唐綺陽星座運勢週報：獅子有機會搭上長官順風車 金牛兩情相悅

2018-04-23 07:56 聯合新聞網 唐綺陽



星座專家唐綺陽。 圖／大慕影藝提供 分享 facebook

重要星象：太陽進金牛，金星進雙子，水星白羊、月天秤與火冥入相位

本週太陽進金牛，關注薪資及金錢等相關議題，討論吃、喝、玩、樂超值的小確幸，添加生活的樂趣。金星進雙子，週三之後適合親友聚會。水逆已順行，木、土、冥仍在逆行，懷舊話題依舊。水星在白羊、月天秤與火、冥入相位，當心衝突相位，週四以後衝突白熱化，易有劇情轉急之事發生，產生決裂、制裁的事件，要注意老人家的健康狀況。

工作注意：白羊、雙子、獅子、天秤

白羊：遇到激烈型的對手，低調行事、避免強碰

雙子：事情夾雜、忙碌不堪，排好處理順序，以免手忙腳亂

獅子：繼續保持優點，有機會搭上長官順風車

天秤：掌握狀況、顯露強勢，小心面對衝擊或決裂

桃花注意：金牛、巨蟹、射手、水瓶

金牛：兩情相悅，把握機會、相處愉快

巨蟹：發揮感性特色，得到他人欣賞，讓人覺得被了解

射手：展現認真、務實的態度，吸引力飆升

水瓶：易和了解你的人來電，朋友變情人的機率高

財運注意：處女、雙魚

處女：可能破財消災，或想大花一筆

雙魚：容易有金錢困擾，應檢查理財漏洞

健康注意：天蠍、魔羯

天蠍：出現來自壞習慣所引發的健康問題

魔羯：健康計畫可能被打斷，請努力保持