農曆4月12生肖運勢：龍事業蒸蒸日上 羊愛情桃花開

2018-05-14 09:00 聯合新聞網 科技紫微網



【文‧科技紫微網】

「連雨不知春去，一晴方覺夏深。」在春夏交界的此時，即將步入梅雨季，你的運勢能否突破雨勢、仍像陽光般強烈耀眼？此時的愛情就像澆不熄的燭火，隨時點燃你的熱情。而季節轉換之際，事業和財運又會有什麼樣的變化？就讓科技紫微網為你解析農曆4月（國曆5/15-6/13）生肖運勢。

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鼠

愛情運指數：★★☆☆☆

單身者：刻意追求完美的愛情，讓你變得很挑剔，周圍的異性完全達不到你的標準，你在愛情的道路上顯得無比孤單。其實生活不是童話，沒有這麼多的白馬王子，平淡才是真。

有伴侶：在對方情緒低落或有壓力時，別只顧著忙自己的工作，小心別有用心者趁虛而入！已婚者容易因為一些小事而鬧得不愉快，若有一方能先讓步，可讓大事化小、小事化無。

事業學業指數：★☆☆☆☆

事業運分析：這個月容易出現倦怠感，工作的熱情削減了許多，尤其是上半月，滿腦子都是想著如何吃喝玩樂，無心工作。不要讓玩樂侵佔了你的工作時間，小心工作不保哦！

學業運分析：考前有些過於緊張，對於自己的知識掌握度顯得不夠自信，導致壓力過大造成短暫的思維空白。其實考試不過是一種檢測的方法，不用太在意，學習到手的知識是誰也搶不走的，放輕鬆才能發揮出色。

財富運指數：★★☆☆☆

財富運分析：投資較為武斷，盈利的機率不高，讓人覺得你很衝動。盡量多留給自己一些思考的時間，可降低投資風險，提高成功率。

牛

愛情運指數：★★★☆☆

單身者：愛情運較普通，單身者想戀愛應多出門走動，出門前好好的打扮一番，佩戴一些小飾物，可提升愛情運！

有伴侶：不要總是站在自己的立場去指責你的伴侶，多進行換位思考你會懂得更多相處之道，有時間的話可以一起出去散散心，在輕鬆的環境裡，你們的感情溫度會直線上升。

事業學業指數：★★★★★

事業運分析：得心應手的工作，使你周圍休閒的空氣變得多了起來。不如週末的時候和同事聚聚餐，交流一下感情，良好的人際關係對工作的很有幫助。

學業運分析：在學習中遇到疑惑能主動找同學或者老師幫忙，很快便能解決；在交流中學習到不少的知識和方法，能舉一反三，運用到自己的實際情況中，對學習很有幫助，成績明顯上升。

財富運指數：★★★☆☆

財富運分析：上半月財運不佳，不宜參與各類投資，小心有去無回。下半月財運上升，會有很多賺錢的機會，把握好機會能有不錯的進帳。

虎

愛情運指數：★★★★★

單身者：只要接近了心儀的對象，你總能很好的表現自己優異的一面，很容易就能讓對方注意到你，再加上你大方的談吐，不被你虜獲都難。

有伴侶：懂得挑逗情趣是你們愛情甜蜜的法寶，用心的經營使得你們的愛情十分新鮮，真是羨煞旁人啊。當然了，不要花太多的心思在這裡，工作同樣重要哦！

事業學業指數：★★★★☆

事業運分析：憑著一股不服輸的衝勁，你無所畏懼，那些工作中的阻礙成為你前進的一種動力，享受成功後的喜悅是你最大的快樂。

學業運分析：本月獨立思考能力和理解能力比較強，在理科方面表現突出，課餘時間可以多閱讀各類報刊雜誌，瞭解一些時事新聞，或看一些散文遊記等，這對你的寫作很有幫助。

財富運指數：★★★☆☆

財富運分析：財運平平，要高度提防小人的讒言，越是誘惑人的賺錢訊息，越不值得你去相信。穩紮穩打才是你本月的賺錢方式。

兔

愛情運指數：★★☆☆☆

單身者：單身者戀愛運勢較低迷，不妨對自身進行大改造來加強運勢，時常保持微笑能夠拉近和異性之間的距離，更容易讓對方親近你。

有伴侶：常因為意見不合而產生分歧，固執的雙方誰也不願先妥協，導致你們的拉鋸戰持續不斷。此時如果有長輩出來當和事佬，你倆的關係會很快緩和。

事業學業指數：★★★☆☆

事業運分析：本月你要處理的事情可能會增多，工作有點繁忙，但這也使得你的生活變得很充實。只是要多注意正常的飲食規律，以免造成身體的超出負荷。

學業運分析：本月學習欠缺一些主動精神，需要老師和家長在旁督促方能學習，一旦無人監督便會溜之大吉，因此拖欠大量的作業，等到補交的時候才後悔當初的任性，在緊迫感的趨使下你才開始發奮學習。

財富運指數：★★★★★

財富運分析：財運超好，正財、偏財都很旺。在理財上可以採取轉守為攻的策略，主動尋找商機，並及時出手，有望得到豐厚的進帳。

龍

愛情運指數：★★★☆☆

單身者：單身的朋友本月改變現狀的可能性比較低，不妨將注意力放到別的方面，給自己充充電，約朋友去健身，到郊外散心等等，不知不覺中你的魅力將增加不少。

有伴侶：比較注重私人空間的你，有時會對情人隱瞞一些事情，但是如果方法不得當，很容易引起對方的誤會，這時你要及時處理好這些無謂的糾纏，避免誤會加深。

事業學業指數：★★★★★

事業運分析：事業蒸蒸日上，派發給你的不僅是新任務，更是千載難逢的機會，你只要一鼓作氣，維持和諧的人際關係，鯉魚跳龍門就在眼前。

學業運分析：本月能虛心的接受大家的意見和建議，能在短時間內糾正自己的錯誤，你的快速進步讓老師和同學都很驚訝，你自己也會頗有成就感。本月可多參加課外活動，能從中學到不少有用的知識。

財富運指數：★★★★☆

財富運分析：本月有偏財運，會有意想不到的收穫，可以嘗試飲食方面的投資，效果會不錯。但是要注意成本和利潤的比例，不要貿然介入不熟的領域。

蛇

愛情運指數：★★★☆☆

單身者：本月對待感情的態度有些含糊，對待異性的表白既不想接受也不想拒絕，一下子把你們的關係弄得很曖昧，這樣時間長了會讓人感覺很疲憊，還是早些表明你的態度比較好。

有伴侶：感情豐富，很想黏著對方，若得不到對方的關心，會有失落感。不妨主動關心另一半，多付出會讓你有滿足感。

事業學業指數：★★★☆☆

事業運分析：在工作上，對自己有了更高的要求，讓自己有了更多的動力，不過同時也會帶來一些壓力，工作時感覺比較勞累，但事後會很有成就感。

學業運分析：月初玩心較重，總找藉口不想讀書。月中的時候發覺拖欠的學習內容很多，感到壓力大，開始收心溫書。透過有計劃的複習，月底能把進度補回來。請牢記：貪玩是要付出代價的！

財富運指數：★★☆☆☆

財富運分析：本月對財富的幻想較多，但行動力不足，不願以實際勞動來換取財富，容易採用投機取巧的偏財門道，小心因此漏財。

馬

愛情運指數：★★☆☆☆

單身者：有時候不是參加越多的聚會，遇到戀人的機會就越多，頻繁參加一些意義不大的聚會只會累壞了自己，傷神又傷財。本月還是踏實工作吧！

有伴侶：另一半在愛情中有點無理取鬧，讓你時常覺得很委屈，其實凡事遷就對方只會讓你愛得很累，學會拒絕才會讓對方更加珍惜你。

事業學業指數：★★☆☆☆

事業運分析：工作上會面臨不小的挑戰，特別是面臨新業務、新環境者，有點不知所措。其實不用太緊張，向前輩多多請教，能找到快速上手的最佳途徑。

學業運分析：學習不是作秀，表面功夫做得再好，沒有扎實的基礎就會不堪一擊，不要躲在自習室裡呼呼大睡，更不要藉口找資料卻上網玩遊戲，優異的成績單是要靠實力爭取來的。

財富運指數：★★☆☆☆

財富運分析：理財計劃可能出現小偏差，目標變得不確定。很容易受到旁人言論的影響，投資決策搖擺不定，對於陷阱沒有太強的抵抗力，做決定前一定要仔細斟酌。

羊

愛情運指數：★★★★★

單身者：愛情桃花開，單身者戀愛機會多多，有許多異性主動示好，讓你應接不暇，別憑直覺選擇戀愛對象，以免碰到感情騙子，多多斟酌為好。

有伴侶：戀人之間關係融洽，感情發展平穩，就算是磨合期，也能順利過渡。彼此秉著包容的心態，也讓一些矛盾輕鬆化解，愛情的天空一片晴朗。

事業學業指數：★★★★☆

事業運分析：工作踏實，每處理一件事務都喜歡按照計劃進行，因而降低了出錯率，工作效率也相對提高許多。雖然也有遇到難題的時候，但在同事的幫助下都能順利完成。

學業運分析：學生族本月學習興趣濃厚，獨立思考和實作能力很強，很喜歡高難度的挑戰，對於完成的任務很有成就感。但是在處事過程中有些固執己見，造成同學關係有些緊張。

財富運指數：★★☆☆☆

財富運分析：財運不太理想，投資時太過我行我素，投資失誤機率比較高。若想獲得轉機，則需多聽從旁人的分析與建議，冷靜的進行投資。

猴

愛情運指數：★★★☆☆

單身者：本月遇見有眼緣的異性機會很多，但是不宜發展一見鍾情的戀愛，有眼緣不代表有緣，不要因為一時的衝動而錯過真愛。加深瞭解後的感情更可靠。

有伴侶：在激情中易感受到愛情的濃烈與熾熱，讓你很有快感，可是一旦受到些許冷落，便會質疑對方的愛。在對待兩性關係上，應冷靜理性些為好。

事業學業指數：★★★☆☆

事業運分析：同事的節節高升對你打擊不小，上司對你的期望也讓你壓力倍增，甚至有打退堂鼓的想法。不妨先平復心境，增加信心，再處理事情。

學業運分析：月初比較放鬆，學習有些鬆懈，月中就會感到有些吃力，月底的考試讓你顯得更加忙碌。良好的學習計劃和合理安排學習時間會讓你輕鬆很多，做好複習才會有不錯的考試成績。

財富運指數：★☆☆☆☆

財富運分析：財運不佳，損財多是因為他人牽連。所以，本月不宜與人合夥投資，有閒錢者可考慮定存或購買基金、保險等，穩中求利為上策。

雞

愛情運指數：★★☆☆☆

單身者：你心儀的對象備受追捧，而你在眾多的對手面前信心不足，很容易放棄近在眼前的幸福，受到打擊的你會因此變得消極，急壞身邊的朋友。不去嘗試怎麼知道一定會失敗？勇敢一點吧，或許他喜歡的就是你！

有伴侶：愛情的陰影面擴大開來，情侶間會因為小事而鬧得非常不愉快。在感情的世界中，包容對方並不是委屈自己，而是解放了鬱悶的心情，要懂得為愛打強心針。

事業學業指數：★★★☆☆

事業運分析：情緒顯得淡淡然，會產生些許慵懶的感覺，致使工作進度緩慢的運行著，但只要安排上能有條不紊的進行，還是能按時完成任務。

學業運分析：本月讀書態度不慍不火，既不想全心投入也不會聽之任之，能讓成績保持平穩。這樣雖然不會有太大的壓力，同時也不會有太大的進步，如果想要有進步，還是要多付出心力。

財富運指數：★★☆☆☆

財富運分析：理財觀念淡薄，花錢沒有計劃，不管需不需要，只要喜歡就瀟灑的買下一堆無用的東西。你不妨找個負責的金錢管家，多為將來做打算。

狗

愛情運指數：★★★★★

單身者：不要老是宅在家裡，好對象不會從天花板掉下來，抓住一切休閒時間外出活動，趁著旺盛的桃花運還在，趕快收穫一段甜蜜的戀情吧！

有伴侶：本月情緒愉悅的你對待情感充滿了希望和感恩，與情人相處時容易得到幸福和快樂，同時也可使對方的情緒受到感染，將是甜蜜蜜的一個月份。

事業學業指數：★★★☆☆

事業運分析：本月工作起來很有衝勁，工作自然是得心應手，不過有新計劃要實施時，還是應該反覆思考和審視，小心因為一時的成就沖昏了頭而掉以輕心。

學業運分析：本月思維有些僵化，遇到問題不會變化著思考，很容易把自己帶進死胡同。課後多跟老師同學交流，遇到問題及時請教他們，你會覺得輕鬆很多，也能從中得到很多啟發，月底情況有所好轉。

財富運指數：★★★★☆

財富運分析：財運令人羨慕，正財收入穩步上升，偏財也能小有所獲。閒時可以和朋友們聚聚，增進感情，輕鬆愉快地享受生活。

豬

愛情運指數：★☆☆☆☆

單身者：不要因為別人的一次關懷就認定他對你有好感，還傻傻的暗自竊喜，或許他僅僅是表達朋友或者同事間的禮貌性問候，小心到時候深陷其中不能自拔。

有伴侶：戀愛者，由於長輩的強烈反對，使得戀情遭受前所未有的嚴峻考驗。雙方若能堅定立場，共同努力尋找解決的方法，多和家長溝通，情況會有所改善。

事業學業指數：★★☆☆☆

事業運分析：因為受到憂鬱情緒的影響，工作起來容易心不在焉，會犯一些粗心的小錯誤。可以找朋友聊聊天，傾訴心中的煩悶，盡快調整好心態。

學業運分析：學業任務不重，但是因為家人對你的學業期待讓你倍感壓力，心裡緊張，學習起來感覺很累，學習進度受到影響。你唯一可以做的就是放鬆自己，盡力就好，別太在意他人的想法。

財富運指數：★☆☆☆☆

財富運分析：財運低迷，不僅沒有意想不到的小財，就連主要收入也有減少的危機。不要整天胡思亂想著不勞而獲這種好事，腳踏實地才是收穫的重點。

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