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今日星座運勢／巨蟹 工作實力展現 戀愛運佳

2018-05-02 00:00聯合新聞網 那河

圖片來源／ingimage
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五月二日（三）

【牡羊座】晴時多雲

★ 幸運色：黃色

★ 幸運物：專業資料或證照

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：資料庫

避免只憑與他人的關係或自我形象就想達成某些目的。專業程度與證照、企劃案、資訊齊全與否相對重要。此時是適合提升專業形象與能力的時機。

【金牛座】晴時多雲

★ 幸運色：薰衣草紫

★ 幸運物：高地薰衣草精油

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：SPA

對於他人內心狀態較為敏感，適合低調觀察，再做策略分析，不宜莽撞提案。身心放鬆不執著，能為你帶來幸運。

【雙子座】晴空萬里

★ 幸運色：橙色

★ 幸運物：小點心

★ 幸運方位：南方

★ 幸運地點：放鬆的會談場所

今天比平日更容易探測與重視人我關係，對於小組成員的需求也更為敏感，適合進行小組會議或與認識新朋友、與老友聚會等活動。

【巨蟹座】晴空萬里

★ 幸運色：紫色

★ 幸運物：精緻美食

★ 幸運方位：南方

★ 幸運地點：音樂餐廳

工作形象以實力展現，人際關係則能幫助創意靈感以及激發熱情活力。戀愛運佳，但易遭到家族或朋友圈的部份阻力。

【獅子座】晴空萬里

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：和國外或宗教相關事物

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：電影院

國外或宗教相關事物有助提升自我魅力與分析直覺力。無論是學習外語、接觸外國不同的文化信仰，都可為自我開啟一扇新的窗，看見不一樣的世界。

【處女座】烏雲罩頂

★ 開運色：綠色

★ 開運物：預算表

★ 開運方位：東南方

★ 開運地點：熟悉整潔的居家空間

有荷包失血、現金流失的跡象。但有可能是因為某方面的積極投資，因此讓存款現金短少，例如購屋、買股票、投資事業等。

【天秤座】晴時多雲

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：電子郵件與電話

★ 幸運方位：東方

★ 幸運地點：輕鬆的談話場合

對家人、同事、或另一半有過於挑剔的傾向，但溝通運其實不錯，只要願意多花時間與耐心溝通，仍能達成想要的結果。

【天蠍座】晴時多雲

★ 幸運色：金黃色

★ 幸運物：輕食

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：美食餐廳

工作與生活細節的過多關注容易造成內心疲憊的狀態。宜放鬆身心，避免關注太多細節，多與他人輕鬆地交換想法，便能擁有愉快幸運的一天。

【射手座】晴空萬里

★ 幸運色：淡藍色

★ 幸運物：天空

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：可遠眺的地方

和小孩、戀人、工作方面有不少細節需要你關注，信任自己的直覺以及長期的觀察分析能力，便能順利且輕鬆的面對。部份射手與戀人價值觀不同。

【摩羯座】晴時多雲

★ 幸運色：淡綠色

★ 幸運物：花草樹木

★ 幸運方位：東方

★ 幸運地點：大自然

觀照內心，不宜急躁。內心的躁動容易讓你做出不合理或不適當的決定。多接近宗教與大自然，心靜事順。不宜到過於吵雜的地方。

【水瓶座】晴空萬里

★ 幸運色：黃色

★ 幸運物：電腦

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：色彩鮮明的地點

與他人做細節性的溝通時，不妨多聽聽眾人的意見，再歸納出綜合性看法。此時很適合做綜合性整合與資料彙集。

【雙魚座】晴空萬里

★ 幸運色：藍色

★ 幸運物：藍色配件

★ 幸運方位：西方

★ 幸運地點：工作職場

對於自己擁有何種吸引他人的資源相當敏感清楚，適合與上司長官或客戶互動，增加良好印象及信任感。

星座運勢

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