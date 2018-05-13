殺破狼周運勢／天蠍職場生活很佛系 獅子人緣極佳

2018-05-13 00:00 聯合新聞網 殺破狼



殺破狼星座運勢。 圖／ingimage 分享 facebook

白羊座：

整體運勢：

面試運佳，金星本週還停留在面試、考試宮位，會遇到一個千載難逢的好機會，敬請好好把握，可望進入理想的工作單位。

學習運佳，金星本週停留在學習宮位，考試運不錯，猜題都能命中。不拿手的學科也能驚險達標，成績出乎意料的好。

金錢運方面，新月發生在金錢宮位，會開始思考找一份兼差或是接案賺外快，增加收入。新月期間，可許下與金錢相關的願望，或是開啟一個新的收益來源，會獲得良好的能量幫助。

感情運方面，在秘密宮位的海王星脫離了金星的影響，與暗戀的對象終於釐清了一些誤會，然而卻因為這個事件，使得你或對方想維持一個安全的距離。

本週須注意的部分：

人際關係方面，火星進入人際關係宮位，受到進入金錢宮位的天王星影響，當心莫名其妙捲入金錢糾紛，盡量不要跟會、加入直銷、買保險、跟團購、幫人代買東西，金錢的損失事小，但這些涉及金錢的事件，會使你對於人性感到失望。

工作運方面，火星離開了志業宮位，某個麻煩的任務或案子終於結束了，會開始思考轉換跑道的可能性，某些白羊座可能會在此時離職，先休息一段時間再說，然而對於下一份工作完全沒有頭緒。

金牛座：

整體運勢：

感情運佳，在感情宮位的木星與海王星相位良好，和某個人的交流頻繁，越走越近，逐漸發現兩人在靈性層面上相通，進而交往。有對象的金牛座，正與對方計畫進入婚姻關係中，人生正進入新的階段。

工作運方面，新月發生在命宮，職場會有一些人事變化，你可能會在此時承接一個重要的任務，新月期間，可許下工作、或是對自己人生計畫的期許，會有良好的能量幫助。

金錢運方面，金星本週尚停留在金錢宮位，趁著還有時間上街血拼，好好享受生活，接下來可能會忙到沒有時間花錢與享受了。

本週須注意的部分：

注意口舌是非，進入在命宮的水星與進入命宮的天王星呈現合相，一時的心直口快，容易得罪到重要的人物，使你平穩的生活發生變化，此時需特別謹言慎行，即便在網路上都不要亂放話，避免惹到麻煩的人。

健康運方面，天王星進入命宮，會逐漸感覺內分泌不太正常，體力感覺衰退。同時受到水星進入命宮的影響，這一陣子容易著涼感冒，需注意溫差變化。

雙子座：

整體運勢：

工作運佳，在工作宮位的木星與海王星有良好連結，職場上的紛亂告一段落，一些麻煩的問題迎刃而解，此時有更多人肯定你的工作表現，因此受到拔擢，坐上不錯的位置。

感情運方面，本週金星尚停留在命宮，桃花運佳，會有天菜出現在你週遭，對你十分友善與親切，生活會因為這個人的出現增添了許多情趣。

金錢運方面，火星本週離開了財務宮位，堆積如山的帳單終於都繳清了，經濟壓力會減輕不少。

本週須注意的部分：

遠行運方面，火星進入遠行宮位，受到天王星影響，到外地出差、外派、旅行、留學、打工度假、旅行的雙子座，容易因為時差的影響，感到水土不服，內分泌變得不太正常，出門在外需注意身體健康。

健康運方面，本週金星尚停留在命宮，注意日夜溫差，容易著涼，雖然火星離開的疾厄宮位，但慢性疾病的問題依然困擾著你，建議可以開始運動，此時減肥會有不錯的成效。

巨蟹座：

整體運勢：

感情運方面，金星週末會進入命宮，與曖昧對象的那些冷戰與爭吵，原來都是因為彼此太過在乎對方，週末之後，兩人的關係會明朗化，某些巨蟹座會被告白，但對於進入正式關係較為猶豫不決。

人際關係方面，新月發生在人際關係宮位，週遭的朋友圈有重整的現象，可能會進入一個新環境，交到新朋友。新月期間，可許下與人際關係相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

本週須注意的部分：

工作運方面，天王星終於離開了志業宮位，不再執著於不切實際的夢想，可能會選擇進入一個較平穩的領域發展，畢竟生活的現實面是殘酷的。

金錢運方面，火星進入在財務宮位，受到進入人際關係宮位的天王星影響。容易與人發生財務糾紛，必須要花很多金錢去解決這些問題，這可能會使你的存款瞬間歸零，或是因為這些事件，與多年的好友反目成仇。

健康運方面，火星進入疾厄宮位，要當心刀火燙傷見血光，器官容易突然發炎，或是會有些疾病惡化，嚴重的話，可能需要動手術治療。

獅子座：

整體運勢：

工作運方面，新月發生在工作宮位，會承接一個重要的職務或是案件，這將會影響未來幾年的職場生涯。新月期間，可許下與工作、志業有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

人際關係運勢佳，金星本週尚停留在人際關係宮位，人緣極佳，會有許多朋友請你吃飯，或是送你禮物。做任何事情都有貴人幫忙，出手援助。

金錢運佳，在財務宮位的海王星相位良好，某筆投資在此時贖回，獲利出乎你意料的多。某些獅子座會獲得家中長輩在金錢上的支援，經濟狀況獲得改善。

本週須注意的部分：

感情運方面，火星進入感情宮位，相位不良，與喜歡的對象的關係會變得較為緊繃，一些爭執不斷發生，雙方的關係出現危機。

健康運方面，火星離開了健康宮位，健康狀況可望獲得一些改善，但似乎留下一些後遺症，藥物的服用要當心，會出現一些副作用。可能會發現患染慢性疾病，必須花很多時間調養與治療。

處女座：

整體運勢：

遠行運方面，新月發生在遠行宮位，可能會需要到異地外派、出差、留學、交換學生、打工渡假、旅行，此時可許下與遠行有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

學業運方面，新月發生在學業宮位，會在此時選修一科跨領域的科目，對你來說是個相當大的挑戰，新月期間，可許下與學業有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

感情運方面，火星離開了戀愛宮位，總算可以走出不愉快的情感關係，心中雖然覺得遺憾、隱隱作痛，也比不斷地紛紛擾擾來得好些。

本週須注意的部分：

工作運方面，火星進入工作宮位，工作表現鋒芒畢露，反而成為許多人搪塞工作給你的理由。開始感覺不論怎麼加班都無法把工作量消化完，這可能都是你自己太過度熱心與要求所導致的。

健康運方面，火星進入健康宮位，需當心血光之災，工作會感覺過勞，甚至引起某些器官的突發疾病，嚴重的話可能要動手術治療，工作需量力而為，不要搞壞身體了。

天秤座：

整體運勢：

金錢運方面，新月發生在財務宮位，可在此時展開一個新的理財計劃，或是有計劃地還清貸款。新月期間，可許下改善財務狀況相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

工作運方面，在工作宮位的海王星相位良好，經過短期的低潮期後，本週可望恢復平靜，職場上的紛擾拋諸腦後，可以專心執行自己業務。

學業運方面，本週金星尚停留在學業宮位，原本難產的報告，可望在本週順利完成，並獲得不錯的成績或評價。

本週須注意的部分：

感情運方面，火星進入戀愛宮位，容易被身材姣好的對象吸引，甚至容易嘗試一夜情。已經有對象的天秤座，與喜歡的人容易因為金錢或是肉體關係方面的問題產生不愉快，會是關係較為緊張的時期。

健康運方面，天王星進入疾厄宮位，會開始感覺內分泌狀況不良，身體不太對勁。本週也要當心扁桃腺發炎、感冒，以及流行性的傳染疾病，容易感覺心悸或是胸悶，心血管方面的毛病也要留意。

家宅運方面，土星與冥王星齊聚在家宅宮位，家庭有許多狀況較令你傷神，某個家人的身體狀況較為不佳，或是家庭氣氛不太和諧，糾紛較多，有些天秤座很想搬家，卻有很多牽掛無法離開。

天蠍座：

整體運勢：

金錢運佳，金星本週尚留在財務宮位，購物或消費會獲得划算的優惠，甚至會享受到服務升等的待遇。某些天蠍座會被人招待，享受一頓高級的的料理或服務。

感情運方面，新月發生在感情宮位，同時天王星也進入到感情宮位，某些天蠍座會突然被人告白，或是被喜歡的人求婚，甚至會突然閃電結婚或是同居。已經有穩定對象的天蠍座，最近會覺得對方忽冷忽熱難以掌控，可能會對情感關係有些神經質。

工作運方面，天王星離開工作宮位，許多天蠍座會突然覺得職場安寧了許多，沒有人會來煩你了，生活感覺很佛系，實在不可思議。

本週須注意的部分：

家宅運方面，火星進入家宅宮位，會是家庭狀況較多的時期，家人的身體健康要多留意，與家人相處摩擦也較多。爐火與電器的使用要特別小心，門戶要鎖好，容易被宵小闖入。與鄰居相處狀況不太理想，常被噪音打擾，或是會與鄰居起糾紛。

學習運方面，土星與冥王星齊聚在學習宮位，某些天蠍座可能會在此時放棄目前就讀的科系或學校，休學重考。即便沒有休學，也可能對於目前的科目不太滿意，正思考是否要轉換到比較有興趣的領域發展。

射手座：

整體運勢：

感情運佳，本週金星尚停留在感情宮位，喜歡的對象會對你較為體貼，兩個人形影不離，感情甜蜜。同時由於天王星離開了戀愛宮位，雙方會覺得關係穩定許多，不可抗力的因素都排除掉了。單身的射手座，某些懸念會因為某些事情的演變瞬間解除，使你對過去失敗的戀情不再牽掛了。

工作運方面，新月發生在工作宮位，可能會承接一個新的案件或任務，工作內容會比較富有挑戰性。新月期間，可許下與工作有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

本週須注意的部分：

交通運方面，火星進入交通宮位，某些射手座可能開始需要長距離通勤，在兩個城市間來回奔波。此時要特別注意交通安全，若需要駕駛車輛，收到罰單的機率會大幅增加，或是常與人發生行車糾紛。

注意口舌是非，火星進入溝通宮位，說話不太討喜，常不經意惹火週遭的人，在網路上的發言也容易惹爭議，招致一些麻煩的人跟你筆戰。這段時間需特別謹言慎行，避免與人衝突。

健康運方面，天王星進入健康宮位，相位不良，需注意突發性的疾病或傷害，特別要當心交通安全，內分泌容易失調，呼吸系統不良，心血管方面的功能不良，工作要當心過勞。

摩羯座：

整體運勢：

感情運方面，新月發生在戀愛宮位，天王星也在此時進入到戀愛宮位，會突然對某個不可能發展戀情的對象產生莫名的好感，一旦陷入這樣的愛戀是非常危險的，但越是禁忌，你越容易被吸引。某些摩羯座會在此時收養寵物，或是崇拜偶像，也可能在沒有心理準備的情況下突然懷孕，新月期間，可為自己的戀情許下願望，會獲得良好的能量幫助。

工作運佳，金星本週尚停留在工作宮位，目前正處於較為悠閒的時期，可能會有時間在平常日的午後出門喝個下午茶，或是好好休假幾天，調整一下身心狀況，等待下一個工作挑戰來臨。

人際關係方面，在人際關係宮位的木星相位良好，學習不但可以讓你更新手上的技能，還可以看到更廣的視野。特別是在年輕人或小孩身上，你可以在他們身上學習到新的事物，會成為你貴人的人，會是這些擁有新知識的孩子。

本週須注意的部分：

金錢運方面，火星進入金錢宮位，容易失心瘋買一堆偶像、動漫、遊戲的周邊產品或虛擬用品，最後會發現有些錢花得不太值得。在感情上也容易靠著昂貴的物質來討好對方，但你會發現，錢並不能買到對方的情感。

健康運方面，土星、冥王星齊聚命宮，勞碌為你的身體帶來大大小小的毛病難以擺脫，每天可能都在不太舒適的狀況下忍耐、工作。容易有種厭世的苦悶感。

水瓶座：

整體運勢：

家宅運方面，新月發生在家宅宮位，有搬家需求的水瓶座，可能會在此時找到理想的物件，並在非常迅速的時間內搬家。沒有搬家需求的水瓶座，家庭可能會增加一名新成員，或是新室友。新月期間，可許下與家庭、家宅有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

感情運方面，金星本週尚停留在戀愛宮位，與喜歡的對象互動頻繁，對方可能會送你一些小東西，讓你覺得很窩心，會是情感關係甜蜜蜜的時期。

工作運方面，在志業宮位的木星相位良好，此時掌握著許多資源，可望攀上事業的巔峰，某些水瓶座會兼兩份差，或是發展出新的副業，副業收益甚至比主業來得更好。

本週須注意的部分：

健康運方面，火星進入命宮，需特別當心血光之災，容易有意外的傷害或急性疾病。嚴重的話甚至要動手術治療。情緒上容易心浮氣躁，睡眠品質也不好，當心火氣大，造成嘴破、便秘、痔瘡、皰疹等毛病。

人際關係方面，土星與冥王星齊聚秘密宮位，在你背後扯你後腿的人，往往是看起來貌似忠良的長者，要特別當心你的上司、老師、以及長輩。

雙魚座：

整體運勢：

學習運方面，新月發生在學習宮位，可能會開始學習一樣新的科目，這個科目對你而言是非常陌生、變化多端的領域，然而就是因為未知，所以充滿了挑戰性。新月期間，可許下與學業有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

感情運方面，金星週末會進入戀愛宮位，單身的雙魚座，久違已久的桃花終於盛開了，身邊會出現天菜級的人物，甚至被對方追求。已經有暗戀對象的雙魚座，與喜歡的人互動甜蜜，戀情有明朗化的趨勢。

遠行運佳，在遠行宮位的木星與命宮的海王星相位良好，如果工作有外派的機會，那就好好去挑戰吧，在外地你會有更好的發展。某些雙魚可能會在學術表現上獲得成就，這會是你未來會發展的新領域。

本週須注意的部分：

交通運方面，新月發生在交通宮位，同時，天王星也進入交通宮位，某些雙魚座可能會在此時去學開車，取得駕照後上路，但學會駕駛車輛後，也會為你帶來許多的安全疑慮，並且容易收到罰單，還容易引起行車糾紛，開車上路要特別注意交通安全。

健康運方面，火星進入秘密宮位，睡眠狀態比較不理想，可能需要服用藥物或是藉由酒精才能比較好入睡，這反而使你在必須清醒的時候又無法集中精神，解決睡眠問題會是一件非常大的煩惱。

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