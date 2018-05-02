今日星座運勢／巨蟹 工作實力展現 戀愛運佳
五月二日（三）
【牡羊座】晴時多雲
★ 幸運色：黃色
★ 幸運物：專業資料或證照
★ 幸運方位：北方
★ 幸運地點：資料庫
避免只憑與他人的關係或自我形象就想達成某些目的。專業程度與證照、企劃案、資訊齊全與否相對重要。此時是適合提升專業形象與能力的時機。
【金牛座】晴時多雲
★ 幸運色：薰衣草紫
★ 幸運物：高地薰衣草精油
★ 幸運方位：東北方
★ 幸運地點：SPA
對於他人內心狀態較為敏感，適合低調觀察，再做策略分析，不宜莽撞提案。身心放鬆不執著，能為你帶來幸運。
【雙子座】晴空萬里
★ 幸運色：橙色
★ 幸運物：小點心
★ 幸運方位：南方
★ 幸運地點：放鬆的會談場所
今天比平日更容易探測與重視人我關係，對於小組成員的需求也更為敏感，適合進行小組會議或與認識新朋友、與老友聚會等活動。
【巨蟹座】晴空萬里
★ 幸運色：紫色
★ 幸運物：精緻美食
★ 幸運方位：南方
★ 幸運地點：音樂餐廳
工作形象以實力展現，人際關係則能幫助創意靈感以及激發熱情活力。戀愛運佳，但易遭到家族或朋友圈的部份阻力。
【獅子座】晴空萬里
★ 幸運色：藍綠色
★ 幸運物：和國外或宗教相關事物
★ 幸運方位：西北方
★ 幸運地點：電影院
國外或宗教相關事物有助提升自我魅力與分析直覺力。無論是學習外語、接觸外國不同的文化信仰，都可為自我開啟一扇新的窗，看見不一樣的世界。
【處女座】烏雲罩頂
★ 開運色：綠色
★ 開運物：預算表
★ 開運方位：東南方
★ 開運地點：熟悉整潔的居家空間
有荷包失血、現金流失的跡象。但有可能是因為某方面的積極投資，因此讓存款現金短少，例如購屋、買股票、投資事業等。
【天秤座】晴時多雲
★ 幸運色：藍綠色
★ 幸運物：電子郵件與電話
★ 幸運方位：東方
★ 幸運地點：輕鬆的談話場合
對家人、同事、或另一半有過於挑剔的傾向，但溝通運其實不錯，只要願意多花時間與耐心溝通，仍能達成想要的結果。
【天蠍座】晴時多雲
★ 幸運色：金黃色
★ 幸運物：輕食
★ 幸運方位：東北方
★ 幸運地點：美食餐廳
工作與生活細節的過多關注容易造成內心疲憊的狀態。宜放鬆身心，避免關注太多細節，多與他人輕鬆地交換想法，便能擁有愉快幸運的一天。
【射手座】晴空萬里
★ 幸運色：淡藍色
★ 幸運物：天空
★ 幸運方位：北方
★ 幸運地點：可遠眺的地方
和小孩、戀人、工作方面有不少細節需要你關注，信任自己的直覺以及長期的觀察分析能力，便能順利且輕鬆的面對。部份射手與戀人價值觀不同。
【摩羯座】晴時多雲
★ 幸運色：淡綠色
★ 幸運物：花草樹木
★ 幸運方位：東方
★ 幸運地點：大自然
觀照內心，不宜急躁。內心的躁動容易讓你做出不合理或不適當的決定。多接近宗教與大自然，心靜事順。不宜到過於吵雜的地方。
【水瓶座】晴空萬里
★ 幸運色：黃色
★ 幸運物：電腦
★ 幸運方位：東北方
★ 幸運地點：色彩鮮明的地點
與他人做細節性的溝通時，不妨多聽聽眾人的意見，再歸納出綜合性看法。此時很適合做綜合性整合與資料彙集。
【雙魚座】晴空萬里
★ 幸運色：藍色
★ 幸運物：藍色配件
★ 幸運方位：西方
★ 幸運地點：工作職場
對於自己擁有何種吸引他人的資源相當敏感清楚，適合與上司長官或客戶互動，增加良好印象及信任感。
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