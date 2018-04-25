今日星座運勢／處女 藍色幸運 與上司互動好時機

2018-04-25 00:00 聯合新聞網 那河



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四月二十五日（三）

【牡羊座】晴時多雲

★ 幸運色：藍色

★ 幸運物：電腦

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：社交場合

今天是個適合開會討論或與眾人一同交換心得與專業的時機。網路上的資訊某種程度而言也有幫助。

【金牛座】晴空萬里

★ 幸運色：淡粉紅色

★ 幸運物：笑容

★ 幸運方位：南方

★ 幸運地點：美食餐廳

具備親切感、願意與他人交流、或外在條件不錯的金牛，運勢相當不錯。今天也有花錢買享受的傾向。

【雙子座】晴空萬里

★ 幸運色：金黃色

★ 幸運物：陽光

★ 幸運方位：東南方

★ 幸運地點：陽光充足的空間

平日較開朗樂觀的雙子今日魅力四射，活力十足，運勢極佳。平日有情緒問題的雙子則容易陷入更深的低潮或有心結。

【巨蟹座】晴時多雲

★ 幸運色：紫紅色

★ 幸運物：感恩

★ 幸運方位：西方

★ 幸運地點：大自然

心中充滿信心的巨蟹容易籠罩在神性與恩典，充滿喜悅與和諧，不時有好運出現。但心中若充滿恐懼擔憂者則易出現情緒或依賴傾向。

【獅子座】晴時多雲

★ 幸運色：淡綠色

★ 幸運物：健康飲食

★ 幸運方位：東方

★ 幸運地點：社交場合

不妨多走出去和他人交流。透過主動交流與敞開自己，容易有更多的貴人或桃花，也可能為你帶來更多新機會。

【處女座】晴空萬里

★ 幸運色：藍色

★ 幸運物：專業資料

★ 幸運方位：東南方

★ 幸運地點：上司辦公室

今天是和上司高層互動的好時機，只要專業實力準備好，同時具備溝通能力，便有機會得到更多機會與訊息。

【天秤座】晴時多雲

★ 幸運色：藍色

★ 幸運物：書籍

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：網路

與他人的互動中可得到更多想法與資訊，同時對於國內外政經局勢的想法與觀察有助各個層面的提升。

【天蠍座】晴空萬里

★ 幸運色：藍色

★ 幸運物：笑容

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：工作職場

追求個人成就的時機，積極與踏實的態度，努力工作將能得到不錯的回饋。但要避免個人主義，否則功虧一簣。

【射手座】晴時多雲

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：政經相關資訊

★ 幸運方位：東方

★ 幸運地點：圖書館

已有對象者有論及婚嫁的跡象。單身者則容易透過他人介紹認識不錯的新對象。但對於感情或自己的想法要避免過於執著。

【魔羯座】晴時多雲

★ 幸運色：灰色

★ 幸運物：名片

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：咖啡館

過去做好健康管理者運勢佳，社交運朋友運旺，有多方資源可以運用。過去若生活不健康者要注意健康及生活習慣，現在是改變的時候了。

【水瓶座】晴空萬里

★ 幸運色：珍珠白

★ 幸運物：珍珠

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：聚餐場合

不少水瓶能量上揚，特別是對運動或生活有熱情的牡羊，桃花運和魅力指數都從今天加分不少。

【雙魚座】晴時多雲

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：有香味的鮮花

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：花店

原本情緒化的雙魚可能有情緒波動的傾向或內在有空虛感。另一派雙魚則有買屋賣屋、搬遷的可能。另一部分雙魚興致起來想改造居住空間。