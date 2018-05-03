今日星座運勢／處女 綠色幸運 避免對他人太多期待

2018-05-03 00:00 聯合新聞網 那河



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五月三日（四）

【牡羊座】晴空萬里

★ 幸運色：粉紅色

★ 幸運物：點心

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：咖啡館

和他人互動溝通的過程可交換許多想法。只要彼此願意打開心房接受不同想法，便可激發出更有效率的工作方案與專業想法。

【金牛座】晴時多雲

★ 幸運色：淡綠色

★ 幸運物：紓壓精油

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：SPA

與他人在工作、感情或金錢的合作上有不少需要溝通磨合的地方，只要能放大視野，避免閉門造車，便可慢慢達成協議。

【雙子座】晴時多雲

★ 幸運色：鵝黃色

★ 幸運物：書籍

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：書店

避免對於自我形象或他人所言所行過於敏感。對方偶爾會出些難題打擊到你的自信。今天不是適合談判的日子。

【巨蟹座】晴時多雲

★ 幸運色：寶藍色

★ 幸運物：星空

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：大自然

今天是學習把事情以更寬廣的角度來看待的一天。試著將每件事情看得更長遠，甚至以宗教宇宙觀來思考身邊的人事物，會有不同的驚喜與收穫。

【獅子座】晴時多雲

★ 幸運色：米白色

★ 幸運物：書籍與日記本

★ 幸運方位：西方

★ 幸運地點：花店

家族或團體對於自我的期望會影響你內在的自我價值感。避免過於依附他人，但也不宜過度自我，這中間該如何拿捏與達到平衡，就看個人智慧與過去經驗。

【處女座】晴時多雲

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：綠色植物

★ 幸運方位：西方

★ 幸運地點：家

太重視面子與自我形象容易造成人際問題。不妨多和家人聊聊，甚至為家人親手做羹湯等，都能讓心靈更平靜並拉近彼此距離。但對他人避免有太多期待，一切平常心最好。

【天秤座】晴時多雲

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：家常菜

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：家

對戀人或對孩子的依戀有過深的傾向，要學習獨立與自我滿足。原生家庭健康或心靈健康者，今天是個愉快放鬆的一天。

【天蠍座】晴時多雲

★ 幸運色：粉藕色

★ 幸運物：甜點

★ 幸運方位：南方

★ 幸運地點：溫馨整潔的居家空間

人際關係熱絡，與朋友同事間的情誼增溫，與家人間情感也愈趨穩定，但在親密關係或金錢合作上仍處於變動期，偶有陰暗情緒出現。

【射手座】晴時多雲

★ 幸運色：淡藍色

★ 幸運物：電話電腦

★ 幸運方位：南方

★ 幸運地點：小型會議室

過於自信或唐突的舉動可能會把他人嚇到或對你的信任打了折扣。在一些事情上該尊重他人、該先知會他人的事情，不妨還是和對方溝通一下。

【摩羯座】晴時多雲

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：健康蔬果

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：大自然

易有突發事件打擾你的工作或生活程序，或是晚間睡眠易影響身體健康與體力。建議多吃些健康蔬果，同時避免安排太多太複雜的事情在今天處理。

【水瓶座】晴時多雲

★ 幸運色：藍色

★ 幸運物：工作分配表

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：工作場合

在團體或家族運作中要取得平衡，過於自我中心或喜歡抱怨者運勢下滑。世上大部份事情都需要各司其職，每個人都有適合並屬於自己的工作和角色。

【雙魚座】晴時多雲

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：誠實

★ 幸運方位：南方

★ 幸運地點：可遠眺的地方

海王星進駐雙魚已經六年了，這六年裡，你靠近自己的夢想了嗎？還是活在幻想幻象中，生活愈來愈混亂？今天不妨誠實的思考，有助未來幾年的運勢與生活。