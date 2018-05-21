今日星座運勢／水瓶 桃花運上揚 好好裝扮一下

2018-05-21 00:00 聯合新聞網 那河



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五月二十一日（一）

【牡羊座】晴時多雲

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：親和力

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：會議室

牡羊們在溝通與人際上有表現空間。不妨主動安排一些聚會。另外在職場開會時也需要主動適度與他人以親和力的方式相互交流。

【金牛座】晴時多雲

★ 幸運色：淡藍色

★ 幸運物：紓緩的音樂

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：工作職場

金牛們在工作的技術面若能以具有彈性敏捷的方式展現出來，便能夠得到更多機會與關注力，讓未來職場更加順遂。

【雙子座】晴空萬里

★ 幸運色：金黃色

★ 幸運物：陽光

★ 幸運方位：南方

★ 幸運地點：有陽光的地方

太陽進入雙子，象徵著宇宙也支持雙子發光發熱，不需要過度隱藏或低調。此時多主動參與活動，積極表現，熱情待人。

【巨蟹座】烏雲罩頂

★ 開運色：黃色

★ 開運物：結草精油

★ 開運方位：北方

★ 開運地點：身心靈中心

太陽進入低調的位置，同時柔和卻善妒的金星進入了巨蟹。對巨蟹而言，危機最容易發生在婚姻與朋友之間。部分巨蟹對他人的妒忌或無法釋懷，讓心情無法平復。

【獅子座】晴空萬里

★ 幸運色：黃色

★ 幸運物：輕鬆的交流

★ 幸運方位：東方

★ 幸運地點：社交場合

原本就喜歡社交的獅子，太陽的光芒也正好進入了和團體社交相關的位置。獅子們很適合主導某些活動，帶領大家在輕鬆的氛圍中聚會或討論公事。

【處女座】晴時多雲

★ 幸運色：黑色

★ 幸運物：專業表現

★ 幸運方位：東方

★ 幸運地點：可遠眺的地方

太陽高掛在頂端，意味著處女座的一言一行都容易受到他人的關注，站在舞台的正中央。表現得好贏得滿堂彩。表現不好，也需注意他人的指責或壓力。

【天秤座】晴空萬里

★ 幸運色：藍色

★ 幸運物：專業能力與親和力

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：工作職場

此時是最適合天秤們在職場上好好表現的時刻。只要平時待人和善，同時具備良好的專業能力，有不少好的機會正在等待。

【天蠍座】晴空萬里

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：樹木

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：大自然

貴人運開始上揚，適合談判溝通。很多事情需要把視野放得更寬更遠，不要只看眼前私利或恩怨。

【射手座】晴時多雲

★ 幸運色：米白色

★ 幸運物：百合花

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：花店

某種程度射手們有種需要他人陪伴與支持或支援的狀態，有些事情無法自己進行。合作與溝通很重要。

【魔羯座】晴時多雲

★ 幸運色：橙色

★ 幸運物：苦橙葉精油

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：視野開闊的空間

生活或工作中雖然需要嚴謹規律，但偶爾的小確幸與放鬆感也是必要的調味料。不妨讓自己和身邊的人都可以放鬆放寬一些。

【水瓶座】晴空萬里

★ 幸運色：淡綠色

★ 幸運物：淡綠色配件

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：色彩繽紛的空間

桃花運上揚，不妨好好裝扮一下，讓自己透露出小清新的氣息，或有個性但不冷漠的特質。此時也容易遇到自己喜歡的人事物。

【雙魚座】晴時多雲

★ 幸運色：橙色

★ 幸運物：居家美食

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：家中的餐廳

多花些時間和家人聚一聚，好好整理居家空間，讓自己和家人都住的舒服很重要。在美食與放鬆的空間裡，內心得到滋養，運勢自然上揚。