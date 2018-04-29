今日星座運勢／獅子 橙色幸運 家庭與人際運佳
四月二十九日（日）
【牡羊座】烏雲罩頂
★ 開運色：大地色
★ 開運物：大地色系服飾
注意天氣冷暖變化，另外避免遺失物品。
【金牛座】晴時多雲
★ 幸運色：海藍色
★ 幸運物：海
河岸咖啡館或看海能讓心境更開闊，開啟未來的貴人運。
【雙子座】晴時多雲
★ 幸運色：藍綠色
★ 幸運物：創意小物
今天容易接觸到新的人事物，但也可能過於莽撞天真而得罪人。
【巨蟹座】晴時多雲
★ 幸運色：藍綠色
★ 幸運物：電影
感性的一天。不妨看部電影或參加藝文活動。和朋友情人約會也是不錯的選擇。
【獅子座】晴空萬里
★ 幸運色：橙色
★ 幸運物：美食
今天的家庭運和人際社交運不錯，是個團體聚會的好日子。
【處女座】晴時多雲
★ 幸運色：綠色
★ 幸運物：新鮮蔬果
有加班或應酬的傾向。也可能自動在身體健康及運動方面下功夫。
【天秤座】晴時多雲
★ 幸運色：淡紫色
★ 幸運物：薰衣草
多出去接觸他人，讓心胸與視野更開闊。避免宅在家裡。
【天蠍座】晴時多雲
★ 幸運色：大地色
★ 幸運物：大地色配件
今天的你較為浪漫，但也可能過於理想化而和他人鬧不愉快。
【射手座】晴時多雲
★ 幸運色：鵝黃色
★ 幸運物：花草樹木
發呆或放空的好日子，不要想太多，才能補充更多能量。
【摩羯座】晴時多雲
★ 幸運色：草綠色
★ 幸運物：馬鬱蘭精油
避免批判性及主觀的言論，幸運之神便會降臨。
【水瓶座】晴時多雲
★ 幸運色：藍綠色
★ 幸運物：電影
過去情感的傷害或累積情緒要找到對的方式撫平，以免影響感情與人際。
【雙魚座】晴時多雲
★ 幸運色：利用色
★ 幸運物：綠樹
今天避免安排太多應酬或是陷入他人的爭論中。
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