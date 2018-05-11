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今日星座運勢／射手 人際運有衝勁 適合拓展人脈

2018-05-11 00:00聯合新聞網 那河

圖片來源／ingimage
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五月十一日（五）

【牡羊座】晴空萬里

★ 幸運色：橙色

★ 幸運物：手創品

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：社交場合

工作忙碌且績效不錯，但避免忙中出錯，文書上宜細心檢查。人際社交和諧熱鬧，可認識不錯的新朋友或與老友歡聚。

【金牛座】晴時多雲

★ 幸運色：粉紅色

★ 幸運物：笑容

★ 幸運方位：東南方

★ 幸運地點：優雅的用餐地點

工作有新發展或是有新的學習機會，宜擅加把握。感情上變數多，有突然改變想法或閃婚等可能。

【雙子座】晴時多雲

★ 幸運色：淡藍色

★ 幸運物：籤詩

★ 幸運方位：南方

★ 幸運地點：宗教場合

事業成績宜順其自然，不宜強求或強出頭，凡事都有上天在安排中。感情易有爭執或與他人相互較勁勁爭的跡象。

【巨蟹座】晴時多雲

★ 幸運色：寶藍色

★ 幸運物：寶藍色配件

★ 幸運方位：南方

★ 幸運地點：燈光明亮之處

工作繁忙事務眾多，有兼職可能，或突然多出事情需要處理。人際感情受歡迎，避免多情放錯電。

【獅子座】晴時多雲

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：花草茶

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：藝文場合或電影院

今天容易遇到懸而未決的事情，你不知道該如何處理，或是現階段也無法處理，無論在感情或工作都容易遇到迷惘或選擇太多的狀況。

【處女座】晴時多雲

★ 幸運色：鵝黃色

★ 幸運物：親子餐廳

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：家庭聚餐

工作注重細節，但難免給人難相處的印象，建議仍多注意人和以及溝通方式。感情老夫老妻，人際有與老友或舊情人碰面跡象。

【天秤座】烏雲罩頂

★ 開運色：藍綠色

★ 開運物：芳香精油

★ 開運方位：西北方

★ 開運地點：SPA

工作事業易出現小狀況，也可能出現精神不佳、抗壓性弱。感情上壓力沉重，有可能被他人逼婚或因為年紀而想婚等傾向。

【天蠍座】烏雲罩頂

★ 開運色：白色

★ 開運物：岩蘭草精油

★ 開運方位：東方

★ 開運地點：書店

在工作上容易遇到令自己不知如何是好的狀況，或是他人對你表現某種不友善的態度令你感到受威脅。合約或溝通上注意衝突或問題。

【射手座】晴時多雲

★ 幸運色：藍色

★ 幸運物：名片

★ 幸運方位：東南方

★ 幸運地點：客戶辦公室或社交場合

工作運較弱，有令你頭痛的事情容易出現，或是睡眠品質不佳導致精神狀態不好而效慮欠佳。感情人際較有衝勁，不妨趁今天拓展人脈或客戶。

【魔羯座】晴時多雲

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：專注力

★ 幸運方位：西方

★ 幸運地點：工作應酬場合

工作上易有新的突破或生活中有全新發展與想法，應好好計劃並從身邊人脈中獲得更多資訊。負面狀態則需注意脾氣或小擦撞。

【水瓶座】晴時多雲

★ 幸運色：紫色

★ 幸運物：紫水晶

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：寧靜的地點

今天屬於小人較多的一天。但不妨先觀察自己是否先擺出防衛姿態，同時是否過於好強與人爭對錯。

【雙魚座】晴時多雲

★ 幸運色：古銅色

★ 幸運物：古意的東西

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：懷舊咖啡館或餐廳

工作朝理想邁進，但你的理想是否是整個團隊的理想，這個部份有待釐清。感情上緩慢進展中，有些觀念問題需要溝通融合。

星座運勢

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