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今日星座運勢／處女 貴人合作運強 重要事今日進行

2018-05-18 00:00聯合新聞網 那河

圖片來源／ingimage
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五月十八日（五）

【牡羊座】晴時多雲

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：花與寵物

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：寵物店或花店

今天容易有隱藏的內在情緒。對於公司內部或某些朋友可能有些情緒，但又不知該如何溝通，於是傾向於選擇再觀察與等待。

【金牛座】晴時多雲

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：小而亮的配件

★ 幸運方位：東方

★ 幸運地點：社交場合

在工作事業上與他人易有意見不合的狀態，你頗為堅持，雙方互不相讓。人際感情上易有新發展，無論是認識新朋友或是和舊對象有新發展，都是不錯的消息。

【雙子座】晴空萬里

★ 幸運色：黃色

★ 幸運物：笑容

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：工作及社交場合

工作上易遇到有財力或精打算的上司及客戶。人際運旺，貴人多，平輩同事也相處融洽愉快，容易認識陽光型男孩或女孩。

【巨蟹座】晴時多雲

★ 幸運色：黃色

★ 幸運物：小點心

★ 幸運方位：東南方

★ 幸運地點：咖啡館

工作上易有重要決策及猶豫不決的狀態出現。人際方面要稍微注意自己言詞舉動是否過於直接易得罪人或無意間傷害他人。

【獅子座】晴時多雲

★ 幸運色：橙色

★ 幸運物：橙色配件

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：社交場合

工作上易有突破或突然被迫做大轉變，也可能有換工作或搬遷的可能。人際上宜更敞開心胸與眾人分享，便能十全十美得到更多祝福。

【處女座】晴空萬里

★ 幸運色：寶藍色

★ 幸運物：寶藍色飾品

★ 幸運方位：西方

★ 幸運地點：會議室

今天在工作上可剛可柔，相當積極討人喜愛，同時貴人運和合作運強，有重要事宜不妨在今天進行。

【天秤座】晴時多雲

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：電子產品

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：自己座位

工作上慢工出細活，不宜草率行事。可能有些過去沒有完成或做好的事情需要修正。人際感情上有固執己見的傾向。

【天蠍座】烏雲罩頂

★ 開運色：綠色

★ 開運物：花草樹木

★ 開運方位：西南方

★ 開運地點：大自然

工作事業有遇到困難或困擾的狀態，或是自己自信不夠，開始自我淮疑。人際關係不妨多認識新朋友，但應保持適當距離觀察。感情有進入新階段或結束舊的傾向。

【射手座】烏雲罩頂

★ 開運色：藍色

★ 開運物：書籍

★ 開運方位：東北方

★ 開運地點：書店

對於工作前途易有茫然不確定的感覺，目前仍在等待新開始或貴人的階段。人際感情上也有沉重感。建議多閱讀與接近自然開拓身心。

【摩羯座】晴時多雲

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：星星

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：可遠眺的地方

工作事業只要人和便成功一半。多與他人合作，朝共同雙贏的理想邁進。人際感情有對舊人不滿要求改變的狀態。

【水瓶座】晴時多雲

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：點心

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：聚餐場合

工作上圓滿完成，或找到適合合作的對象，同事們相處和諧共同為目標努力。人際感情怡然自得。

【雙魚座】烏雲罩頂

★ 開運色：綠色

★ 開運物：岩蘭草精油

★ 開運方位：東方

★ 開運地點：SPA

在工作上易有提不起勁或想稍做停頓與休息的態勢。人際感情則趨於保守、不易信任他人或挑剔的狀態。

星座運勢

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