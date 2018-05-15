今日星座運勢／雙魚 善用網路資源 從中獲得關注
五月十五日（二）
【牡羊座】晴時多雲
★ 幸運色：藍色
★ 幸運物：謙虛學習
★ 幸運方位：南方
★ 幸運地點：進修學習的場所
來到天王星換星座的大日子，未來七年，牡羊們開始迎接新的工作技能與挑戰，千萬不要死守著一樣技能不變，小心被淘汰喔。
【金牛座】晴時多雲
★ 幸運色：紅色
★ 幸運物：新事物
★ 幸運方位：東方
★ 幸運地點：沒去過的地方
終於來到天王星換星座進入金牛的大日子。對金牛們來說，是相當重要的時刻。此時，宇宙開始支持金牛們大變身，金牛們也要調整心態，保持彈性的想法與寬廣的接受度。
【雙子座】晴時多雲
★ 幸運色：藍綠色
★ 幸運物：做善事
★ 幸運方位：南方
★ 幸運地點：宗教場合
過去幾年，雙子們透過某些團體進行變身。接下來幾年，很多不預期或無法掌控的人事物會發生，揭露過去人生的成績單，究竟是累積善緣較多還是需要還的債比較多。
【巨蟹座】晴空萬里
★ 幸運色：珊瑚色
★ 幸運物：珊瑚色配件
★ 幸運方位：北方
★ 幸運地點：社群團體
代表變動的天王星終於離開巨蟹們的事業宮，工作事業上的不穩定感或歷經改革與改變，都已經經歷與穿越了。接下來幾年，將透過參與不同的社群團體，活出另一片天。
【獅子座】晴時多雲
★ 幸運色：湖水綠
★ 幸運物：開闊地心
★ 幸運方位：東北方
★ 幸運地點：視野開闊的空間
代表變動的天王星開始進入獅子們的事業宮。未來七年，有突然爆紅的機會，但也有突然失去方向的可能。得失心不要太重。
【處女座】晴空萬里
★ 幸運色：藍綠色
★ 幸運物：藍綠色配件
★ 幸運方位：東北方
★ 幸運地點：高處可遠眺的空間
天王星終於從七情六慾與生死離別的位置離開了。過去幾年，處女座經驗了人生中相當深刻或艱難的課題。此刻，肩上的重擔可以慢慢放下，漸漸輕鬆起來了。
【天秤座】烏雲罩頂
★ 開運色：白色
★ 開運物：放下我執
★ 開運方位：西北方
★ 開運地點：家
人生中很多事情，是我們無法掌控的。未來七年，很可能，天秤們會經驗到必須放下我執的種種狀態。準備好好的成長。
【天蠍座】晴時多雲
★ 幸運色：原木色
★ 幸運物：小點心
★ 幸運方位：南方
★ 幸運地點：溫馨的咖啡館
工作或生活的起伏，慢慢的穩定下來。工作的調度、習慣的改變、身體健康的狀態，都更加穩定或清晰了。未來七年，是調整與他人之間關係的時刻。
【射手座】晴時多雲
★ 幸運色：天空藍
★ 幸運物：健康的生活作息
★ 幸運方位：西北方
★ 幸運地點：舒適整潔的工作空間
射手們的工作即將進入某種不穩定或突破期。渴望自由的射手，也可能辭掉工作做自由接案者。但要避免讓生活變得極度不規律而嚴重影響健康。
【魔羯座】晴空萬里
★ 幸運色：黃色
★ 幸運物：亮色系的上衣或配件
★ 幸運方位：西方
★ 幸運地點：可放鬆用餐的地方
過去幾年家族成員各方面的變動、搬家、遷居工作等狀態終於告一段落。接下來，是活出自我的美好時光。好好思考，要如何活出生命的愛與活力吧。
【水瓶座】烏雲罩頂
★ 開運色：綠色
★ 開運物：家常菜
★ 開運方位：西南方
★ 開運地點：家族聚會
工作的變動可能更加劇烈。因為工作或家人因素遷移的可能性，在未來幾年大幅提高。也須注意家人的健康，珍惜彼此相聚的時光。
【雙魚座】晴空萬里
★ 幸運色：藍綠色
★ 幸運物：手機與電腦
★ 幸運方位：西南方
★ 幸運地點：朋友聚會
未來幾年，聚會以及與老友碰面的機會很多。善於運用網路資源的雙魚，也可從中獲得不少關注甚至於利益。
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