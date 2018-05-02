想維護與12星座的友誼 你一定要避開這些事！

2018-05-02 14:00 聯合新聞網 科技紫微網



【文‧科技紫微網】

人心都是肉做的，友情需要呵護，別到頭來「老死不相往來」才悔不當初。所以科技紫微網在此友情提醒，一些最容易傷及12星座朋友們的事情，請你務必別去做！

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牡羊座：欺騙

欺騙是和牡羊座交朋友的一大禁忌，如果有一天，你不管出於任何理由欺騙了牡羊座，你們的友情必定會落下帷幕。牡羊座從不和騙子交朋友，他們會覺得心寒。

金牛座：猜疑

請給金牛座足夠的信任，你的猜疑會如同尖刀讓他們的心在淌血。如果連身為朋友的你，很多時候都不理解不相信他們，他們真的會感到心力交瘁。

雙子座：冷淡拒絕

哪怕很多時候你的確幫不上雙子座的忙，太過直接而不含蓄的拒絕，都會讓雙子座的玻璃心變得粉碎。這個星座真的超脆弱，哪怕拒絕也請你換種委婉的方式來說。

巨蟹座：否定

你的否定，注定成為你和巨蟹座之間友情的隔閡，哪怕有的時候你只是心直口快有話直說，但是這的確容易傷及巨蟹座的心，讓他們懷疑起你朋友的身份。

獅子座：嘲笑

誰都可以嘲笑大獅子，但是身為朋友的你萬萬不可以！你明明應該和獅子座同一個戰線，在他們身後為他們加油打氣的不是嗎？你竟然會對他們冷嘲熱諷，後果真的不敢想像。

處女座：隱瞞

任何事情，不要隱瞞處女座，尤其是當你身邊的人都知道，就他們不知道的時候，趕緊去說。紙包不住火，等他們自己發現的話，你們朋友大概也是沒得做了。

天秤座：冷戰

對天秤座的朋友，哪怕他們和你之間有多麼大的矛盾，試著去交流和解決，冷戰真的是很傷他們的心。這麼一個耐不住寂寞的星座，你用冷戰來對待那也基本上等於是凌遲了。

天蠍座：翻舊帳

和天蠍座朋友出現爭執甚至爭吵的時候，翻舊帳是極為不可取的方式。天蠍座也記仇，但是他們對朋友還是有一定的包容度，你用一些陳年往事來「反擊」，太不厚道了！

射手座：發火

和射手座，任何事情好好說，這個星座也不是不講道理的類型。而你一言不合就發火，真的是讓射手座猝不及防又心寒，你真的有把他們當做朋友嗎？

摩羯座：罵髒話

對摩羯座，任何憤怒的情況下，也不要罵髒話。惡語一句六月寒，哪怕你真的是無心的，也會在他們內心深處留下不可磨滅的傷疤，語言偶爾也是刀子啊！

水瓶座：拋棄

任何時候，不要為了其他的追求而拋棄你的水瓶座朋友，哪怕只是一時的。水瓶座真的超級敏感多疑，你的「拋棄」會讓他們懷疑自己的價值，懷疑人生的意義。

雙魚座：虛偽

對其他人圓滑一些倒也沒什麼，對雙魚座朋友，你還是不要那麼客氣寒暄的樣子，太虛偽了。而這也是會讓雙魚座心碎的點，他們沒辦法理解你們之間為何要如此生疏？

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