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今日星座運勢／金牛 充滿活力 容易有開心的事

2018-05-14 00:00聯合新聞網 那河

圖片來源／ingimage
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五月十四日（一）

【牡羊座】烏雲罩頂

★ 開運色：綠色

★ 開運物：浴鹽

★ 開運方位：西方

★ 開運地點：浴室

今天的你容易心情低落，或聽到某些事情有受到打擊的可能，環境上要求你多忍耐。不妨用浴鹽泡澡讓身心煥然一新。

【金牛座】晴空萬里

★ 幸運色：黃色

★ 幸運物：笑容

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：任何地方

今天的你充滿朝氣與活力，做起事來也很有衝勁，容易遇到讓你開心或驚喜的事情。也許認識新朋友，也許接到一個好消息等。

【雙子座】晴時多雲

★ 幸運色：咖啡色

★ 幸運物：豐盛的早餐

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：工作場合

今天有些事情是需要被修正的，容易遇到一個要求嚴謹或剛正不阿的人，要求你改進某些事項，但也可能是你自身對自我的要求。

【巨蟹座】晴時多雲

★ 幸運色：藍色

★ 幸運物：輕柔的音樂

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：寧靜可思考的空間

有些事情讓你感到困擾與無法決定，做選擇在今天是有些困難的狀況，你期待自己可以很公正平衡的面對這件事情。

【獅子座】晴時多雲

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：維他命

★ 幸運方位：東方

★ 幸運地點：可放鬆的地方

在工作上相當認真負責，但某種程度也相當在意面子問題以及他人對你的評價及看法。有時候需要學習放輕鬆。

【處女座】晴時多雲

★ 幸運色：米白色

★ 幸運物：微笑

★ 幸運方位：西方

★ 幸運地點：社交場合

今天思維清晰嚴謹，但在感情上容易出現較鑽牛角尖的傾向，或是有新戀情但不敢靠近的可能。

【天秤座】烏雲罩頂

★ 開運色：橙色

★ 開運物：豐盛的早餐

★ 開運方位：東方

★ 開運地點：花店

今天容易有情緒不安的狀態，也可能是前一晚做了惡夢或睡眠狀態度佳，偏偏今天事情很多，讓你感到有些疲累。

【天蠍座】晴時多雲

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：花草樹木

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：視野開闊的空間

有睡眠不佳或有事情讓你傷透腦筋的狀態，但其實局勢都在穩定中發展，沒有什麼好憂心的，不要自尋煩惱。

【射手座】晴時多雲

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：淡香水

★ 幸運方位：南方

★ 幸運地點：社交場合

今天心情不錯，自我魅力依舊很強，但有可能碰上敵手，無論是工作或感情都可能有個程度相當的人和你在較勁。

【摩羯座】晴時多雲

★ 幸運色：黃色

★ 幸運物：巧克力

★ 幸運方位：東南方

★ 幸運地點：工作職場

今天是完成某些事情或奮戰不懈的一天。你擁有他人的支持或資源，他人也鼓勵你朝目標前進。

【水瓶座】晴時多雲

★ 幸運色：深藍色

★ 幸運物：企劃案

★ 幸運方位：南方

★ 幸運地點：會談室

有些事情也許還在計畫的腳步中。太多想要或想做的事情，雖然不時有小人出來擋路，但身邊願意給予建議與協助的貴人其實也不少。

【雙魚座】晴時多雲

★ 幸運色：橙色

★ 幸運物：小點心

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：聚餐場合

今天的你比平時更願意溝通與傾聽，也顯得較有耐心，容易遇到和自己談得來的朋友或客戶。當你把重心放在他人的需求，事情會變得更簡單一些。

星座運勢

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