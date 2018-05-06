今日星座運勢／獅子 要自在享受 避免忙於細節中
五月六日（日）
【牡羊座】晴時多雲
★ 幸運色：藍色
★ 幸運物：寵物
真正的自信是喜歡真正的自己，而不是刻意做出來的形象。
【金牛座】晴時多雲
★ 幸運色：橙色
★ 幸運物：美食甜點
與家人自在相處，不強加自我想法於他人身上，便能度過愉快周末。
【雙子座】晴時多雲
★ 幸運色：紅色
★ 幸運物：笑容
增進人際關係，認識新朋友，避免深度情感交流與情緒。
【巨蟹座】晴時多雲
★ 幸運色：藍色
★ 幸運物：書籍
建立新的自我形象，但外表並非最重要的關鍵，而是展現的態度。
【獅子座】晴時多雲
★ 幸運色：橙色
★ 幸運物：自己喜愛的事物
今天要活得自在享受，避免不斷忙碌在生活細節中。
【處女座】晴時多雲
★ 幸運色：藍綠色
★ 幸運物：玉蘭花
與孩子或戀人的相處容易帶來壓力或煩躁，大自然有助提升運勢。
【天秤座】晴時多雲
★ 幸運色：紅色
★ 幸運物：紅色小配件
多接觸人群有益拓展視野與身心發展，避免宅在家裡或與家人爭執。
【天蠍座】晴時多雲
★ 幸運色：粉紅色
★ 幸運物：笑容
避免鑽研在細節中，態度要更自由與大氣一些。
【射手座】晴時多雲
★ 幸運色：綠色
★ 幸運物：花草樹木
避免花錢買面子，大自然與知識才是增加魅力的好選擇。
【摩羯座】晴時多雲
★ 幸運色：淡紫色
★ 幸運物：蠟燭
避免過於衝動執著的行為，多與他人情感交流說內心話。
【水瓶座】晴時多雲
★ 幸運色：淡藍色
★ 幸運物：清爽的髮型與微笑
有什麼事不要在內心胡思亂想，要說出來與對方討論。
【雙魚座】晴時多雲
★ 幸運色：紅色
★ 幸運物：美食與點心
生活踏實便自在。運動或美食享受有益身心健康。
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