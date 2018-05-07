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今日星座運勢／雙魚 接觸不同領域 拓展專業視野

2018-05-07 00:00聯合新聞網 那河

圖片來源／ingimage
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五月七日（一）

【牡羊座】晴時多雲

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：藍綠色飾品

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：沒去過的地方

牡羊們不妨多拓展生活領域，接觸不同族群，和他人交換想法心得，便能從中得到寬廣的自由與創意。

【金牛座】晴時多雲

★ 幸運色：黃色

★ 幸運物：陽光

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：寧靜可遠眺的地方

大量的訊息交流。無論是電話、簡訊、會議。但注意因繁忙而忙中有錯，因一時不察而有傳達上的失誤或表達不清等狀況。

【雙子座】烏雲罩頂

★ 開運色：金黃色

★ 開運物：向日葵

★ 開運方位：南方

★ 開運地點：花店

過於關注親密關係或他人看待自己的方式會造成情緒的起伏或做事與決定上的困惑，和他人之間的溝通也容易受到壓制。

【巨蟹座】烏雲罩頂

★ 開運色：藍色

★ 開運物：藍色配件

★ 開運方位：東方

★ 開運地點：放鬆的談天環境

另一半、合作夥伴與自己的理想上還有需要磨合的地方。可能對方對於你希望的方式與方向還不太清楚，你對於對方也還有模糊不清不瞭解的部份。

【獅子座】晴時多雲

★ 幸運色：紅色

★ 幸運物：小雛菊

★ 幸運方位：南方

★ 幸運地點：花園

在工作或生活上該塑造什麼樣的形象，或是應該以何種方式進行等容易有不確定感。今天不妨將生命中人事物的優先次序重新思考排列。

【處女座】烏雲罩頂

★ 開運色：淡藍色

★ 開運物：有香味的花

★ 開運方位：北方

★ 開運地點：有流水的地方

太關注自我魅力與表現，容易造成與戀人間的衝突，在工作上他人也可能認為你不好溝通而出現嫌隙。

【天秤座】晴時多雲

★ 幸運色：白色

★ 幸運物：白水晶

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：可遠眺的地方

今天不妨觀照一下自己展現自我魅力的方式是否正確？是以實力個性讓他人喜愛你？還是用過於物質或表面的方式收買人心？

【天蠍座】晴時多雲

★ 幸運色：水藍色

★ 幸運物：書籍

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：寧靜單獨的地方

今天避免繁雜的人際互動，不妨給自己留一些空間與時間單獨相處，看一本好書，喝一杯好茶或咖啡，體會寧靜的愉悅感。

【射手座】晴時多雲

★ 幸運色：深藍色

★ 幸運物：備忘錄

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：自己座位

注意文書與溝通上的變動與小失誤。工作程序容易因精神恍惚而出現問題，宜讓自己專注，同時一次不要處理太多事情。

【摩羯座】晴時多雲

★ 幸運色：紅色

★ 幸運物：創意小物

★ 幸運方位：南方

★ 幸運地點：色彩繽紛的空間

避免以感情或金錢對於自己的看法來衡量自我價值。應在工作與生活上發揮創意與自由度，避免過度在意他人看法。

【水瓶座】晴時多雲

★ 幸運色：金黃色

★ 幸運物：兒時舊照

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：熟悉的地方

家庭與事業易造成自身壓力，內心有所迷惘，不妨回顧兒時生活，找回最初的喜悅與對世界的天真與信任感。

【雙魚座】晴空萬里

★ 幸運色：天空藍

★ 幸運物：新的價值觀

★ 幸運方位：西方

★ 幸運地點：大自然或學習場合

調整想法與價值觀的時候，不妨多接觸不同領域的知識想法，拓展世界宇宙觀及專業視野。新的工作領域或價值觀此時應該已經成型。

星座運勢

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