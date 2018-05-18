【小孟塔羅】前世往生前有什麼遺憾 今生如何修補？

2018-05-18 09:57 聯合新聞網 文／小孟



圖片來源／ Photo on pexels byMatheus Bertelli 分享 facebook 在前世你有沒有什麼遺憾沒有完成，在今生想避免再犯同樣的錯誤。死亡並不可怕，這是每個人必經的過程，真正可怕的是把後悔與遺憾，一同帶進墳墓裡，等輪迴到下輩子重新再來一次。若能趁年輕，把晚年會發生遺憾的事先給做好，便能提升你的靈性，免得再受轉世之苦。現在請憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，前世往生前有什麼遺憾，今生要如何修補？

塔羅牌圖作者：Renata Lechner(Arcanum Tarot)

分享 facebook

A：沒照顧好家人。(皇帝牌正位) 分享 facebook

A：沒照顧好家人。(皇帝牌正位)

牌面上有一個戴著皇冠的皇帝，他的右手握著一根牡羊頭的權杖，有一隻老鷹佇立在身旁。

這張牌表示你前世在臨終前，遺憾沒有好好照顧自己的家人。對應到這輩子，你會常常為家人的事情在操煩。例如你會擔心父母親的健康，沒有做好為人父母的責任等等。小孟老師在此建議你，要多陪伴自己的父母，常常父母親你很愛他們，每一到二年要帶他們去做身體健康檢查。跟孩子相處時請當他的朋友，站在他的角度想，這樣你才會了解孩子真正想要的是什麼。

B：心情鬱鬱而終。(月亮牌正位) 分享 facebook

B：心情鬱鬱而終。(月亮牌正位)

牌面上的天空中高掛著一顆滿月，裡頭映著一個女人的側臉，有一隻螃蟹從海裡游到水面上。

這張牌表示你前世在臨終前，因為恐懼死亡而鬱鬱寡歡，遺憾自己沒有珍惜眼前。對應到這輩子，你的個性會比較憂鬱，想事情容易鑽牛角尖，總是先往負面的角度想。痛苦是對現世的東西的失去，害怕則是不知道死後將去哪裡。小孟老師在此建議你，把你的信仰在死亡之前建立起來，你信奉的神明會在臨終到來時接引你，讓你不再感到害怕。當你對現世的東西淡泊，臨終就不會感到痛苦，人生就像一場夢，一個夢做完了，再接著做下一場夢。

C：家產分配不均。(審判牌正位) 分享 facebook

C：家產分配不均。(審判牌正位)

牌面上的天空中有一位天使，她吹奏著手上的號角，底下的靈魂跟著樂聲，往天使的方向飛行。

這張牌表示你前世在臨終前，因為子孫的家產分配不均，導致子孫對你有所埋怨，遺憾自己沒有早點把遺囑寫好。對應到這輩子，你會因為受到不公平的對待，而讓你的心情感到難受。例如你覺得父母對兄弟姊妹比較偏心，或工作上主管對同事比較看重等等。小孟老師在此建議你，你可以藉由多做善事、多說好話，來累績你的福報與善緣，同時做好你的本份，讓業力自行去運作，慢慢的你會發現，自己也會開始受到關注了，若想要避免前世的回頭路，晚年要先做好財產分配。

D：比另一半先走。(戀人牌正位) 分享 facebook

D：比另一半先走。(戀人牌正位)

牌面上有一男一女深情對望，夾在他們中間是一條盤旋的蛇，以及一顆紅色的蘋果。

這張牌表示你前世在臨終前，遺憾自己比另一半先走一步，放心不下另一半一個人。對應到這輩子，你很重視另一半的一舉一動，心情也很容易被另外一半影響。到了晚年你更會擔心，若另外一半比自己早走，剩自己一個人會很孤獨。小孟老師在此建議你，歲月其實是一個過程，誰也擺不脫時光的侵蝕，不管昨天、今天、明天，能豁然開朗就是美好的一天。不管親情、友情、愛情，能永遠珍惜就是好心情。

E：受疾病折磨所苦。(隱者牌正位) 分享 facebook

E：受疾病折磨所苦。(隱者牌正位)

牌面上是一片山谷的美麗景色，半空中有一個穿斗篷的男子，左手拿著一個提燈，右手拿著一根拐杖。

這張牌表示你前世在臨終前受病痛所苦，遺憾自己沒有在年輕時，好好愛惜身體。對這到這輩子，你身體的狀況沒有很好，抵抗力較一般人差，天氣一變化就很容易感冒。小孟老師在此建議你，你一定要好好注重身體的保養，要從平常的飲食做起，少吃刺激、油炸類的食物，多吃綠色蔬菜及水果，並養成每週運動的習慣，你會發現體力及精神變好了，做事情也會變得很有動力唷！