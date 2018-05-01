今日星座運勢／摩羯 財運佳創意足 有付出有收穫

2018-05-01 00:00 聯合新聞網 那河



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五月一日（二）

【牡羊座】晴時多雲

★ 幸運色：原木色

★ 幸運物：原木傢俱

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：寧靜的咖啡館

家庭事業與自我內在的改造期。太多外在的意見反而容易造成訊息混亂，不如在寧靜的沉澱下靜待發展。

【金牛座】晴時多雲

★ 幸運色：湖水綠

★ 幸運物：微笑

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：會議室

今天是積極溝通與規劃遠景的時機。但互動溝通時要避免過於主觀或情緒化，多就事論事，在團結合作的態勢下達成完美共識。

【雙子座】晴空萬里

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：樂於助人

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：工作職場

投資與金錢方面勿操之過急或聽信謠言。事業上願意付出便有貴人，讓你的自我及專業有機會發揮到最大極限。

【巨蟹座】晴時多雲

★ 幸運色：藍色

★ 幸運物：會議記碌

★ 幸運方位：西方

★ 幸運地點：上司辦公室

事業合作契機不斷，但不宜自作主張或衝刺太快。宜和上司主管、金主、小組成員等共同商量腦力激盪，便可得到最大成效。

【獅子座】晴時多雲

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：手機

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：輕鬆的會談場所

避免陷入自我想像的焦慮之中。今天在訊息與人際方面運勢佳，宜多與人互動交流訊息，不少新的機會與想法會因此出現。

【處女座】晴時多雲

★ 幸運色：藍紫色

★ 幸運物：微笑

★ 幸運方位：東南方

★ 幸運地點：社交場合

今天是多方會合與建立連絡網的時候。人際運旺，透過與他人互動交談可洞悉不少事情。避免盲目的鑽營於工作或生活細節。

【天秤座】晴空萬里

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：積極努力的態度

★ 幸運方位：西方

★ 幸運地點：工作職場

努力創造自我良好形象，所做所為都會被看見與打分數，願意努力與溝通互動就有收穫。過度自我主張或懶散會讓運勢下滑。

【天蠍座】晴空萬里

★ 幸運色：金黃色

★ 幸運物：藝術品

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：藝文展場

和小孩、國外、教育、藝文創意等事物特別有緣，容易從中得到靈感或好處，並可燃起自我對生命的熱情以及提升對生活積極正面的想法。

【射手座】晴時多雲

★ 幸運色：淡珊瑚色

★ 幸運物：身心靈成長書籍

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：書店

懂得經營自我者家庭運、戀愛運或小孩運佳。過去沒有真正面對內在陰暗面者仍有情緒及感情問題，在溝通及文書上也容易出錯。

【摩羯座】晴時多雲

★ 幸運色：橄欖綠

★ 幸運物：畫具

★ 幸運方位：南方

★ 幸運地點：身心靈中心

工作正財運佳，創意十足，有付出就有收穫。對未來長期方向或內在有困惑者應尋求適當朋友或專業諮商者，部份摩羯易將焦點放在他人身上而產生情緒或要求。

【水瓶座】晴時多雲

★ 幸運色：深綠色

★ 幸運物：綠色蔬菜

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：健康相關場所

注意發炎、刀燙傷或失眠多夢等狀況。不妨投資一些時間或金錢在身體健康的保養上，或讓自己身心放鬆的活動。

【雙魚座】晴時多雲

★ 幸運色：藍色

★ 幸運物：眼鏡

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：輕鬆的談話場合

在自我表現與團體共識間如何達成協議與雙贏，是需要思考的方向。團體組織易呈現方向模糊不清的狀態，在你具有遠見的引導下可望有所突破。