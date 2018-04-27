今日星座運勢／牡羊 溫暖問候交談 有助貴人運提升

2018-04-27 00:00 聯合新聞網 那河



圖片來源／ingimage 分享 facebook 四月二十七日（五）

【牡羊座】晴時多雲

★ 幸運色：金黃色

★ 幸運物：溫暖的問候他人

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：職場社交

今天是與他人建立良好的和諧關係的好時機。透過溫暖的問候、輕鬆的交談與互動，可以讓感情運和貴人運都提升不少。

【金牛座】晴空萬里

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：岩蘭草精油

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：健康取向的餐館

透過腳踏實地的服務他人並注意細節，可以得到更好的回饋與成就感。但同時注意身心發出的訊息，今天身心比較敏感。

【雙子座】晴空萬里

★ 幸運色：淡金色

★ 幸運物：真摯的笑容

★ 幸運方位：西方

★ 幸運地點：陽光充足的空間

今天是展現溫暖自信魅力的好時光。透過自我才華能力的展現，透過真摯的笑容，都可以增加幸運指數。

【巨蟹座】晴時多雲

★ 幸運色：淡藍綠色

★ 幸運物：小點心

★ 幸運方位：西方

★ 幸運地點：瑜伽會館

今天是需要稍微沈靜的日子。不妨抽出一點點時間給自己獨處，或是做一場心靈瑜伽，都可為自己補充能量，提升運勢。

【獅子座】晴空萬里

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：手機

★ 幸運方位：南方

★ 幸運地點：聚會場合

今天的社交運和貴人運頗旺。透過與團體或不同個性的人之間的交流，可以獲得更多資訊，創造雙贏的狀態。

【處女座】晴空萬里

★ 幸運色：紫色

★ 幸運物：和『美』有關的事物

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：工作職場

事業運提升。特別是能夠創造職場和諧或美麗包裝的處女座，事業運有機會因此大幅揚升，得到更多人的注目與更多機會。

【天秤座】晴時多雲

★ 幸運色：寶藍色

★ 幸運物：笑容

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：藝文展場

今天很適合接觸藝術文化方面的人事物。和來自國外或教育單位也特別容易有往來。某位來自國外或教育體系的人，也特別容易欣賞你。

【天蠍座】晴時多雲

★ 幸運色：珊瑚色

★ 幸運物：小雛菊

★ 幸運方位：南方

★ 幸運地點：寧靜的空間

今天很適合接觸身心靈相關的事物，了解自己內在真實的狀態。另一部分天蠍則是貴人運不錯，容易得到有力人士的支持。

【射手座】晴空萬里

★ 幸運色：淡藍色

★ 幸運物：珍惜緣分

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：社交場合

在婚姻或人際關係上容易有好事發生。愈懂得珍惜彼此緣分、愈懂得為他人付出的射手，今天的運勢也會特別好。

【魔羯座】晴時多雲

★ 幸運色：橄欖綠

★ 幸運物：腳踏實地

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：工作職場

職場的和諧可以創造更多雙贏的機會。透過一步一腳印踏實的學習或服務，你的形象在他人眼中也會無形加分不少。

【水瓶座】晴空萬里

★ 幸運色：橙色

★ 幸運物：自己喜愛的事物

★ 幸運方位：東方

★ 幸運地點：露天咖啡座

今天非常適合從事自己有興趣有熱情的事物，很容易從中得到啟發，感覺生命的意義。另一部分的水瓶有桃花運。

【雙魚座】晴時多雲

★ 幸運色：大地色

★ 幸運物：佛手柑精油

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：和樂的家

當自己的內心與家庭是穩定和樂的，其他外在世界的一切自然也會順利發展。更多好的機會等著你。