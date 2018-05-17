今日星座運勢／射手 壓力緩解 將能量用於主動學習

2018-05-17 00:00 聯合新聞網 那河



圖片來源／ingimage 分享 facebook

五月十七日（四）

【牡羊座】晴時多雲

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：開胃菜

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：美食餐廳

火星移位，進入和團體與理想的相關位置，同時和象徵革新或變動的天王星產生劇烈相位。牡羊們暫時脫離了上司或長輩的施壓，進入了團結力量大的狀態。但也要避免脾氣過大或衝突場面。

【金牛座】晴空萬里

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：讚美他人

★ 幸運方位：東南方

★ 幸運地點：音樂餐廳

火星移位，進入和事業的相關位置，同時和象徵革新或變動的天王星產生劇烈相位。金牛們的事業要開始動起來了，但身旁究竟貴人多還是小人多，和過去累積的善緣有關。

【雙子座】烏雲罩頂

★ 開運色：深藍色

★ 開運物：專業資料

★ 開運方位：西北方

★ 開運地點：瑜伽會館

火星終於離開壓力強旺的位置。情緒的雜亂、金錢的壓力、親密關係的問題等等，開始慢慢緩和或釐清，進入整理或冷靜期。但問題較大的，也可能準備進入司法程序，有相互提告的可能性。

【巨蟹座】晴時多雲

★ 幸運色：金黃色

★ 幸運物：溫暖美食

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：溫暖燈光的空間

火星移位，進入和親密關係或七情六慾的相關位置，同時和象徵革新或變動的天王星產生劇烈相位。之前婚姻或合作的問題，有可能更加檯面化。

【獅子座】晴時多雲

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：耐心溫和的溝通

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：社交應酬場合

火星終於離開對身心健康有壓力的位置，進入了和合作與婚姻的相關位置，同時和天王星產生劇烈相位。此階段須注意和另一半或朋友之間的相處，對方容易較為強勢。

【處女座】晴時多雲

★ 幸運色：藍色

★ 幸運物：備忘錄

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：舒適的工作空間

火星進入了忙碌的位置，且同時和天王星產生劇烈相位。這段時間處女座需要花不少時間重整工作流程或生活步伐。也很可能有新生活新工作的開始。

【天秤座】晴時多雲

★ 幸運色：寶藍色

★ 幸運物：淡香水

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：社交場合

火星終於離開家庭宮，讓原本煩躁的心或家庭問題稍微安頓下來。隨著火星移位，部分天秤的桃花運被強化。另一部分則需要注意孩子的安全以及運動傷害的可能。

【天蠍座】晴時多雲

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：收納用品

★ 幸運方位：南方

★ 幸運地點：整潔的空間

火星移位進入家庭宮，同時和象徵革新或變動的天王星產生劇烈相位。近期須注意居家安全。也有工作地點或居家改變環境或搬遷的可能性。

【射手座】晴空萬里

★ 幸運色：藍色

★ 幸運物：書籍

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：書店

火星移位，射手們在工作或金錢上的壓力或購物慾終於緩解一些，內心的自我質疑也同時被安撫不少。建議將能量用於主動學習。

【魔羯座】晴時多雲

★ 幸運色：金黃色

★ 幸運物：健康美食

★ 幸運方位：東南方

★ 幸運地點：美食餐廳

火星移位，摩羯們在關係上或自我調整的壓力上稍微減緩。有可能想花錢出遊或買些自己喜愛的物品慰勞自己一番。

【水瓶座】晴空萬里

★ 幸運色：米白色

★ 幸運物：微笑

★ 幸運方位：東方

★ 幸運地點：工作職場

火星終於離開對身心健康有直接影響的位置，讓水瓶們身體健康的問題或情緒稍微平復。火星進入水瓶，也為水瓶帶來更多動力與主動性。

【雙魚座】晴時多雲

★ 幸運色：淡藍綠色

★ 幸運物：行善積德

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：慈善機構

火星進入弱位置，雙魚們周遭的小人增加，需稍微注意。多謙和真誠待人，多行善積德，避免在背後說他人八卦。