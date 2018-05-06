親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
內在女力大進擊
母親節‧幸福事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

今日星座運勢／獅子 要自在享受 避免忙於細節中

2018-05-06 00:00聯合新聞網 那河

圖片來源／ingimage
圖片來源／ingimage
分享

五月六日（日）

【牡羊座】晴時多雲

★ 幸運色：藍色

★ 幸運物：寵物

真正的自信是喜歡真正的自己，而不是刻意做出來的形象。

【金牛座】晴時多雲

★ 幸運色：橙色

★ 幸運物：美食甜點

與家人自在相處，不強加自我想法於他人身上，便能度過愉快周末。

【雙子座】晴時多雲

★ 幸運色：紅色

★ 幸運物：笑容

增進人際關係，認識新朋友，避免深度情感交流與情緒。

【巨蟹座】晴時多雲

★ 幸運色：藍色

★ 幸運物：書籍

建立新的自我形象，但外表並非最重要的關鍵，而是展現的態度。

【獅子座】晴時多雲

★ 幸運色：橙色

★ 幸運物：自己喜愛的事物

今天要活得自在享受，避免不斷忙碌在生活細節中。

【處女座】晴時多雲

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：玉蘭花

與孩子或戀人的相處容易帶來壓力或煩躁，大自然有助提升運勢。

【天秤座】晴時多雲

★ 幸運色：紅色

★ 幸運物：紅色小配件

多接觸人群有益拓展視野與身心發展，避免宅在家裡或與家人爭執。

【天蠍座】晴時多雲

★ 幸運色：粉紅色

★ 幸運物：笑容

避免鑽研在細節中，態度要更自由與大氣一些。

【射手座】晴時多雲

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：花草樹木

避免花錢買面子，大自然與知識才是增加魅力的好選擇。

【摩羯座】晴時多雲

★ 幸運色：淡紫色

★ 幸運物：蠟燭

避免過於衝動執著的行為，多與他人情感交流說內心話。

【水瓶座】晴時多雲

★ 幸運色：淡藍色

★ 幸運物：清爽的髮型與微笑

有什麼事不要在內心胡思亂想，要說出來與對方討論。

【雙魚座】晴時多雲

★ 幸運色：紅色

★ 幸運物：美食與點心

生活踏實便自在。運動或美食享受有益身心健康。

星座運勢

  • 姓名 :
  • 性別 :
  • 國曆生日
  • 生辰時間
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

殺破狼周運勢／白羊與暗戀對象接觸 雙子職場處於混亂期

2018-05-06 00:00

容易相信花言巧語？看看你的受騙指數有多高

2018-05-05 13:00

【小孟塔羅】2018 年中會有什麼好事發生？

2018-05-04 10:08

12生肖都要看！屬於你的8字愛情箴言

2018-05-04 08:50

報稅季節來臨！你知道誰是節稅高手嗎？

2018-05-03 15:35

想維護與12星座的友誼 你一定要避開這些事！

2018-05-02 14:00

初夏是否能從運勢低谷回升？5月星座塔羅運勢公開

2018-05-02 09:03

【測字】此刻的他有多喜歡你？

2018-05-01 14:00

小不忍則亂大謀 能屈能伸的生肖男

2018-05-01 08:13

5月塔羅生命靈數運勢：那些總視而不見的慌張 正等著被解放

2018-04-30 16:56

影／唐綺陽星座運勢週報：白羊工作殺出血路 水瓶進帳順利

2018-04-30 07:28

殺破狼周運勢／處女工作完成艱難任務 射手沈浸愛河中

2018-04-29 00:00

誰是超級發電機？各星座最能吸引異性的魅力

2018-04-28 10:00

【小孟塔羅】 前世怎麼了，今生如何能變有錢？

2018-04-27 12:28

想要有錢嗎？先考慮你必然要付出的代價

2018-04-26 15:55

【塔羅】像友情又像曖昧！你該主動出擊嗎？

2018-04-26 09:09

升遷速度快！天生官運超棒的星座

2018-04-22 08:00

【小孟塔羅】前世我曾出生在什麼地方？

2018-04-20 10:27

讓你越來越有錢！看出你命中的吸金天賦

2018-04-19 09:19

【塔羅】曾經錯過的機運 還能再次遇見？

2018-04-18 14:00

把你捧在手掌心！讓各血型男人寵你的愛情心法

2018-04-18 12:22

錢都花到哪裡去了？ 2018年最易漏財的生肖

2018-04-18 09:03

不注意小心被炒！12星座老闆最討厭的員工類型

2018-04-17 09:39

是我非我裝誰像誰 雙星組合 – 廉貞天相

2018-04-13 15:56

【小孟塔羅】話別亂說！測未來三個月出言不遜指數？

2018-04-13 12:45

為妳帶來好運！今年讓12生肖女最旺的人物是誰？

2018-04-11 10:35

氣溫回升旺運更穩？解析農曆3月紫微運勢

2018-04-10 10:13

浪子變慈父 當爸後性格大轉變的星座男

2018-04-08 08:00

【小孟塔羅】清明拜完祖先後哪方面的厄運會遠離？

2018-04-04 15:33

【小孟塔羅】未來三個月哪方面會步步高升？

2018-03-30 09:34

婚前看仔細！哪些男人結婚後落差最大？

2018-03-28 15:54

【測字】未來三個月你該注意哪些問題？

2018-03-27 08:51

年輕時辛苦 中年後順遂的生肖？

2018-03-27 08:00

【小孟塔羅】未來三個月轉職會順利嗎？要注意什麼？

2018-03-23 12:23

去年諸事不順 今年鹹魚翻身的5大生肖

2018-03-19 14:09

殺破狼周運勢／巨蟹多人表示好感 天蠍面試運不錯

2018-03-18 00:00

塔羅：上班族必算！2018年加薪機率？

2018-03-16 14:29

【小孟塔羅】單身者必看！2018年去哪裡找真愛

2018-03-16 10:28

職場如後宮！誰最容易被排擠？

2018-03-15 08:00
看更多

熱門文章

網友激推全家「鐵觀音」霜淇淋回歸 這7天只要29元

2018-05-05 08:17

高溫上看33度！吳德榮：下周二恐劇烈天氣變化

2018-05-05 06:58

影／中華郵政甄試 碩博士也來搶45k飯碗

2018-05-05 11:11

台大學代會要求校方 「放棄訴訟、重啟遴選」

2018-05-05 17:29

酸雨大調查！新竹「全台最酸」 首度超越中壢

2018-05-05 13:20

愛滋急性發病一周奪命！ 尋芳客何苦賭命

2018-05-05 10:00

「怕痛就輸了」 想要親手抱兒子 燒傷父努力復健終償願

2018-05-05 12:39

男子異想天開與懶熊自拍 慘遭活活咬死

2018-05-04 10:44

秀智撞衫志玲姐姐和舒淇 黑美人下凡仙氣飄飄

2018-05-05 20:55

台大學生會：校長遴選會應排除教部代表

2018-05-05 17:07

老媽就愛宅在家？醫師說這件事要注意

2018-05-05 19:59

影／38歲傳產二代心臟衰竭 切肺救命

2018-05-05 10:54

搭蒸汽火車遊花東！台鐵仲夏寶島號6月首航

2018-05-05 11:26

天文迷注意 肉眼可見的木星衝9日登場

2018-05-05 08:46

「全台最豐富的烏龍麵」太盛屋烏龍麵高雄店全新登場

2018-05-05 15:56

為圓郵差夢 考生自製卅公斤米袋練體力

2018-05-05 13:14

一個人旅行也不要害怕！5大獨自旅行優點

2018-05-05 08:00

殺破狼周運勢／白羊與暗戀對象接觸 雙子職場處於混亂期

2018-05-06 00:00

林心如推著胖娃娃當一日店長　嬰兒車變身時尚單品

2018-05-05 17:32

癌症化療引發心臟受損 奇美醫率全台推「腫瘤護心」

2018-05-05 14:57

南部河乾石裂果樹渴水 水利署：5月底不進入三階限水

2018-05-05 12:52

只送不賣! 乾杯邀壽星一同慶生大口吃肉

2018-05-05 14:37

容易相信花言巧語？看看你的受騙指數有多高

2018-05-05 13:00

影／SUP立槳運動 福隆海水浴場登場

2018-05-05 09:14

不是男神是暖爸 修杰楷在鎮金店一站購足妻女禮物

2018-05-05 16:58

西半部高溫32度 紫外線指數偏高要注意

2018-05-05 05:08

米其林雲吞 咬下去海鮮味四溢

2018-05-05 13:32

老媽很文青？提醒她護眼應該這麼做

2018-05-05 19:56

烈日Out！6款防曬小物推薦 今夏不當黑美人！

2018-05-05 15:37

擴散條件不佳 西半部今空汙亮橘燈

2018-05-05 05:10

夏日底妝甩油大作戰！維持清爽的祕訣就靠它

2018-05-05 16:59

仲夏遊花東縱谷 台鐵郵輪式列車10日售票

2018-05-05 13:14

育兒比工作更有成就感？親職作家：孩子讓我發現了另一個自己

2018-05-05 14:00

勵馨30周年　台灣男性協會成立

2018-05-05 20:32

黑熊、海豚、犀牛...遊樂園吉祥物大集合推花蓮景點

2018-05-05 09:59

香水也瘋紫外光！3款紫色調香氛從內到外都令人陶醉

2018-05-05 19:13

母親節到飯店用餐 免費為媽化妝

2018-05-05 14:31

瘋彩券拚希望！ 這3個國家比台灣還愛買

2018-05-05 13:07

母親節賣場紅色家電業績翻倍 按摩椅現省10萬

2018-05-05 14:28

美國社企先驅茱蒂威克斯：商業是我表達愛的方式

2018-05-05 16:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top