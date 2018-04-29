殺破狼周運勢／處女工作完成艱難任務 射手沈浸愛河中

2018-04-29 00:00 聯合新聞網 殺破狼



殺破狼星座運勢。 圖／ingimage 分享 facebook

殺破狼2018年4月30日~5月6日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢：

金錢運方面，滿月發生在財務宮位，某個分期付款的信用卡帳單終於清償，財務狀況比先前輕鬆很多。但此時白羊座也容易衝動消費，以血拼宣洩積壓已久的壓力。

學業運方面，在學業宮位的金星受到海王星影響，因為某件事件，一夕之間在學校成為風雲人物，可能因此招來許多人的愛慕，但這反而會讓你感覺有些困擾，不能任意做些破壞形象的行為。

本週須注意的部分：

溝通運方面，在秘密宮位的海王星受到溝通宮位的金星影響，不經意對人表達的想法，容易被人誤會，惹上爛桃花或小人，越是想解釋，越容易跳到黃河洗不清。

感情運方面，在秘密宮位的海王星受到溝通宮位的金星影響，暗戀的對象可能會婉地拒絕你某件事，讓你內心有些受傷。單身的白羊座要當心網路的情感詐騙，不明的網路帳號加入，千萬不要理會。

工作運方面，在志業宮位的火星與冥王星受到水星影響，與上司溝通不良，可能會被迫接受不利於你的工作條件，對目前的工作感到倦勤，想休長假或是轉換跑道。

金牛座：

整體運勢：

工作運方面，太陽落在命宮，受到木星影響，工作表現亮眼，卻容易招同僚忌妒，或是功高震主，此時低調些為佳。

感情運方面，滿月落在感情宮位，懸而未決的情感關係，此時終於能塵埃落定，可能決定在一起。或是從此分道揚鑣。有對象的金牛座，容易與戀愛對象鬧情緒，此時問題容易擴大，要當心對方翻臉。

本週須注意的部分：

金錢運方面，在金錢宮位的金星受到海王星影響，可能會接到紅色炸彈，或是重要的朋友邀約，有些人情債要還一還了。和朋友一起聊聊心事，可能得破費請客。

學業運方面，在學業宮位的冥王星與火星受到水星影響，與某些同學暗中較勁，可能因此擦槍走火，在學業上的競爭演變成檯面上的鬥爭，得失心因此加重，這對你的課業其實一點幫助都沒有。

遠行運方面，火星與冥王星合相在遠行宮位，出遠門要注意人身安全，盡量不要單獨行動，容易被小偷與扒手盯上，在人生地不熟的地方掉了東西很難找回來。

雙子座：

整體運勢：

感情運佳，金星進入命宮，單身的雙子座，身邊會有人對你若有似無地表示好感，覺得有些受寵若驚。有對象的雙子座，在職場會有你的緋聞流傳，容易被人亂點鴛鴦譜，可能必須對外公開你的情感狀況。

本週須注意的部分：

工作運方面，滿月落在工作宮位，某個案子或是職務在此時告一段落，會想休個長假，或是轉換新的領域挑戰。即便是沒有轉職計畫的雙子座，對於日復一日地忙碌有些倦勤，可能會萌生辭掉工作的念頭。

金錢運方面，火星與冥王星合相在財務宮位，受到水星影響，容易因為稅務申報心煩，要負擔的稅率超過你預期，節稅的項目受到刁難，必須花很多力氣與稅務人員溝通。此外，信用卡的使用可能會出現一些狀況，需要要費神處理信用資料的問題。

人際關係方面，在人際關係宮位的火星、冥王星相位不良，與人在溝通上容易出現障礙，甚至被莫名其妙的人激怒。出門賣東西也容易遇上消費糾紛，一些預期外的狀況會讓你不太愉快。

健康運方面，火星、土星、冥王星齊聚疾厄宮位，依然要當心血光之災，同時會有許多慢性疾病的症狀浮現。此外，受到金星進入命宮的關係，容易感冒，喉嚨發炎、失聲，這陣子要當心著涼。

巨蟹座：

整體運勢：

遠行運方面，在遠行宮位的海王星受到金星影響，旅行沒有設限目的地，也沒有設限時間，關於旅行的意義，其實你也還在思考。很多時候，旅行，只是一種逃避現實的一種方式。

學業運方面，在學業宮位的海王星受到金星影響，可能會請託一個優秀的家教指導功課，但容易因此滋生曖昧的情愫，對學業沒什麼太大的幫助，反而造成學習效率更為緩慢。

本週須注意的部分：

感情運方面，滿月落在戀愛宮位，還在曖昧階段的關係，可能會發現對方同時有別的對象糾纏不清，而決定放棄。已經有交往對象的巨蟹座，雙方容易為一些小事吵架。或是會有情敵出現，使得你對情感十分沒安全感。

工作運方面，在志業宮位的水星受到夥伴宮位的冥王星影響，一起合作的夥伴對於工作內容看法分歧，溝通上有些不愉快。某些巨蟹座容易被豬隊友拖累，一些不該你做的工作內容，都必須幫忙協助，目前會對於職場的人事較為不滿意。

獅子座：

整體運勢：

金錢運方面，在財務宮位的海王星受到金星影響，容易花錢尋求心靈上的慰藉，靠著購物善待自己一下。此時會想揪些朋友一起吃些好料，即便是花錢請客也不在乎。

家宅運方面，滿月落在家宅宮位，有搬家需求的獅子座，會在此時尋求到理想的物件，並很快地塵埃落定。沒有搬家需求的獅子座，某個家人較為情緒化，使你感覺心煩，也容易跟家人吵架，此時也要注意自己的情緒管理。

本週須注意的部分：

人際關係方面，在人際關係宮位的金星受到海王星影響，會感覺某些朋友常在金錢方面佔你一些小便宜，吃飯常要你請客，偶而會推銷一些你用不上的東西，或是被帶去聽直銷。使你會開始思索，是否要與一些酒肉朋友保持距離。

工作運方面，在工作宮位的火星與冥王星受到水星影響，會被上司要求處理一些跨領域的問題，可能必須使用較為艱澀的語言，雖然你可以表現得很好，但這是花了很多時間加班、熬夜才能完成的任務。某些獅子座，由於志業宮位的太陽受到滿月影響，家庭與工作兩頭燒，兩方無法兼顧，感覺身心俱疲。

處女座：

整體運勢：

學習運方面，滿月落在學習宮位，某個課目的學習或是實習會在此時告一段落，甚至提早獲得學分或達到畢業門檻，課業負擔減輕。

工作運方面，落在志業宮位的金星受到海王星影響，完成了一件艱鉅的任務，但會受到一些批評，心中不免還是會感覺不服氣，若是客觀看待這些指教，其實你在未來會思考出更多可能性。

本週須注意的部分：

交通運方面，滿月落在交通宮位，交通工具要當心被拖吊或是會被偷，此時也可能會壽終正寢。交通安全需特別注意，被開罰單的機率高，或是會遇上行車糾紛。行車記錄器要準備好，以備不時之需。

感情運方面，在感情宮位的海王星受到金星影響，盼望著對方符合你的標準，只會使得被你喜歡的人壓力更大，越想遠離你，戀情之所以進展得不順利，不是只有你單方面在評估，而是對方也在考慮。

天秤座：

整體運勢：

遠行運方面，金星落在遠行宮位，此時出遠門旅行，會獲得不錯的款待，食宿十分豪華，甚至會有豔遇。不過由於金星受到健康宮位的海王星影響，在外地容易因為時差，導致睡眠狀況不良，同時要當心水土不服的問題。

學業運方面，在學業宮位的金星受到海王星影響，臨時抱佛腳還是有點效果，雖然成績不會太好看，但總算能安全過關。累積了一堆作業與功課沒寫，考完試必須要用功一些了。

本週須注意的部分：

工作運方面，在工作宮位的海王星受到金星影響，工作態度過度鬆懈，會被人質疑你的專業能力，使你的處境陷入不利，在職場的態度須表現得積極一些。

感情運方面，在感情宮位的水星受到冥王星與火星的影響，此時容易執著在一段已經挽回不了的關係中糾結與拉扯，甚至因此波及到彼此的家庭。某些在同居狀態的天秤座，會為了生活中的瑣事起爭執，雙方都不願退讓，關係變得緊張。

金錢運方面，滿月發生在金錢宮位，受到在財務宮位的太陽影響，好不容易存下一筆錢，在收到稅單之後，必須又繳回國庫，這時候會有一種很幹的感覺，不知為何要納稅養一些沒路用的貪官污吏與米蟲。

天蠍座：

整體運勢：

金錢運方面，在財務宮位的金星受到玩樂宮位的海王星影響，容易把大量的零用錢花在打電動、出喝玩樂、追星上，在心靈上獲得一些慰藉。某些天蠍座會花很多錢在小孩或是寵物身上，從這些付出中感到滿足。

感情運方面，滿月落在命宮，會下定決心對喜歡的人告白，結束掉曖昧不明的狀態，不論是否會成功，至少可以讓你的心情塵埃落定。已經有對象的天蠍座，本週要特別注意情緒管理，容易發脾氣嚇到對方，會影響到雙方之間的關係。

本週須注意的部分：

工作運方面，在工作宮位的水星受到溝通宮位的冥王星與火星影響，在職場上深刻感覺到人言可畏的麻煩，容易被一些謠言中傷，使得工作變得不順利。

學習運方面，在學習宮位的冥王星與火星受到水星影響，叛逆或許是一種學生時期的浪漫，但等到學分被當掉，才會發現這些我行我素對自己根本沒什麼好處。

射手座：

整體運勢：

感情運方面，金星落在感情宮位，沈浸在愛河之中，在逸樂方面的花費十分驚人，容易不食人間煙火，忽略現實層面的問題。單身的射手座可能會迷戀上虛擬人物，並且買很多沒用的周邊商品滿足心靈需求。

本週須注意的部分：

金錢運方面，在金錢宮位的冥王星與火星呈現合相，執著在某些事情上，容易玩物喪志，很多的興趣、愛戀、物質都靠金錢堆砌，你已經漸漸感到吃力，卻像正在溫水中加熱的青蛙，逐漸走向赤貧而無力改善。

工作運方面，滿月影響在工作宮位的太陽，對於現在的工作有些不耐煩、倦勤，可能會在一時衝動之下提出辭呈，然而對於下一份工作卻沒有新的規劃與想法。

家宅運方面，在家宅宮位的海王星受到金星影響，依賴家人的支援久了，會造成你對生活中急須解決的問題提不起勁，最近顯得糜爛與喪志，該振作一些了。

摩羯座：

整體運勢：

感情運方面，在戀愛宮位的太陽受到滿月的影響，曖昧不明的關係在本週塵埃落定，決定兩人能否在一起，或是從此只是朋友。有對象的摩羯座，某個情敵的出現使你非常沒有安全感，甚至影響到兩人的關係。

學習運方面，在學習宮位的海王星受到金星影響，某個不看好的科目，考試居然驚險過關，然而過關之後才是挑戰的開始，這門功課有許多難以理解的門檻，必須要花多一點時間研究。

本週須注意的部分：

人際關係方面，滿月落在人際關係宮位，與某些朋友感覺格格不入，會想脫離這些人的小圈圈。對某個朋友因為一些問題產生不滿，你會選擇與對方保持安全距離，甚至會封鎖對方的聯絡管道。

工作運方面，在工作宮位的金星受到海王星影響，工作容易粗心大意，犯下不可原諒的錯誤。與客戶或同事溝通不良，對方似乎始終無法理解你的意思。通勤或是會議要當心遲到，造成尷尬的場面。

健康運方面，在命宮的火星與冥王星呈現合相，依然要當心血光之災，同時由於健康宮位的金星受到交通宮位的海王星影響，交通安全要注意。這段時間也容易著涼感冒，造成喉嚨發炎，生病了須及早治療，避免演變成為慢性疾病。

水瓶座：

整體運勢：

感情運方面，在戀愛宮位的金星受到金錢宮位的海王星影響，會想砸大錢討好喜歡的對象，雖然對方因此很高興，但也會開始發現，雙方價值觀可能有些落差。

工作運方面，滿月落在志業宮位，某個階段性任務在此時完成，終於可以卸下重擔，接受下一個挑戰。某些水瓶座會在此時轉換職務或是跳槽，到更適合自己的領域發展。

本週須注意的部分：

金錢運方面，在金錢宮位的海王星受到金星影響，會花很多錢在寵物、小孩，或是吃喝玩樂上，某些水瓶座會因為迷戀偶像，不惜砸大錢追星。這陣子開銷較大，花錢較浪費，若仔細思考，其實很多支出是不必要的。

家宅運方面，在家宅宮位的太陽受到滿月影響，家庭有許多瑣碎的事情需要處理，同時工作又在關鍵時期，感覺蠟燭兩頭燒，分身乏術。

學習運方面，在學習宮位的水星受到冥王星與火星影響，某個重要的考試容易因為壓力太大，無法獲得預期的成績，必須要重考，或是補考。對於某個重要的科目會產生倦怠，需要離開書本一下，減輕課業壓力。

交通運方面，在交通宮位的水星受到冥王星與火星的影響，依然要特別注意交通安全，當心行車糾紛與被開罰單的問題，交通工具也容易有故障。

雙魚座：

整體運勢：

學業運方面，滿月落在學業宮位，此時可望完成某個重要的論文，或是確認拿到足夠的學分可以畢業。考試時壓力較大，成績會有些失常，但若是能通過這個考試，許多的問題都能迎刃而解。

家宅運方面，在家宅宮位的金星受到海王星影響，會獲得一些悠閒的時間，宅在家中耍廢，家人此時也會對你特別大方，請你吃飯或是送你禮物。

本週須注意的部分：

感情運方面，在命宮的海王星受到金星影響，只是傾聽某個人的煩惱，居然也會惹上爛桃花，成為對方心靈上的寄託。該思考一下，不要再當個濫好人，造成自己的麻煩。

人際關係方面，在人際關係宮位的火星與冥王星呈現合相，對於某些朋友的情緒勒索已經到了忍無可忍的程度，可能會封鎖對方的聯絡方式，避免一些困擾。

金錢運方面，在金錢宮位的水星受到火星與冥王星的影響，被強迫推銷一些用不上的東西，卻不知怎麼推辭，事後會因為花了很多冤枉錢感到懊惱。

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