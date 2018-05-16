【塔羅】想要戀情長久穩定 該選哪一型的戀人？

2018-05-16 10:21 聯合新聞網 科技紫微網



【文‧科技紫微網】

穩固的感情是大多數人的期待和嚮往，想要長長久久的感情，伴侶得選好。你要選擇什麼樣的戀人才能夠長長久久呢？科技紫微網用塔羅來為你占卜。

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占卜規則：

1、先閉上眼睛，靜心30秒鐘。

2、在心中默默念：「我要選擇什麼樣的戀人，才能夠長長久久？」

3、憑直覺選擇下面一張牌。

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占卜結果：

選牌1：皇后

抽到這張牌的你，選擇一位比較溫柔的戀人可讓感情長久。或許你的性子屬於比較偏執任性的類型，而只有一位溫柔戀人才能夠包容你，忍受你的小脾氣。

選牌2：皇帝逆位

你如果選擇一位比較沉穩的戀人，感情會比較長久。你性格上或許是那種比較浮躁的特點，容易爆氣和動怒，沉穩的戀人可安撫你悸動不安的情緒，穩定你們的感情。

選牌3：戀人

選擇和你彼此相愛的戀人，你的感情才會長長久久。如果僅僅是一方的單相思、一廂情願的感情，對你這種無法將就性格的人來說，是一種巨大的折磨。

選牌4：倒吊男

抽到這張牌，你或該考慮找一個願意為你而做出讓步、妥協的戀人。你的性子應該是非常強硬的那一類型，愛自作主張，若對方肯為你讓步和犧牲，感情就能歷久不衰。

選牌5：節制

對你而言，選擇與自己心靈上有足夠默契的戀人，可以讓感情比較長久。比起對外表的在意，你更加注重彼此心靈深處的交流，靈魂伴侶才是你的偏好和選擇，心靈上的默契是你們愛情的保鮮劑。

選牌6：太陽

你或許是個比較容易悲觀的人，選擇一個陽光開朗的戀人，對你們感情的持久度有著很好的助力。對方為你帶來歡喜，排遣你內心深處的陰霾，會讓你無止境依賴到底。

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