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今日星座運勢／巨蟹 要更愛自己 經營自己的興趣

2018-04-30 00:00聯合新聞網 那河

圖片來源／ingimage
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四月三十日（一）

【牡羊座】晴時多雲

★ 幸運色：金黃色

★ 幸運物：岩蘭草精油

★ 幸運方位：東方

★ 幸運地點：工作場合

今天在自我價值或金錢分配上面容易有某些深層感受。也許覺得自己總在付出，得到不相對的回饋。也可能發生某些和金錢特別有關的事件等。

【金牛座】晴時多雲

★ 幸運色：淡藍綠色

★ 幸運物：土耳其石

★ 幸運方位：西方

★ 幸運地點：視野開闊的空間

今天在合作或婚姻方面容易出現某些深層感受或體悟。例如感覺對方對你的好與重要性。但也可能原本累積的問題現在劇烈浮上檯面。

【雙子座】晴時多雲

★ 幸運色：藍色

★ 幸運物：專注力

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：整潔的空間

今天在工作細節或身心健康上容易有某些深層感受或發生某些事件吸引你的注意。例如健康上出現一些問題，或工作上有些原本沒注意的事項需處理。

【巨蟹座】晴時多雲

★ 幸運色：金黃色

★ 幸運物：自己的興趣

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：健身房

今天在關於愛關於感情或對於生命的熱情上容易有某些深層感受。也許突然覺得自己需要更愛自己一點。部分單身巨蟹會很想談戀愛結婚。此時是經營自己興趣與愛自己的時刻。

【獅子座】晴時多雲

★ 幸運色：珊瑚色

★ 幸運物：家庭照

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：家

今天在家庭或與家人相處上容易有某些深層感受或發生某些事件引起你的注意。例如原本不喜歡回家的獅子，突然感受到父母逐漸老去的狀態等等。

【處女座】晴時多雲

★ 幸運色：薑黃色

★ 幸運物：真摯溫暖的言語

★ 幸運方位：南方

★ 幸運地點：溫暖色系的空間

今天在溝通學習上容易有某些事件引起你的注意，並提醒著你需要更注意自己言行的影響力或後坐力。

【天秤座】晴時多雲

★ 幸運色：金黃色

★ 幸運物：金黃色小配件

★ 幸運方位：西方

★ 幸運地點：工作職場

今天在自我價值或金錢與工作能力上面容易有某些深層感受。也許覺得他人不重視你的存在與付出，也可能感覺得到某種回饋與成就感。

【天蠍座】晴時多雲

★ 幸運色：紅色

★ 幸運物：運動用品

★ 幸運方位：東方

★ 幸運地點：健身房

雖然有些新計劃正在開始，但也代表某些舊事物的離去。部分天蠍會緊抓並眷戀著著自己的舊習不放。

【射手座】烏雲罩頂

★ 開運色：淡綠色

★ 開運物：花草樹木

★ 開運方位：西南方

★ 開運地點：瑜伽會館

今天在身心健康方面容易有某些深層感受。特別是過去過度工作，或對於他人看法過於在意的射手，容易出現某些身心的狀態或情緒。

【魔羯座】晴時多雲

★ 幸運色：藍色

★ 幸運物：茶

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：寧靜可思考的空間

今天在團隊合作上容易有某些深層感受。你可能會在意自己付出的他人是否感受得到。或者自己在團體中的存在價值等等。

【水瓶座】晴時多雲

★ 幸運色：深藍色

★ 幸運物：責任感

★ 幸運方位：東南方

★ 幸運地點：工作職場

今天在工作事業或自我形象上面容易有某些深層感受。因此此時是需要注意言行舉止的時刻，避免因負面的言行影響形象。但此時也是職場上發光發亮的時刻，好好把握。

【雙魚座】晴時多雲

★ 幸運色：淡藍綠色

★ 幸運物：筆記本或書籍

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：書店或咖啡館

今天在生命的價值觀上容易有某些深層感受。因此多閱讀多思考對於雙魚們來說有相對的好處。透過閱讀他人的書寫，或自己的書寫，都可有所收穫。

星座運勢

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