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今日星座運勢／水瓶 淡紫色幸運 閒話家常放輕鬆

2018-05-09 00:00聯合新聞網 那河

五月九日（三）

【牡羊座】晴空萬里

★ 幸運色：橙色

★ 幸運物：美食

★ 幸運方位：東南方

★ 幸運地點：社交場合

溝通能力和思考力提升，對於如何自我表達也更有想法，只要能敞開心胸和他人相互交流，他人也覺得你是可以溝通的人。

【金牛座】晴時多雲

★ 幸運色：淡紫色

★ 幸運物：日記本

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：咖啡館

寧靜思考與反省期。特別在合作、婚姻、小孩、戀人、自我表現上都不妨回顧過去幾個月發生的事對自己及他人帶來何種影響。

【雙子座】晴空萬里

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：手機與多媒體

★ 幸運方位：西方

★ 幸運地點：同好聚會或演講廳

適合對大眾發聲或從眾人間得知資訊。同好聚會增加，彼此聯繫更加熱絡，彼此交換資訊並擴大交友和生活圈。

【巨蟹座】晴時多雲

★ 幸運色：藍色

★ 幸運物：藍色配件

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：上司或客戶辦公室

更多相關訊息蜂擁而至，但自己的言行都會被擴大解讀以及被看見，因此注意說話及溝通語氣及方式。

【獅子座】晴空萬里

★ 幸運色：藍色

★ 幸運物：簡報

★ 幸運方位：東南方

★ 幸運地點：會議室

發表專業能力的時機，適合進行提案及會議、面談等工作，之前有充足準備者能適切的表現自我專業，並能逐步將內在想法落實化。避免過於勞累。

【處女座】晴時多雲

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：綠色配件

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：有隱密感的會談空間

私下進行回談與溝通的時間點，談合作或是親密關係的溝通等，雖然多少會帶來一些壓力，但此時也是瞭解彼此的好時機。

【天秤座】晴時多雲

★ 幸運色：藍色

★ 幸運物：茶點

★ 幸運方位：東南方

★ 幸運地點：小型會議室

在合作或簽約方面事宜可以溝通得更落實，想法也更實際可行，雖不見得能立刻獲得多數人贊同，但耐心溝通下便可突破重圍。

【天蠍座】晴時多雲

幸運色：藍綠色

幸運物：微笑

幸運方位：西方

幸運地點：工作職場

生活細節或工作程序上的溝通互動可望落實，雖家族或小組成員會壓制你的想法，但在耐心與實際作為的證明後，便可得到信任。

【射手座】晴時多雲

★ 幸運色：橙色

★ 幸運物：色彩繽紛的擺設

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：電影院或遊樂場

與戀人或與小孩的溝通管道打開，不妨利用此時多和戀人或小孩互動，做些輕鬆的活動，不必涉及過於嚴肅的話題。

【摩羯座】晴時多雲

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：旅遊書

★ 幸運方位：東方

★ 幸運地點：家

在家中工作或與家人聚餐溝通的機會增加，或是正在準備家庭旅遊計劃等，開始忙碌於和家有關的事物。

【水瓶座】晴時多雲

★ 幸運色：淡紫色

★ 幸運物：薰衣草

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：家

與他人在閒話家常中熟絡情感，家人或在家舉辦活動是不錯的放鬆方式。但另一半不見得想與你敞開心胸溝通，需以耐心待之。

【雙魚座】晴時多雲

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：金融資訊

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：金融中心

對於如何理財或與他人在財務分配上有更多考量，想法上更為務實，是個可以在沉穩態度下規劃長期資源或理財的時機。

星座運勢

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