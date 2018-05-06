今日星座運勢／獅子 要自在享受 避免忙於細節中

2018-05-06 00:00 聯合新聞網 那河



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五月六日（日）

【牡羊座】晴時多雲

★ 幸運色：藍色

★ 幸運物：寵物

真正的自信是喜歡真正的自己，而不是刻意做出來的形象。

【金牛座】晴時多雲

★ 幸運色：橙色

★ 幸運物：美食甜點

與家人自在相處，不強加自我想法於他人身上，便能度過愉快周末。

【雙子座】晴時多雲

★ 幸運色：紅色

★ 幸運物：笑容

增進人際關係，認識新朋友，避免深度情感交流與情緒。

【巨蟹座】晴時多雲

★ 幸運色：藍色

★ 幸運物：書籍

建立新的自我形象，但外表並非最重要的關鍵，而是展現的態度。

【獅子座】晴時多雲

★ 幸運色：橙色

★ 幸運物：自己喜愛的事物

今天要活得自在享受，避免不斷忙碌在生活細節中。

【處女座】晴時多雲

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：玉蘭花

與孩子或戀人的相處容易帶來壓力或煩躁，大自然有助提升運勢。

【天秤座】晴時多雲

★ 幸運色：紅色

★ 幸運物：紅色小配件

多接觸人群有益拓展視野與身心發展，避免宅在家裡或與家人爭執。

【天蠍座】晴時多雲

★ 幸運色：粉紅色

★ 幸運物：笑容

避免鑽研在細節中，態度要更自由與大氣一些。

【射手座】晴時多雲

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：花草樹木

避免花錢買面子，大自然與知識才是增加魅力的好選擇。

【摩羯座】晴時多雲

★ 幸運色：淡紫色

★ 幸運物：蠟燭

避免過於衝動執著的行為，多與他人情感交流說內心話。

【水瓶座】晴時多雲

★ 幸運色：淡藍色

★ 幸運物：清爽的髮型與微笑

有什麼事不要在內心胡思亂想，要說出來與對方討論。

【雙魚座】晴時多雲

★ 幸運色：紅色

★ 幸運物：美食與點心

生活踏實便自在。運動或美食享受有益身心健康。