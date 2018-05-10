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今日星座運勢／金牛 綠色幸運 多注意他人需求

2018-05-10 00:00聯合新聞網 那河

圖片來源／ingimage
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五月十日（四）

【牡羊座】晴時多雲

★ 幸運色：水藍色

★ 幸運物：溫泉

★ 幸運方位：南方

★ 幸運地點：溫泉會館

今天很適合淨化自己的身心。不妨幫自己預約芳療按摩，或者透過瑜伽、梵唱、泡澡、溫泉等方式，舒緩自己的心靈，好好提升整體能量。

【金牛座】晴時多雲

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：他人的需求

★ 幸運方位：東南方

★ 幸運地點：視野開闊的空間

有時候，我們在生活中需要將原本聚焦的焦點轉移一下。今天，不妨多注意他人的需求，而非自己或工作的需求。

【雙子座】晴時多雲

★ 幸運色：淡藍綠色

★ 幸運物：身心靈書籍

★ 幸運方位：東方

★ 幸運地點：可遠眺的地方

如果你的事業或生命中的角色定位開始模糊，這也代表你找尋自我的旅程開始啟程了。不用太擔心，慢慢探索。

【巨蟹座】晴時多雲

★ 幸運色：天空藍

★ 幸運物：書籍

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：書店

最近容易碰到不少可以教導你的人。也許是上師、導師、上司，但也許是某本書、某部電影。敞開心，去體驗，生命的視野因此拓寬。

【獅子座】晴時多雲

★ 幸運色：淡藍色

★ 幸運物：沒藥精油

★ 幸運方位：東南方

★ 幸運地點：SPA

對於生死、健康、疾病這些議題，最近可能特別容易有所體悟或接觸。另一方面，要避免與他人的借貸關係。

【處女座】晴時多雲

★ 幸運色：淡粉紅

★ 幸運物：玫瑰或康乃馨

★ 幸運方位：東南方

★ 幸運地點：瑜伽會館

與他人之間有種難分難解的關係存在著，如果明顯感受到，那麼就是練習你同理心與了解愛的真諦的時刻了。

【天秤座】晴時多雲

★ 幸運色：橙色

★ 幸運物：健康飲食與生活作息

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：整潔的居家空間

避免過度操勞但也避免過度慵懶。不平衡的狀態之下，容易出現某些不知名或難纏的疾病。保持身心平衡很重要。

【天蠍座】晴時多雲

★ 幸運色：大地色

★ 幸運物：薑粉或精油

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：視野遼闊的地點

過度的運動並不適合目前的你。如果感到體力不如以往，建議尋求較溫和的方式，例如靈氣、按摩、瑜伽等。

【射手座】烏雲罩頂

★ 開運色：薰衣草紫

★ 開運物：占星

★ 開運方位：東北方

★ 開運地點：諮商室

內心若有浮動或不安感，不妨找信任的朋友或專業諮商師聊聊，避免過度的胡思亂想。部分射手對父母的依賴性有過度的傾向。

【魔羯座】晴時多雲

★ 幸運色：黃色

★ 幸運物：手機

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：老友聚會

今天不妨與許久未見的老朋友老同學聚一聚吧。透過溫馨的關懷與問候，讓自己的生活也增添更多暖意，提升能量。

【水瓶座】晴空萬里

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：他人的需求

★ 幸運方位：西方

★ 幸運地點：視野開闊的空間

工作的存在是因為有他人的需求，金錢也是透過這樣的方式進入。如果沒有他人的需求，工作與金錢都不會存在。對於水瓶們來說，如果了解彼此的關聯，在工作與金錢上會更順利。

【雙魚座】晴空萬里

★ 幸運色：淡紫色

★ 幸運物：真實誠懇

★ 幸運方位：南方

幸運地點：工作職場

知名度上揚的同時，也會帶來某些輿論或壓力。但只要保持真實誠懇的狀態，反而更容易被他人敬佩與喜愛。

星座運勢

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