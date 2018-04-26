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今日星座運勢／金牛 凡事輕鬆看待 避免出遠門

2018-04-26 00:00聯合新聞網 那河

圖片來源／ingimage
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四月二十六日（四）

【牡羊座】晴時多雲

★ 幸運色：黃色

★ 幸運物：岩蘭草精油

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：視野開闊的空間

正面狀態是在工作事業上積極努力，但有時衝過頭也可能得罪他人。另一個狀態是上司或長輩強勢欺人，讓你有種快窒息或情緒快爆發的傾向。

【金牛座】烏雲罩頂

★ 開運色：米白色

★ 開運物：百合花

★ 開運方位：西北方

★ 開運地點：花店

如果過於堅持自我的價值觀與想法，或是對於目前世界與政經情勢過於在意，容易和他人有強烈的意見不合，也因此影響整天心情。建議凡事輕鬆看待。避免出遠門。

【雙子座】烏雲罩頂

★ 開運色：天空藍色

★ 開運物：水流聲

★ 開運方位：南方

★ 開運地點：SPA

金權慾望、控制欲較強或底層有許多情緒的雙子需特別注意。你需要放鬆一些，少一點掌控。讓宇宙接手，讓事件自然推著你往前。

【巨蟹座】烏雲罩頂

★ 開運色：藍綠色

★ 開運物：天使

★ 開運方位：東南方

★ 開運地點：看得到天空的地方

和另一半或好友、合作夥伴之間，如果之前已經累積某些情緒或恩恩怨怨，今天很容易爆發出來，成為一場公開戰爭。

【獅子座】烏雲罩頂

★ 開運色：綠色

★ 開運物：健康飲食

★ 開運方位：東方

★ 開運地點：和健康相關的場所

健康上若有遲遲尚未處理的問題，這兩天都需特別注意突然爆發。身體若有些微不適，絕對不要輕忽。健康的獅子，工作上則是大刀闊斧改革的狀態，職場有種腥風血雨的感覺。

【處女座】晴時多雲

★ 幸運色：藍色

★ 幸運物：熱愛的事物

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：文創展區

有小孩的處女座稍微注意孩子的身心健康，有發燒或小擦撞傷的傾向。單身的處女座則需注意與情人之間的互動，避免情緒爆衝。另外需注意運動傷害。最佳狀態是專注在自己的興趣及有熱情的事物上，有所突破。

【天秤座】烏雲罩頂

★ 開運色：白色

★ 開運物：百合花

★ 開運方位：南方

★ 開運地點：整潔舒適的居家空間

自己或家人長久內心累積的壓力或不滿有種一觸即發的傾向。家中若有堆積的雜物，建議盡快清理。

【天蠍座】晴時多雲

★ 幸運色：水藍色

★ 幸運物：冷靜

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：舒適放鬆的用餐場合

今天容易有不少繁雜的生活或工作事務需要處理。也有不少事情需要溝通。但溝通中或處理事情中，容易因為匆促或急躁而導致負面狀態，需注意。

【射手座】晴時多雲

★ 幸運色：淡粉紅色

★ 幸運物：自己喜愛的鮮花

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：佈置溫馨的工作場合

對於金錢、工作或成就感不要過度在意與計較。做好自己該做的、可以做到的事情就好，不需逞強。金錢預算需控制。

【魔羯座】晴時多雲

★ 幸運色：藍紫色

★ 幸運物：德國洋甘菊精油

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：有花香的地方

避免因為一時的情緒或衝動而造成自己或他人的爭執或傷害。注意說話的表情及語氣。小心刀燙傷。正面狀態是積極努力又謙和待人。

【水瓶座】烏雲罩頂

★ 開運色：白色

★ 開運物：籤詩

★ 開運方位：西方

★ 開運地點：宗教場合

注意身心健康。小人運或不預期的人事物較容易出現。此時需有耐心。大事化小，小事化無。考驗水瓶們的修行與智慧。

【雙魚座】晴時多雲

★ 幸運色：淡藍綠色

★ 幸運物：寬廣的心胸

★ 幸運方位：西方

★ 幸運地點：視野開闊的空間

和團隊或朋友群之間容易有勾心鬥角或某種權力爭鬥的戲碼正式開演的狀態。建議眼光放遠，世上沒有永遠的敵人。

星座運勢

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