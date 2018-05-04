【小孟塔羅】2018 年中會有什麼好事發生？

2018-05-04 10:08 聯合新聞網 文／小孟老師



圖片來源／ Photo on unsplash byScott Webb 分享 facebook 我們從小就聽過阿拉丁神燈的故事，當阿拉丁遇到任何困難時，便可以向神燈精靈許下心願，透過神奇的魔法來實現願望。聽完這個故事的我們，偶爾也會做做白日夢，若自己也能擁有一盞神燈，那該是多好的一件事情呢？現在請憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，年中會有什麼好事發生？

請憑直覺選擇一張牌。 分享 facebook

塔羅牌圖作者：Maggie Kneen(Old English Tarot)

A：正確的投資標的。(錢幣侍者正位) 分享 facebook

A：正確的投資標的。(錢幣侍者正位)

牌面有一位左手拿著錢幣的人，他的眼睛正專注的盯著它，有另一枚錢幣遺落在地上。

這張牌表示你對金錢物質充滿嚮往的，希望身價與財富穩定的成長，也想學習如何將小錢滾成大錢。若你的工作屬於投資自己的性質，例如：直銷，你會發現到了年中時，你會遇到與你理念相近的人，對方會想要加入你的團隊，與你一同努力打拼未來。若你想尋找適合自己的理財與投資方式，你也會在年中的時候，找到適合自己的投資標的。

B：脫胎換骨的美麗。(皇后牌正位) 分享 facebook

B：脫胎換骨的美麗。(皇后牌正位)

牌面上有一位背後長翅膀的女性，她的左手拿著一根權杖，右手拿著一枚盾牌。

這張牌表示天氣愈來愈熱、衣服也從秋冬轉成春夏，你會特別注重自己的身型，很在意身上多出來的贅肉。因此你開始從網路或朋友身上，詢問他們推薦的瘦身建議，你想嘗試些跟以往不同，但更加有效的方式。恭喜你！你會在年中找到適合自己的瘦身方法，而且你會感覺到效果顯著，只要能夠持之以恆，整個人就像返老還童般，年輕好幾歲唷！

C：指引愛情的月老。(教皇牌正位) 分享 facebook

C：指引愛情的月老。(教皇牌正位)

牌面有一位頭戴三層皇冠的教宗，有二位跪在地上的男子，其中一位伸出手向他求助。

這張牌表示目前處於單身的人，對尋找另一半的熱情，已不如之前的渴望、積極，有時會覺得一個人也可以過的很好，對感情的心態顯得很隨緣。但到了今年的年中時，會出現想幫你介紹對象的人，可能是你熟識的親朋好友，或是同事好心想幫忙牽線，總之這是一個好機會，請你接受別人的好意，就當去認識一個新朋友，也許愛情就在這悄悄來臨。

D：失而復得的機會。(高塔牌正位) 分享 facebook

D：失而復得的機會。(高塔牌正位)

牌面的天空有一道落雷，把高塔的塔頂劈裂了，導致二個人從塔裡，掉落到地面上。

這張牌表示近期內心有願望想達成的人，可能會有感到事與願違的失落。例如：投資股票想短進短出反而被套牢，面試想要的工作最後沒被錄取等等。俗話說當上帝關了一扇門，必定會再為你打開另一扇窗，所謂條條大路通羅馬，因此你會在今年年中時，會發現另一條新的道路，可以把原本失去的東西拿回來，到那時你便會明白，當初老天爺只是想告訴你，此路不通請改道。

E：解決問題的貴人。(寶劍騎士正位) 分享 facebook

E：解決問題的貴人。(寶劍騎士正位)

牌面上有一位穿著盔甲的戰士，左手拿著寶劍騎在一匹馬上，他的責任是要保護身後的房子。

這張牌表示你平時忽略的事情，會在近期發生一些狀況，迫使你必須要去面對，然而你會在年中的時候，順利找到貴人相助。例如：之前家裡某處有輕微的漏水，這個狀況會在最近變嚴重，導致你必須請專人來處理。雖然發生這些事會讓你感到煩心，但最重要的是能對症下藥。你會在年中找到對的專家，他會找出問題的原因，並用正確的方式解決問題，讓你日後無需再為此事操心。