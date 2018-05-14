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唐綺陽星座運勢週報：金牛、魔羯有正財 水瓶易錯失機運

唐綺陽星座運勢週報：金牛、魔羯有正財 水瓶易錯失機運

2018-05-14 07:43聯合新聞網 唐綺陽

星座專家唐綺陽。 圖／大慕影藝提供
星座專家唐綺陽。 圖／大慕影藝提供
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【唐綺陽星座運勢週報5/14-5/20】

重要星象：天王星移位金牛，太陽金牛尾聲，火星進入水瓶座，金星將進巨蟹，木、海入相位高峰期

本週天王星正式的移位金牛，關注金融及財務相關議題，在生活、金錢與價值觀上有所改變，會有新的五感體驗。太陽金牛尾聲，關注金牛座人事物，接收理財方面資訊。火星進入水瓶座，水瓶座開始火紅、忙碌，社團組織產生有起有落的現象。金星將進巨蟹，想要尋求心靈慰藉與安全感。木海入相位高峰期，想從過去經驗尋找未來，正視似曾相識的感覺。

工作注意：雙子、巨蟹、獅子、水瓶

雙子：有貴人運，要接受貴人的教誨

巨蟹：有戰鬥力，埋首苦幹，貴人是火象星座

獅子：適合展開新計畫、新的挑戰

水瓶：當心糊裡糊塗，易錯失機運

桃花注意：白羊、天蠍、射手、雙魚

白羊：避免感情趨淡，偶爾要耍浪漫

天蠍：小心爾虞我詐、耍小聰明會被扣分

射手：拿出真實自我，幼稚也會很迷人

雙魚：想太多或陰錯陽差，而漏接桃花

財運注意：金牛、魔羯

金牛：有正財運，多花心力就能有所得

魔羯：投資精準，過去經驗可累積正財運

健康注意：處女、天秤

處女：好好休息、飲食進補，身心要放輕鬆

天秤：心火旺、易焦躁，多注意飲食和睡眠

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