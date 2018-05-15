水瓶座異於常人是外星人？網紅：他們只是特別細心

2018-05-15 08:00 聯合新聞網 綜合報導



多數人總認為水瓶座思想異於常人，常常有許多天馬行空的想法，是個外星人，水瓶座總會被貼上「花心」、「腦袋很奇怪」、「像外星人」等標籤，網紅傑恩拍了一支影片為水瓶座平反，深入解析水瓶座，網友感動留言「準到快哭出來」。

水瓶座的人常被認為異於常人，是無法溝通的外星人。圖片來源／Ingimage 分享 facebook

傑恩表示自己身邊有許多水瓶座朋友，他認為水瓶座不像一般刻板印象中的「難搞」、「怪」，相反的他認為水瓶座是最貼心、最懂得站在他人立場思考的星座，不僅有義氣，更十分重感情。

他提及水瓶座的人希望能照顧所有人，期盼能把快樂帶給所有人，所以他們會很努力維持愛情、友情、親情的平衡，就像一個超人一般，忘記自己的需求，只要看到別人笑，他們也會跟著笑。水瓶座幼稚的時候像個小孩般可愛，有時卻又能像個長者一樣成熟。

而水瓶座的人總會有著崇高的理想，他們會很努力的付出去追求夢想，且希望能得到身邊的人的支持與鼓勵，即使遇到挫折，也不會輕言放棄，會努力到不得不停止的時候。他們喜歡逞強、十分倔強，不願意增加別人負擔，有苦總不願說出。

水瓶座的人好奇心很強，傑恩舉例當手機響時，水瓶座的人必定會問「怎麼了？」雖然表面感覺管很多、太好奇，但那是水瓶座的人關心你的方式。另外對於水瓶座很花心的指控，傑恩認為並不公平，他認為水瓶座的人只是不知道自己要什麼，一旦他找到了所要的，就會全心全意的付出。

影片最後傑恩提及有次自己過生日時，一個水瓶座朋友買了蛋糕給他驚喜，雖然不是大肆張揚的為他慶祝，但他十分感動，他哽咽的說「我感受到他真的關心我」。傑恩最後表示「很多人認為水瓶座是外星人，我認為他們只是比一般人還貼心、細心」。

影片來源: 紳士痞子 x JNIF 、粉絲團：紳士痞子 x JNIF 未經同意禁止轉載。