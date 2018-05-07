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唐綺陽星座運勢週報：巨蟹表白成功率高 雙魚正財運佳

2018-05-07 07:40聯合新聞網 唐綺陽

星座專家唐綺陽。 圖／大慕影藝提供
星座專家唐綺陽。 圖／大慕影藝提供
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唐綺陽星座運勢週報5/7-5/13】

重要星象：水、火即將移位，月亮白羊衝突更增強，木逆之木、海入相位

本周水、火即將移位，在警訊期的這段期間，要注意控制情緒，小心因不耐煩而引爆言語上的衝突，容易遇到自我、自以為是的怪人，避免爆發衝突。也要避免開快車，遠離脾氣暴躁的人。從事危險相關工作的人，也要特別提高警覺！月亮在白羊，周末衝突性會增強，也要多注意兒童的安全。木星逆行、木海入相位，關注神祕學的相關話題，接受正能量的灌注。

工作注意：金牛、雙子、天秤、水瓶

金牛：以靜制動、冷靜分析，出手一擊必殺

雙子：有機會名聲遠揚，提升地位

天秤：不乏機會，端看企圖心是否足夠撐得住

水瓶：當心被莫名視為敵手，衝著你來

桃花注意：白羊、巨蟹、天蠍、射手

白羊：放鬆一點，以免造成對方壓力

巨蟹：兩情相悅、相處愉快，表白成功機率高

天蠍：脆弱中出現的英雄，不一定是愛情喔

射手：別因老夫老妻而忽略對方

財運注意：魔羯、雙魚

魔羯：要穩重理財，當心維修、購物而破財

雙魚：正財運佳，多勞多得

健康注意：獅子、處女

獅子：諸事一肩扛，當心過勞影響健康

處女：當心老毛病浮現，應好好休息

星座運勢唐綺陽

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