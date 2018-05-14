今日星座運勢／金牛 充滿活力 容易有開心的事
五月十四日（一）
【牡羊座】烏雲罩頂
★ 開運色：綠色
★ 開運物：浴鹽
★ 開運方位：西方
★ 開運地點：浴室
今天的你容易心情低落，或聽到某些事情有受到打擊的可能，環境上要求你多忍耐。不妨用浴鹽泡澡讓身心煥然一新。
【金牛座】晴空萬里
★ 幸運色：黃色
★ 幸運物：笑容
★ 幸運方位：西北方
★ 幸運地點：任何地方
今天的你充滿朝氣與活力，做起事來也很有衝勁，容易遇到讓你開心或驚喜的事情。也許認識新朋友，也許接到一個好消息等。
【雙子座】晴時多雲
★ 幸運色：咖啡色
★ 幸運物：豐盛的早餐
★ 幸運方位：北方
★ 幸運地點：工作場合
今天有些事情是需要被修正的，容易遇到一個要求嚴謹或剛正不阿的人，要求你改進某些事項，但也可能是你自身對自我的要求。
【巨蟹座】晴時多雲
★ 幸運色：藍色
★ 幸運物：輕柔的音樂
★ 幸運方位：東北方
★ 幸運地點：寧靜可思考的空間
有些事情讓你感到困擾與無法決定，做選擇在今天是有些困難的狀況，你期待自己可以很公正平衡的面對這件事情。
【獅子座】晴時多雲
★ 幸運色：綠色
★ 幸運物：維他命
★ 幸運方位：東方
★ 幸運地點：可放鬆的地方
在工作上相當認真負責，但某種程度也相當在意面子問題以及他人對你的評價及看法。有時候需要學習放輕鬆。
【處女座】晴時多雲
★ 幸運色：米白色
★ 幸運物：微笑
★ 幸運方位：西方
★ 幸運地點：社交場合
今天思維清晰嚴謹，但在感情上容易出現較鑽牛角尖的傾向，或是有新戀情但不敢靠近的可能。
【天秤座】烏雲罩頂
★ 開運色：橙色
★ 開運物：豐盛的早餐
★ 開運方位：東方
★ 開運地點：花店
今天容易有情緒不安的狀態，也可能是前一晚做了惡夢或睡眠狀態度佳，偏偏今天事情很多，讓你感到有些疲累。
【天蠍座】晴時多雲
★ 幸運色：綠色
★ 幸運物：花草樹木
★ 幸運方位：東北方
★ 幸運地點：視野開闊的空間
有睡眠不佳或有事情讓你傷透腦筋的狀態，但其實局勢都在穩定中發展，沒有什麼好憂心的，不要自尋煩惱。
【射手座】晴時多雲
★ 幸運色：藍綠色
★ 幸運物：淡香水
★ 幸運方位：南方
★ 幸運地點：社交場合
今天心情不錯，自我魅力依舊很強，但有可能碰上敵手，無論是工作或感情都可能有個程度相當的人和你在較勁。
【摩羯座】晴時多雲
★ 幸運色：黃色
★ 幸運物：巧克力
★ 幸運方位：東南方
★ 幸運地點：工作職場
今天是完成某些事情或奮戰不懈的一天。你擁有他人的支持或資源，他人也鼓勵你朝目標前進。
【水瓶座】晴時多雲
★ 幸運色：深藍色
★ 幸運物：企劃案
★ 幸運方位：南方
★ 幸運地點：會談室
有些事情也許還在計畫的腳步中。太多想要或想做的事情，雖然不時有小人出來擋路，但身邊願意給予建議與協助的貴人其實也不少。
【雙魚座】晴時多雲
★ 幸運色：橙色
★ 幸運物：小點心
★ 幸運方位：東北方
★ 幸運地點：聚餐場合
今天的你比平時更願意溝通與傾聽，也顯得較有耐心，容易遇到和自己談得來的朋友或客戶。當你把重心放在他人的需求，事情會變得更簡單一些。
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