信滿滿，衝勁十足，但注意避免與人爭執或說話太直接。

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