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今日星座運勢／雙魚 善用網路資源 從中獲得關注

2018-05-15 00:00聯合新聞網 那河

圖片來源／ingimage
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五月十五日（二）

【牡羊座】晴時多雲

★ 幸運色：藍色

★ 幸運物：謙虛學習

★ 幸運方位：南方

★ 幸運地點：進修學習的場所

來到天王星換星座的大日子，未來七年，牡羊們開始迎接新的工作技能與挑戰，千萬不要死守著一樣技能不變，小心被淘汰喔。

【金牛座】晴時多雲

★ 幸運色：紅色

★ 幸運物：新事物

★ 幸運方位：東方

★ 幸運地點：沒去過的地方

終於來到天王星換星座進入金牛的大日子。對金牛們來說，是相當重要的時刻。此時，宇宙開始支持金牛們大變身，金牛們也要調整心態，保持彈性的想法與寬廣的接受度。

【雙子座】晴時多雲

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：做善事

★ 幸運方位：南方

★ 幸運地點：宗教場合

過去幾年，雙子們透過某些團體進行變身。接下來幾年，很多不預期或無法掌控的人事物會發生，揭露過去人生的成績單，究竟是累積善緣較多還是需要還的債比較多。

【巨蟹座】晴空萬里

★ 幸運色：珊瑚色

★ 幸運物：珊瑚色配件

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：社群團體

代表變動的天王星終於離開巨蟹們的事業宮，工作事業上的不穩定感或歷經改革與改變，都已經經歷與穿越了。接下來幾年，將透過參與不同的社群團體，活出另一片天。

【獅子座】晴時多雲

★ 幸運色：湖水綠

★ 幸運物：開闊地心

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：視野開闊的空間

代表變動的天王星開始進入獅子們的事業宮。未來七年，有突然爆紅的機會，但也有突然失去方向的可能。得失心不要太重。

【處女座】晴空萬里

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：藍綠色配件

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：高處可遠眺的空間

天王星終於從七情六慾與生死離別的位置離開了。過去幾年，處女座經驗了人生中相當深刻或艱難的課題。此刻，肩上的重擔可以慢慢放下，漸漸輕鬆起來了。

【天秤座】烏雲罩頂

★ 開運色：白色

★ 開運物：放下我執

★ 開運方位：西北方

★ 開運地點：家

人生中很多事情，是我們無法掌控的。未來七年，很可能，天秤們會經驗到必須放下我執的種種狀態。準備好好的成長。

【天蠍座】晴時多雲

★ 幸運色：原木色

★ 幸運物：小點心

★ 幸運方位：南方

★ 幸運地點：溫馨的咖啡館

工作或生活的起伏，慢慢的穩定下來。工作的調度、習慣的改變、身體健康的狀態，都更加穩定或清晰了。未來七年，是調整與他人之間關係的時刻。

【射手座】晴時多雲

★ 幸運色：天空藍

★ 幸運物：健康的生活作息

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：舒適整潔的工作空間

射手們的工作即將進入某種不穩定或突破期。渴望自由的射手，也可能辭掉工作做自由接案者。但要避免讓生活變得極度不規律而嚴重影響健康。

【魔羯座】晴空萬里

★ 幸運色：黃色

★ 幸運物：亮色系的上衣或配件

★ 幸運方位：西方

★ 幸運地點：可放鬆用餐的地方

過去幾年家族成員各方面的變動、搬家、遷居工作等狀態終於告一段落。接下來，是活出自我的美好時光。好好思考，要如何活出生命的愛與活力吧。

【水瓶座】烏雲罩頂

★ 開運色：綠色

★ 開運物：家常菜

★ 開運方位：西南方

★ 開運地點：家族聚會

工作的變動可能更加劇烈。因為工作或家人因素遷移的可能性，在未來幾年大幅提高。也須注意家人的健康，珍惜彼此相聚的時光。

【雙魚座】晴空萬里

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：手機與電腦

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：朋友聚會

未來幾年，聚會以及與老友碰面的機會很多。善於運用網路資源的雙魚，也可從中獲得不少關注甚至於利益。

星座運勢

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