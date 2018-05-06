殺破狼周運勢／白羊與暗戀對象接觸 雙子職場處於混亂期

2018-05-06 00:00 聯合新聞網 殺破狼



殺破狼星座運勢。 圖／ingimage 分享 facebook

殺破狼2018年5月7日~5月13日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢：

感情運方面，在秘密宮位的海王星與木星有良好連結，與暗戀的對象會有許多肢體接觸的機會，使你雀躍不已。不過也容易因為對方態度忽冷忽熱的，情緒被搞得起伏不定。

金錢運方面，在財務宮位的木星與太陽呈現對分相位，拿到了稅單才發現這一年的收入增加了不少，但好像一毛錢都沒存下來。

學業運方面，在學業宮位的金星受到海王星影響，因為雜務太多，無法好好準備考試，雖然考試成績不會太差，驚險過關，但也提醒著你，該收心念書了。

本週須注意的部分：

工作運方面，在志業宮位的火星受到水星與天王星的影響，與上司意見不合，可能會在言語上擦槍走火，甚至會在此時丟下辭呈決定不幹。

健康運方面，在命宮的水星與天王星受到火星影響，工作感覺過勞，內分泌感覺失調，身體有許多不明原因的神經疼痛，此時也容易著涼感冒，有時間需多多休養生息。

金牛座：

整體運勢：

金錢運方面，在金錢宮位的金星受到人際關係宮位的海王星影響，正在為朋友的重要日子精挑細選合適的禮物慶賀，或是無償幫好麻吉做些技術性的工作，人際關係方面的花費較多，生活負擔容易因此超支。

人際關係方面，在人際關係宮位的海王星與木星有良好連結，傾聽是一種藝術，能讓你獲得更為交心的好朋友，卻也可能被當成情緒垃圾桶，把自己的底線劃分出來，友情才會長久。

本週須注意的部分：

感情運方面，在感情宮位的木星與命宮的太陽呈現對分相位，對方對你的付出逐漸形成某種壓力，容易被情緒勒索，很多事會感覺自己沒有決定的權利，兩人因此產生摩擦。

學業運方面，在學業宮位的火星受到水星與天王星影響，很多功課之所以無法過關，是因為呈現得過於草率，感覺就是在應付。態度決定了你是否能更進一步，或是繼續跟教授與老師鬼打牆。

雙子座：

整體運勢：

感情運方面，金星落在命宮，容易因為工作關係，被不熟的人要聯絡方式，或是被加入社群軟體中，雖然你不討厭這些對你有好感的人，卻也因此感到困擾。

工作運方面，在志業宮位的海王星受到金星影響，職場正處於混亂的狀態，但你絲毫不想攪和在這些紛擾中，有很多事情擺著不想動，會想請幾天假，逃離目前紛擾的狀態，順便好好休息。

本週須注意的部分：

人際關係方面，水星與天王星合相在人際關係宮位，無端受到流言攻擊，讓你十分憤怒，甚至不惜提出訴訟，或是會與人在網路上打口水戰。這樣反而招致更多麻煩。

金錢運方面，在金錢宮位的火星受到人際關係宮位的天王星與水星影響，幫人代墊一些金錢，容易被賴帳，平常你可能不想計較這些小錢，但最近因為經濟出現困難，會特別感到憤怒。

健康運方面，金星落在命宮，身體上大大小小的毛病多，要當心著涼感冒，以及血光之災，可能會吃很多的藥，造成身體有些副作用併發，會是身體較為虛弱的時期。

巨蟹座：

整體運勢：

人際關係方面，在人際關係宮位的太陽與海外宮位的海王星有良好連結，會有很多機會接觸來自異國的朋友，受到有趣的文化洗禮，甚至會被外國人追求。

學業運方面，在學業宮位的海王星與木星有良好的連結，在校園裡受到許多人傾慕，雖然感覺很虛榮，但也因為太多玩樂的邀約，造成功課上懈怠。

本週須注意的部分：

感情運方面，在戀愛宮位的木星與太陽呈現對分相位，情感關係上有很多不錯的人選，但一再的猶豫不決，會導致別人對你觀感不佳。某些巨蟹座可能有傾心的對象，但對方或是你已經有固定伴侶了。

工作運方面，在志業宮位的天王星與水星受到夥伴宮位的火星影響，同事需要你臨時加班幫忙，使你重要的事情受耽擱。與工作夥伴對於目前的工作看法有嚴重的分歧，可能使得合作計畫破局，甚至因此撕破臉。

獅子座：

整體運勢：

人際關係方面，金星落在人際關係宮位，受到海王星影響，可能會接到紅色炸彈，或是有些重要的朋友邀請你出來見面聊聊，和好朋友一起重聚非常愉快，但是在人際關係上所需要的花費也會比較多。

金錢運方面，在財務宮位的海王星與家宅宮位的木星有良好的連結，家人會在財務或是稅務上替你節省不少金錢，或是願意幫你負擔一些費用。某些獅子做可能會因買賣房子或是出租房子而有額外的收益進帳，財務狀況大幅改善。

本週須注意的部分：

工作運方面，在工作宮位的火星受到天王星與水星的影響，可能臨時需要到外地出差，或是必需要外派到外地一陣子，在很匆促的情況下就出遠門了，很多事情都來不及準備好。

健康運方面，在疾厄宮位的海王星受到金星影響，容易因為睡不著，或是藥物的副作用精神狀況不佳，此時要特別當心血光之災。心情上有些抑鬱的情況，但過一陣子就能離開低潮。

處女座：

整體運勢：

學習運方面，在學習宮位的木星與海王星有良好相位，有很多事並非一個人能完成，在團隊合作中會學習到比學業成績更可貴的功課。此時可望遇到能相互照應的夥伴，共同完成一個重要的研究。

面試運、考試運佳，在面試、考試宮位的木星與海王星有良好連結，遇到難解的題目時，相信你的直覺作答，通常都會是正確答案。面試時也會較為討喜，可望順利錄取進入理想的單位。

本週須注意的部分：

工作運方面，在志業宮位的金星受到夥伴宮位的海王星影響，職場看似光鮮亮麗，許多事務都能精確地執行，偏偏就是有豬隊友不斷地扯你後腿，把鋪陳已久的計畫都搞亂了。

感情運方面，在戀愛宮位的火星受到天王星與水星的影響，容易在一時衝動下發生不該發生的關係，而感到懊悔。若是無法把持自己的慾望，就不該把責任都怪在別人身上。

金錢運方面，在金錢宮位的水星與天王星呈現合相，受到火星影響，容易為了一時的歡愉，把所有的存款都敗光，財務發生困難。有投資習慣的處女座，可能會把金錢投入高風險的投資，要當心操作不當，可能會慘賠或套牢。

天秤座：

整體運勢：

遠行運方面，金星落在遠行宮位，出門旅行可能會在旅程中有豔遇，讓你無法抗拒的天菜會來搭訕你，但由於金星受到海王星影響，當心遇到騙子，或是被爛桃花纏上。

學業運方面，在學業宮位的金星受到海王星影響，報告或功課在交出去之前請多校正幾次，有些錯誤看似很微小，但在整個篇幅上有太多的錯字，也是會影響到整體的成績表現。

本週須注意的部分：

工作運方面，在工作宮位的海王星受到金星影響，某些問題已經不能置身於事外，若是擺爛不想解決，會波及到你的專業領域，使你在整個業界混不下去。

感情運方面，水星與天王星合相在感情宮位，受到火星影響，冰凍三尺非一日之寒，你認知的小事，卻會惹得對方發非常大的脾氣，自己得要檢討一下，不要因此到處找人訴苦，容易將事態擴大。

金錢運方面，在財務宮位的太陽與木星呈現對分相位，必須將自己的定存解約，做一些投資，或是購買一項資產。整體的資產看似增加，實際上每個月會多一些負擔。

家宅運方面，在家宅宮位的火星受到天王星與水星影響，與家人關係較為緊張，家中可能會有某些人的狀況令你操煩，當心電器與爐火的使用，門戶也要注意。與鄰居之間的關係不是太好，可能會受到噪音嚴重干擾。

天蠍座：

整體運勢：

金錢運方面，金星落在財務宮位，物質生活會較為奢侈，在享樂方面的開銷與支出較多，可能會刷卡分期消費某種服務，或是花很多錢在手機遊戲裡，然而這些開銷可能會造成你日後生活很大的負擔，在享受之前請先三思。

本週須注意的部分：

感情運方面，在戀愛宮位的海王星受到金星影響，對於喜歡的人太過大方，逐漸會覺得對方對你需索無度，當你覺得對方似乎只貪圖你的金錢付出，而想收回時，卻已經無法逃出對方的掌握了。

工作運方面，水星與天王星合相在工作宮位，工作單位的突發狀況頻頻，讓你疲於奔命，一些流言蜚語使得職場氣氛非常緊繃。與人溝通不良，容易擦槍走火，跟人吵架。

學習運方面，在學習宮位的火星受到天王星與水星影響，對於目前學的科目已經無法投注更多的心思下去，可能會被某種新奇的東西所吸引，課業因此荒廢，甚至會想休學或重考。

射手座：

整體運勢：

感情運方面，在感情宮位的金星，受到海王星影響，目前會感覺彼此膩在一起生活很舒服，覺得平淡也是一種幸福，然而太過安逸的日子會讓你失去鬥志，不知不覺失去了對現實面的警戒。

家宅運方面，在家宅宮位的海王星受到金星影響，這段時間會特別想逛傢俱店，買些可愛的家飾，增添生活情趣。然而這些小東西買回家，可能會被你遺忘在某個角落，成為佔空間的垃圾。

本週須注意的部分：

金錢運方面，在金錢宮位的火星受到天王星與水星影響，開始發現存款不斷地在流失，有許多不必要的支出不斷地在消耗你的錢包，吃喝玩樂方面開銷太多，需要稍微節制一些慾望了。

工作運方面，在工作宮位的太陽受到木星影響，對於目前的工作感到倦勤，身體可能過勞，對於目前的職場環境感到不滿意，會想休長假或轉換工作性質。

摩羯座：

整體運勢：

人際關係方面，在人際關係宮位的木星與海王星有良好連結，多多傾聽，會得到願意支持你的貴人，你現在要的不是更高的權位，而是在心靈層面上能帶給你智慧的人。

工作運方面，金星落在工作宮位，能獲得一段時間的放鬆，可以的話好好讓自己放空休息，這可能對於勞碌的摩羯座很困難，然而當你淨空掉內心的負面能量後，才能清爽的迎接下一個挑戰。

本週須注意的部分：

感情運方面，在戀愛宮位的太陽受到木星影響，有些邂逅可能來得太晚，你或對方已經有固定伴侶了。有些邂逅又可能來得太多，被兩個追求者喜愛，遠比你想像的壓力來得更大。

學習運方面，在學習宮位的海王星受到金星影響，在學業上過了一陣子自我感覺良好的時期，可能會遭受挫敗，發現人外有人，天外有天。開始對於長久以來引以自豪的成績不斷反思，這些日子學習到的究竟是些什麼？

健康運方面，土星、冥王星、火星齊聚命宮，慢性疾病慢慢浮現，同時要當心刀火燙傷見血光。泌尿系統不佳，多喝水有益排出體內的髒東西。

水瓶座：

整體運勢：

感情運方面，在戀愛宮位的金星受到海王星影響，與喜歡的對象進入曖昧狀態，經常一起出門吃飯或是約會，天天都感覺飄飄然，然而此時也要當心，對方接近你的目的可能不純粹。

金錢運方面，在金錢宮位的海王星與木星有良好連結，物質生活一直不虞匱乏，卻也會逐漸養成亂花錢的壞習慣，在吃喝玩樂上的花費太多，錢一直很難存下來。

本週須注意的部分：

工作運方面，在志業宮位的木星受到太陽影響，在職場上鋒芒畢露，也會造成許多人必須仰賴你生活，一旦失敗，許多人也跟著會陷入不幸，工作會是一種壓力，也是一種責任。

家宅運方面，在家宅宮位的太陽受到木星影響，可能會忘了某個家人的重大日子，或是家族中重要聚會，雖然家人都很能體諒，但你會感覺十分內疚。

學習運方面，在學習宮位的水星與天王星呈現合相，吸收新的知識非常迅速，卻沒辦法深入探討，容易遇到專業級人士打臉，學習需要更有些耐性。

雙魚座：

整體運勢：

家宅運方面，在家宅宮位的金星與海王星呈現4分相，生活會顯得較為慵懶，有機會獲得一段悠閒的時光，宅在家中什麼都不做，只想好好放空。

人際關係方面，在人際關係宮位的冥王星與海外宮位的木星有良好連結，在學術交流的場合，或是到海外旅行，會認識異國的新朋友，跨文化的交流使你內心感覺豐富。

本週須注意的部分：

金錢運方面，在金錢宮位的水星與天王星呈現合相，要當心貴重物品被偷，或是掉錢包，生活頓時陷入困頓與恐慌，即便是很小心謹慎，也容易在人際關係上吃虧，被人佔便宜。

學習運方面，在學習宮位的太陽受到木星影響，考試與研究報告都很重要，但你已經分身乏術無法應付，兩者可能都無法做好，會是對學業很焦慮的時期。

交通運方面，在交通宮位的太陽受到木星影響，要特別注意交通安全，同時容易被開罰單，當心與人發生行車糾紛，交通工具也容易故障，坐大眾運輸工具則要當心扒手與色狼。

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