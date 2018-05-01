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【測字】此刻的他有多喜歡你？

2018-05-01 14:00聯合新聞網 科技紫微網

【文‧科技紫微網

　

心裡全是他，在一起的時候忍不住偷偷看，分開的時候思念到寢食不安，你這麼喜歡他，他又有多喜歡你呢？你的喜歡會為你換來等量的愛意嗎？今天科技紫微網就透過古老的測字占卜，帶你看看現在的他到底有多喜歡你。

圖片來源／Shutterstock
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請先從以下6個漢字中，憑直覺選出一個，然後再看答案。

圖片來源／科技紫微網
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答案：

　

選第一字：安

在他的心中，你並不是那麼重要，所以，他能給你的喜歡實在是少得可憐，甚至完全不關乎男女情愛，或者只是他的慾望之下的權衡之計。喜歡上這樣的人，對你而言是一場嚴苛的人生考驗，但感情之路並不會因為他而不順，全看你自己能否狠下心來處理這段付出與回報完全不對等的感情。

　

選第二字：雲

恭喜你喔！你喜歡的他，同樣也很喜歡你。他對你的喜歡，絕對不比你付出的少，只會更愛你。當然，男人的愛情模式隨著時間流逝會更含蓄內斂，愛意似乎越來越淡，再加上外界環境總是擾亂你的判斷，一旦他有做的不好，就心煩意亂。該放輕鬆看待，你的愛情才會越走越穩。

　

選第三字：照

他的心裡，滿滿的都是你，雖然和你在一起時，表現得不夠多，偶爾也不夠好，常常讓你不滿意，但他絕對把你當做最重要的人。其實你自己也清楚，他是真心誠意地喜歡你，只不過作為聽覺動物的本性，如果希望他多用言語表達愛意，想要這份愛更有安全感，就把你的心意誠實地告訴他吧！

　

選第四字：船

他還是很喜歡你的，只是這份喜歡被他的理性控制，所以給你的愛，總是不能帶有全部的心意。但他對感情就是如此，付出一半，自己保留一半，這樣將免遭受感情傷害的可能。和他在一起，不要總想著感化他，日久見人心，當他懂你心意的時候，自然會對你付出所有的愛。

　

選第五字：露

在他的心中，你就是神一樣的存在，所以，他對你的喜歡不只有表面上展現出來的那麼多，更多的愛意在他心中無從表達。多給他一點時間，相處越久，你就越能看到他對你的愛意有多深。所以，不只是現在，在未來的時光裡，若你能全心全意地喜歡他，而他也將非常非常喜歡你。

　

選第六字：和

他對你的喜歡不能說沒有，但遠遠達不到你的期待。你們之間的情感忽冷忽熱，很微妙，更多的是「他不喜歡我」的猜測。其實，這是他對這份感情沒有信心的表現，強摘的瓜不甜，建議你不要總是糾結對方到底有多喜歡你，減輕他在你心中份量，多做一點讓自己開心的事，反而讓你的感情狀況變得明朗。

　

【延伸閱讀】

人氣塔羅占，他是否默默愛你？

對他心動了？姓名解讀雙人情緣

　



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