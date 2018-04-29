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今日星座運勢／獅子 橙色幸運 家庭與人際運佳

2018-04-29 00:00聯合新聞網 那河

圖片來源／ingimage
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四月二十九日（日）

【牡羊座】烏雲罩頂

★ 開運色：大地色

★ 開運物：大地色系服飾

注意天氣冷暖變化，另外避免遺失物品。

【金牛座】晴時多雲

★ 幸運色：海藍色

★ 幸運物：海

河岸咖啡館或看海能讓心境更開闊，開啟未來的貴人運。

【雙子座】晴時多雲

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：創意小物

今天容易接觸到新的人事物，但也可能過於莽撞天真而得罪人。

【巨蟹座】晴時多雲

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：電影

感性的一天。不妨看部電影或參加藝文活動。和朋友情人約會也是不錯的選擇。

【獅子座】晴空萬里

★ 幸運色：橙色

★ 幸運物：美食

今天的家庭運和人際社交運不錯，是個團體聚會的好日子。

【處女座】晴時多雲

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：新鮮蔬果

有加班或應酬的傾向。也可能自動在身體健康及運動方面下功夫。

【天秤座】晴時多雲

★ 幸運色：淡紫色

★ 幸運物：薰衣草

多出去接觸他人，讓心胸與視野更開闊。避免宅在家裡。

【天蠍座】晴時多雲

★ 幸運色：大地色

★ 幸運物：大地色配件

今天的你較為浪漫，但也可能過於理想化而和他人鬧不愉快。

【射手座】晴時多雲

★ 幸運色：鵝黃色

★ 幸運物：花草樹木

發呆或放空的好日子，不要想太多，才能補充更多能量。

【摩羯座】晴時多雲

★ 幸運色：草綠色

★ 幸運物：馬鬱蘭精油

避免批判性及主觀的言論，幸運之神便會降臨。

【水瓶座】晴時多雲

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：電影

過去情感的傷害或累積情緒要找到對的方式撫平，以免影響感情與人際。

【雙魚座】晴時多雲

★ 幸運色：利用色

★ 幸運物：綠樹

今天避免安排太多應酬或是陷入他人的爭論中。

星座運勢

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