「錢」途茫茫看不清？發掘你的財富特質

2018-05-16 08:59 聯合新聞網 科技紫微網



【文‧科技紫微網】

金錢並非萬能的，但沒有錢是萬萬不能的！科技紫微網這就從生命靈數的角度，來看看你的一生錢途如何？

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你的生命靈數計算方法： 將你國曆出生年月日各位數拆開相加， 加到不能再拆，變成個位數為止。 例如1998年12月8日， 則為：1+9+9+8+1+2+8=38， 然後3+8=11，1+1=2，生命靈數即為2。

生命靈數1

你賺錢能力不賴，有自己的高遠見地，也懂得去將想法付諸實踐。所以你的一生錢途不錯，屬於比上不足，比下有餘的級別。

生命靈數2

你或許是個很有理財能力的人，凡事妥善規劃，時常能夠做到未雨綢繆。你的一生錢途雖然因為不敢冒險而沒有特別好的狀態，卻也是足夠富足的。

生命靈數3

有一定能力和內涵，卻可能偶爾會出現犯懶的情況，有坐享其成的傾向。如果不對這個個性加以改善的話，錢途很難如你所願的。

生命靈數4

你聰明勤勞，敢於探索，有一種較勁般的鑽研精神。事業方面的起步雖然會比較緩慢，但是步步踏實，將會是往後錢途無量的一大基礎前提。

生命靈數5

你的一生財運會比較不錯，尤其是偏財運很強，你多才多藝，能賺錢的方式很多，也時常受到金錢的眷顧。但是有一點要多注意，就是花錢別過於隨興。

生命靈數6

一生錢途可期。你會時常遇到一些生活裡的貴人給予一些幫助和指點，從而創造出極大的經濟價值。請保持初心，喝水不忘挖井人！

生命靈數7

你容易受到身邊環境的影響，如果不是和比較奮鬥努力的人為伍，一生錢途或許堪憂。你需要一些助動力，所以盡可能去找勤奮小夥伴一起打拼吧。

生命靈數8

你會賺錢更加會理財，這麼兩大技能的搭配可就是一輩子財源滾滾的預兆了。錢財方面基本上無任何困擾，可以衣食無憂，更有富餘。

生命靈數9

你高瞻遠矚，有一定投資眼光，只要在做相關抉擇時保持足夠的理智，方可高枕無憂。切忌不知分寸的借給他人錢財，親兄弟，還需要明算帳。

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