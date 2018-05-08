今日星座運勢／雙子 金黃幸運色 魅力親和力絕佳

2018-05-08 00:00 聯合新聞網 那河



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五月八日（二）

【牡羊座】晴時多雲

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：輕鬆的話題

★ 幸運方位：南方

★ 幸運地點：聚餐場合

今天是與人社交的好時機。透過日常通俗的對話，連結彼此間的感情，交流最近日常生活的發生。但不是嚴肅討論工作的時刻。

【金牛座】晴空萬里

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：綠色植物

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：工作職場

命主星與海王星有相位，最好的狀態便是發揮我為人人的精神，助人為快樂之本，透過這樣的方式，體驗並提升自己的存在價值。但今天避免與人有金錢交易或團購。

【雙子座】晴空萬里

★ 幸運色：金黃色

★ 幸運物：太陽

★ 幸運方位：東南方

★ 幸運地點：與理想相關的場合

吉星位於雙子，為雙子帶來絕佳的魅力與親和力。但部分雙子也會有種迷失自我、找不到自我定位的狀態。

【巨蟹座】晴時多雲

★ 幸運色：鵝黃色

★ 幸運物：溫馨的燈光

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：溫馨的用餐場合

在面對人與人之間的壓力或緊湊性之餘，要記得留給自己一些些放鬆與單獨的時光。單獨的喝杯咖啡配本書，做個按摩，都可為你補充心靈滋養的成分。避免對不切實際的愛情有太多幻想。

【獅子座】晴時多雲

★ 幸運色：金黃色

★ 幸運物：書籍

★ 幸運方位：東方

★ 幸運地點：視野寬廣的地方

可能在團體中遇見某個令你心動的對象，但彼此之間的發展容易在某種曖昧狀態中徘徊，很難看出真假，令人困惑。

【處女座】晴空萬里

★ 幸運色：珊瑚色

★ 幸運物：珊瑚色配件

★ 幸運方位：東方

★ 幸運地點：職場社交

魅力指數上揚。容易出現職場戀情的狀態，但也容易陷於曖昧，或彼此錯過某個交往的時機點。建議多些等待與觀察。

【天秤座】晴時多雲

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：健康飲食

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：整潔舒適的居家空間

部分天秤出現生活有些懶散或不規律的狀態，建議稍加調整，以免影響健康。健康上的問題除了尋求專業醫師外，自身的生活及飲食方式也需要調整。

【天蠍座】晴空萬里

★ 幸運色：藍色

★ 幸運物：道德感

★ 幸運方位：南方

★ 幸運地點：職場社交

魅力相當強旺的時刻，但也因此更要細心小心避免不必要的桃花或誤會及曖昧關係。但不可諱言，這段時間可透過與他人之間的關係，獲得一些實質上需要的幫助。

【射手座】晴時多雲

★ 幸運色：橄欖綠

★ 幸運物：永久花精油

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：身心靈中心

婚姻關係的狀態，很多時候和原生家庭總是密不可分。檢視婚姻的同時，也需要看看自己與另一半從各自原生家庭帶來了什麼，並且予以尊重或療癒。

【魔羯座】晴時多雲

★ 幸運色：淡粉紅色

★ 幸運物：小點心與茶飲

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：溫馨的談話場合

從工作中學習，從生活中學習，是最實際卻也最高尚的。特別是人際關係互動，在生活與工作中，可以得到很多學習的機會。

【水瓶座】晴時多雲

★ 幸運色：淺黃色

★ 幸運物：淡香水

★ 幸運方位：西方

★ 幸運地點：電影院

為了愛或美，是否有過過度的犧牲奉獻，或不理性的行為？這段時間要稍微注意這個部分，避免過度美化、渴求或奉獻。但此時有利於從事演藝事業或藝術音樂方面的水瓶，靈感或機會特別多。

【雙魚座】晴空萬里

★ 幸運色：粉紅色

★ 幸運物：鮮花

★ 幸運方位：東南方

★ 幸運地點：美麗的居家空間

此時通常是改造居家空間的最佳時刻。也是自己獨處放鬆的好時機。透過這兩種方式，好好的滋養自己並放鬆，提升幸運指數。