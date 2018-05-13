今日星座運勢／天蠍 交友運旺 帶來好運和新知

2018-05-13 00:00 聯合新聞網 那河



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五月十三日（日）

【牡羊座】晴時多雲

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：有童趣的事物

幽默感與新鮮有趣的事物是開運的最好良方。

【金牛座】晴空萬里

★ 幸運色：橘色

★ 幸運物：美食甜點

今天是個活出自我的一天。好好打扮自己，活出自信與快樂。

【雙子座】晴時多雲

★ 幸運色：淡紫色

★ 幸運物：蠟燭

今天適合祈禱、休息、做善事。讓心靈整合與平靜。

【巨蟹座】晴時多雲

★ 幸運色：淡藍色

★ 幸運物：清爽的髮型

交友運和戀愛運佳。但已婚者或同居者和另一半易有口角。

【獅子座】晴時多雲

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：笑容

展現親和力強的形象並與他人多配合能為自己帶來好運。

【處女座】烏雲罩頂

★ 開運色：淡綠色

★ 開運物：靈性彩油

身體與心靈的平衡要照顧到。注意與孩子間的互動。

【天秤座】烏雲罩頂

★ 開運色：粉紅色

★ 開運物：微笑

生活習慣面臨改變。今天也是和家人和解、釋出善意的好時機。

【天蠍座】晴空萬里

★ 幸運色：橙色

★ 幸運物：運動用品

交友運旺。新的朋友或團體能為自己帶來好運與新知。

【射手座】晴時多雲

★ 幸運色：藍色

★ 幸運物：偉人傳記

多閱讀或多和有智慧的人相處，能讓你有不小的收穫。

【摩羯座】晴時多雲

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：書籍或畫筆

閱讀、旅遊與藝文活動有助提升幸運指數。避免太多社交活動。

【水瓶座】晴時多雲

★ 幸運色：珊瑚色

★ 幸運物：雜誌

適合逛街購物或研究第二專長或理財工具。

【雙魚座】晴時多雲

★ 幸運色：銀白色

★ 幸運物：珍珠配件

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