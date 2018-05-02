初夏是否能從運勢低谷回升？5月星座塔羅運勢公開

2018-05-02 09:03 聯合新聞網 科技紫微網



【文‧科技紫微網】

即將步入夏季，是不是很想知道自己能否從運勢低谷回升？或者這個初夏的5月裡，有沒有可能為你帶來各種方面的新契機？在這燥熱的5月天，大阿卡納牌會給你怎樣的預示？哪張塔羅牌將帶給你決定性的方向？即刻來看看，科技紫微網的塔羅運勢占卜。

圖片來源／ Photo on unsplash by Gonard Fluit 分享 facebook

牡羊座

塔羅牌：教皇

教皇的義務是為愚昧的眾人提供心靈上的方向和引導，也就意味著你心靈層面的成長需要別人來負擔，暗示著對某人或某個團體的屈服。

5月事件預測：

1、能在朋友的介紹下認識到不錯的對象。

2、情緒波動頻繁，感情容易受抱怨不利影響。

3、莫名煩躁，與上司產生口角爭執。

4、上課／上班打瞌睡時，會被老師/老闆抓現場。

5、老闆說好的獎金會因公司業績不佳而減少。

幸運眷顧指數：★★☆☆☆

戀愛甜蜜指數：★★★☆☆

生活快樂指數：★★☆☆☆

錢包飽滿指數：★★☆☆☆

金牛座

塔羅牌：惡魔

在惡魔的控制下，會失去溝通的能力，佔據心靈的完全是原始慾望，這會讓你變得貪婪與自私。外在的干擾也讓你的衝動支配著理智，總是歸罪別人，而不願自我調整。

5月事件預測：

1、易發生被人捷足先登的事。

2、新加入的同事，新認識的朋友，會讓你心動。

3、周圍秀甜蜜的朋友，會讓你心生對比而不滿另一半。

4、丟三落四會讓你的重要合約無法落實。

5、喜歡的東西會讓你有力不從心之感，例如：買不起。

幸運眷顧指數：★☆☆☆☆

戀愛甜蜜指數：★★★☆☆

生活快樂指數：★★☆☆☆

錢包飽滿指數：★☆☆☆☆

雙子座

塔羅牌：愚人

愚人預示著一段跳脫某種狀態的日子來臨，或可盡情享受眼前日子的一段時光。同時也表示將有冒險的機會，積極性是必要的。但這張牌在財運上則需注意警惕，以免隨性而決策錯誤。

5月事件預測：

1、公園、茶館、地鐵站、海邊是單身者邂逅愛情的地方。

2、與另一半會有一段非常美妙的聊天交流的體驗。

3、會有比較合適的工作機會出現。

4、會因為輕信不實消息，做出錯誤判斷，導致損失。

5、租屋的人將面臨房租上漲。

幸運眷顧指數：★★★★☆

戀愛甜蜜指數：★★★★★

生活快樂指數：★★★★☆

錢包飽滿指數：★★☆☆☆

巨蟹座

塔羅牌：皇后

這是一張充滿精力與熱情的牌，預示著此月所有的努力都將朝著一個積極的方向發展，即便是不拿手的項目也能攻克下來。愛情、友情都將獲得圓滿。

5月事件預測：

1、會面臨是否要「見色忘友」的選擇。

2、領證、婚禮籌辦等事宜會非常順利、甜蜜。

3、會與同事有一段非常愉快的相處經歷。

4、短期投資能賺到一筆令你欣喜的收入。

5、有機會獲得一次超值的免費體驗。

幸運眷顧指數：★★★★★

戀愛甜蜜指數：★★★★☆

生活快樂指數：★★★★☆

錢包飽滿指數：★★★★★

獅子座

塔羅牌：隱士

這張牌預示實力將得到發揮，努力會有結果，付出與努力成正比。不過在愛情上精神的交往會大於身體的親密接觸，重視交往的氛圍可讓愛情更好。

5月事件預測：

1、桃花會出現在熱鬧的場合。

2、會因為忍不住對方的抱怨而將關係弄得尷尬。

3、能提早簽訂合同，超前完成老闆指定的任務。

4、參加競賽獲得名次的機率很大。

5、走親訪友會花掉你不少的錢。

幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★★☆☆

生活快樂指數：★★★★☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

處女座

塔羅牌：審判

這張牌提醒著你：腳踏實地的努力會有好結果，主高升機會與名譽挽回，本月是證明自己的最佳時機。愛情上重新調整相處的模式與心態，才有復活的機會。

5月事件預測：

1、會有親密好友物色不錯的對象給單身的你。

2、言語中傷另一半的可能性極大。

3、初次見面的潛在合作者對你印象百分百滿意。

4、設計工作者能交出一份令人驚歎的作品。

5、家裡電器有突然壞掉的可能。

幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★☆☆☆

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

天秤座

塔羅牌：女祭司

無論是愛情還是事業或生活，都會處於一種知性成熟的狀態，會有突然覺得自己長大了的體驗，會是人生成長過程中的一次小里程牌。

5月事件預測：

1、具有文藝氣息的地方會是單身者愛情的發生地。

2、會有被另一半讀懂內心想法的感動。

3、能獲得上級主管的支持，得到某些特權。

4、會透過舊友接觸到一些公益活動。

5、上個月的結餘會在毫無計劃的購置商品上花完。

幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★★★☆

生活快樂指數：★★★★☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

天蠍座

塔羅牌：星星

這是一張充滿希望與幸運的牌，牌雖美好，但其出現時是很少指向現實情況的。只有願意付出的、有理想抱負的，並堅信美好希望的人，才會被賜福。

5月事件預測：

1、工作上會受到身體抱恙的影響。

2、個人氣質會推動桃花，與頗具藝術氣息的人容易來電。

3、談論婚嫁事宜可與長輩溝通、協商順暢。

4、會因為心不在焉而出差錯。

5、在社交上的花費會物有所值。

幸運眷顧指數：★★★★☆

戀愛甜蜜指數：★★★★★

生活快樂指數：★★★★☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

射手座

塔羅牌：戰車

一張充滿正能量的牌，生活節奏會加快，顯得有點忙綠。但信心十足，那些忙綠反而會讓你覺得很充實，富有挑戰。對過程的積極把握，會讓你得到好的結果。

5月事件預測：

1、單身者有被異性追求的喜悅。

2、會有說情話被另一半懷疑動機不純的尷尬發生。

3、與關係一般的同事會因共同處理一件事而拉近距離。

4、早睡的動機明顯，睡眠品質要比以往好。

5、投資時能找出最投緣的那支股票或基金。

幸運眷顧指數：★★★★★

戀愛甜蜜指數：★★★★☆

生活快樂指數：★★★★☆

錢包飽滿指數：★★★★☆

摩羯座

塔羅牌：太陽逆位

太陽逆位伴隨著對抗與痛苦，愛情容易陷入到痛苦的境地，也容易被情敵打敗。同時，也要與自己抗爭，只有擊敗懶惰、自卑、退縮等負面情緒，才能提高效率。

5月事件預測：

1、在密友的積極牽線下有機會相親。

2、情人間相處一不小心就會充滿火藥味。

3、會因為偷懶而被人抓住小辮子。

4、文案宣傳、感想體悟…等文字撰寫會讓你大為苦惱。

5、丟失錢包及重要財物的機率高。

幸運眷顧指數：★★☆☆☆

戀愛甜蜜指數：★★☆☆☆

生活快樂指數：★☆☆☆☆

錢包飽滿指數：★★☆☆☆

水瓶座

塔羅牌：倒吊者

倒吊者代表受到約束卻拚命想得到自由，可惜時機未到，仍需忍耐。本月最為難受的是受排擠的不爽感，好像做什麼都不對，一點點小錯就被人盯上。沉著、堅忍方為上策。

5月事件預測：

1、相親、表白被潑冷水的機率超高。

2、情侶間容易因為對方朋友之事鬧意見。

3、會因目標定得不合理，申請材料一直得不到上級批准。

4、看到周圍人進步飛速，心中會慌亂不已。

5、旅行的所花經費能夠在旅途中賺回來。

幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★☆☆☆

生活快樂指數：★★☆☆☆

錢包飽滿指數：★★★★☆

雙魚座

塔羅牌：命運之輪

此牌代表機會降臨，將迎來轉變，並且這種變化是不受外界阻礙與抗拒的，你要做得就是順其自然，坦然接受並順應機會的挑戰。

5月事件預測：

1、下班後主動聯繫你的異性同事，會是緣分來了的訊號。

2、會因加班或應酬冷落另一半，導致誤會產生。

3、能得到上司的賞識與提攜。

4、能有將興趣愛好付諸行動的推動力。

5、申請貸款能夠得到貴人相助，順利通過。

幸運眷顧指數：★★★★☆

戀愛甜蜜指數：★★☆☆☆

生活快樂指數：★★★★☆

錢包飽滿指數：★★★★☆

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