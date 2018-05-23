你的人生要過哪個「坎」 才會開始一帆風順？

2018-05-23 08:00 聯合新聞網 科技紫微網



【文‧科技紫微網】

人的一生，誰還沒有幾個大大小小的坎？只是遇到了，是真心希望這是最後一個！那麼12生肖到底要過完哪個坎，才可以擁有順暢人生呢？科技紫微網這就告訴大家。

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生肖鼠：和愛人反目成仇

屬鼠人心思細膩、對情感的需求很高，所以特別看重和愛人彼此之間的親密關係，追求感情的和諧。

一旦彼此關係發生破裂，走到反目成仇的地步，屬鼠人心中的美好被打破，就會覺得自己被傷害了，而且很難走出來。

但現實是，屬鼠人總能熬過這個坎，雖然很難過，但只要過了這個坎，屬鼠人就能明白想要感情和諧，自己該如何做最能實現。感情好起來，其它的事情也都會隨之好起來。

生肖牛：久居人下

屬牛人雖然平時看著很低調，但心中其實也有著遠大目標，有著自己的野心和抱負。 如果剛剛開始工作的屬牛人，始終找不到得以晉升的途徑，這會非常打擊一直以來辛勤工作的他們。

時間越久，對屬牛人的傷害也越大，他們會嚴重自我懷疑，漸漸喪失自信心。但只要一直努力下去，哪怕是咬牙堅持，屬牛人就可以看到勝利曙光，帶著千錘百煉過的自信心，屬牛人的事業會一帆風順，越做越好！所以感覺要熬不下去的時候，再多堅持一下吧！

生肖虎：被自己愛的人放棄

屬虎的人看似冷漠、不好親近，對人際關係無慾無求，但他們對親友的關係非常看重。 他們最受不了的就是自己做了什麼事情，讓周圍人失望，一旦看到對方投來的失望眼神，他們會非常難受。要是另一半、父母直接放棄了自己，那簡直會讓屬虎人生不如死。

不過有著強大生命力的屬虎者，在時間的治癒下，憑著永不放棄自己的信念，最終也會走出這種困境。

只要過了這一關，對屬虎者來說，就是雨過天晴，再大的事都是浮雲，沒有拿不下來的。人生也將慢慢轉好，越走越順。

生肖兔：被最親近的人傷了心

可以為家庭而犧牲自我的屬兔人，真是把家人放在心尖上疼，所以對家人的期望也特別高，希望對方能好好愛自己。

如果家人不能達到自己的期待，或者做了什麼大錯事，傷害了屬兔人的心，屬兔人首先會懷疑自己是不是做錯了什麼，才導致家人這樣傷害自己。

夾雜失望、懷疑和責備的屬兔人，要很長一段時間才能重新走出來，但只要慢慢擺脫這件事的陰影，直到屬兔人重新恢復好心情，屬兔人基本不會再被這類事打擾，心態好，生活也越來越順。

生肖龍：從人生的高處跌落

看重名利的屬龍人，非常在意自己頭上的光環，他們不能容忍自己失去眼前的光鮮。 好不容易辛辛苦苦超越眾人，成為中心人物，如果就此跌落，轉眼成為別人眼裡的同情，甚至落井下石的對象，屬龍人會非常難以承受。可以說，這對屬龍人是一個非常大的人生坎。

如果能邁過這個坎，屬龍人一定可以重頭再來，再創自己人生的輝煌。所以，不管怎麼難熬，屬龍人還是要堅持下去，等待重新起飛的那一天哦！

生肖蛇：遭到別人無情的否定

屬蛇人有著強烈的自尊心，他們不怕競爭、不怕被打壓，就怕被人否定。在他們看來，否定不只是對他們過去努力的不認可，還是對他們個人的泯滅。

如果是在大庭廣眾之下，被人無情的否定，在屬蛇人看來，這簡直是不給自己活路的打擊。會讓屬蛇人消沉很長一段時間，而且心中的陰影還很難去除。

不過有賴於屬蛇人強烈的報復心，他們最終還是可以靠著爭回一口氣，邁過這道坎，繼續人生的下一段旅程。當自尊心被打碎又以更強壯的方式出現，就沒有什麼事能再難倒屬蛇人。

生肖馬：失去了自己喜歡的工作

屬馬的人非常熱愛自己的工作，雖然可能會有很多抱怨，但他們打心裡覺得自己有份喜歡的工作是很幸福的事。

如果被無情的剝奪了工作的機會，屬馬人會特別難過，雖然也明白時勢如此，但心裡就是沒辦法接受。尤其是要和自己深耕多年的工作再見，心裡會特別的難過。

但是這個坎，也會給愛反省的屬馬人一個提醒：心思不能只侷限在眼前的工作上，還要為自己找好後路。想清楚這一點，屬馬人的未來就真的可以平步青雲了！

生肖羊：疾病困擾

生為屬羊人，總是免不了「十羊九不全」的消極念頭，尤其是當自己生病的時候，就會覺得命運果然如此。如果病情稍微嚴重一點，那就更容易東想西想、胡思亂想。

其實，屬羊人心裡自己也清楚，醫術這麼發達的現在，自己康健還是沒問題的，只是性格讓自己忍不住情緒低落，意志消沉。

好在東想西想也能幫助屬羊人順便參透人生，病過一場，就能淡然看待這個世界的磨難，之後的生活在平順的心情引領下，也會平穩順利到老。

生肖猴：失去了家人的溫暖

屬猴人看似跳脫，但對親情還是非常看重的，而且他們心理上對家人的依賴比較強烈，凡事總想找家人幫忙、出主意，等等。

如果幼年時期，不得已和父母分離，沒有完整擁有家庭的愛和溫暖，或者年長後不得不面對時間帶來的生死別離，這會讓屬猴人覺得天塌了一樣。

他們同樣需要在時間的帶領下慢慢走出悲傷，但只要走出這段陰霾的路，開始真正獨立起來的屬猴人，會學會依靠自己的力量，在這世上活得更好。

生肖雞：誤入歧途、浪費光陰

屬雞人喜歡自己永遠生活在光鮮的一面，雖然有人覺得他們愛慕虛榮，但誰不想過好的生活呢！但有喜歡就容易成為被人掌握的弱點。

年輕時，意志力不夠堅定的屬雞人很容易被人打著幌子，騙入歧途，白白浪費大好光陰。乃至最後解脫出來，卻要經歷一番艱難的脫胎換骨。

但憑藉著對美好生活的嚮往，屬雞人最終可以尋找到可靠力量重新站起來。過了這道坎，屬雞人的人生走回正途，生活也更加美好。

生肖狗：被最信任的人背叛

屬狗的人總會以一片赤誠之心對待朋友、親人，同樣，他們也想要從這些他信任的人哪裡收回同樣的忠誠、可靠，而在他們的想像中，這是很順理成章的事情。

可是一旦被他們信任的人突然間背叛了，他們將會難以承受這樣的打擊。換成別人，可能在悲傷之後盡快吸取教訓，很快就走出來了。然而重情重義的屬狗人，會一直鑽在這個牛角尖裡走不出來。

不過，只要走過了這段難捱的時期，想明白了人性的一部分本如此，多了一份通透的屬狗人以後的生活儘管多了一份警惕，但少了被騙的機會，生活事業會越來越順利。

生肖豬：職場上遭小人暗算

屬豬人真的是很冤枉哦！那麼善良、可愛的人在職場上還是會被有心人碾壓，沒辦法，誰叫自己礙了別人的眼、擋了別人的路呢！

遭到小人暗算的屬豬人不明白，想要名和利為什麼不能大大方方去競爭去爭取，就像自己一樣，想要就靠自己的努力去拿。

親身感受到職場黑暗的屬豬人，即便拋去那一份天真，幫自己塗上一層偽裝色，也不願做害人的小人。但他們卻可以避開陷阱，更好的玩轉職場，事業開始走向輝煌之路。

如果你已經經歷過了自己生肖的這個坎，那麼恭喜你，以後的人生裡再沒有什麼困難可以打倒你，你就將走在平坦的道路上。如果這個坎，你未曾經歷，那也不必緊張糾結，生活設下這些坎，不過是想打造我們的韌性，讓我們可以更好的生活下去。

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