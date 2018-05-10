巨蟹座多愁善感好難搞？都是因為他們愛你

2018-05-10 11:09 聯合新聞網 綜合報導



顧家又多愁善感的巨蟹座，常常被人認為難搞、麻煩，網紅傑恩以一支影片解析巨蟹座的內心，他認為巨蟹座內心的小劇場就像泡沫劇一樣多集，但真的非常細心、友善，呼籲大家要用理性與耐性對待巨蟹座，因為他們就像個孩子一樣純真。

巨蟹座的人常被認為多愁善感、難搞，傑恩認為他們會這樣都是因為他們愛你。圖片來源／Ingimage 分享 facebook

傑恩在影片開頭直接表明「巨蟹座很難搞」，他認為他們小劇場太多、沒安全感，常常胡思亂想，而且還會遷怒。且巨蟹座很幼稚，非常不理性，吵架時他們往往會口出惡言、鬼打牆，無法理性討論問題。

而巨蟹座的人因為十分細心，喜歡關心身邊所有人，常被誤會愛亂搞曖昧。與巨蟹座談戀愛時需要小心翼翼的，記得給他的愛必須不多不少，給他太多的愛他會不珍惜，給太少他又會沒有安全感。與巨蟹座曖昧時會讓人覺得很幸福，但若是對巨蟹座太好他們會不懂得珍惜、忽冷忽熱。

傑恩指出與巨蟹座的人談戀愛前期可能會很辛苦，因為巨蟹座的人害怕受傷，他們不願意表現出完全的自己，他們希望你能用心觀察他，但經過一段時間後他們相信你後，就會願意展現真正的自己，那你就會成為世上最幸福的人。

即使巨蟹座的人情緒化、幼稚，但傑恩認為那是因為巨蟹座的人愛你，他們才會愛生悶氣、沒安全感，他表示要耐心、細心、關心的呵護他們，他們就像小孩一樣，與巨蟹座的人相愛是件很幸福的事情。

影片來源: 紳士痞子 x JNIF 、粉絲團：紳士痞子 x JNIF 未經同意禁止轉載。