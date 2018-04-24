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走過34年 金石堂城中店6月底熄燈

今日星座運勢／天蠍 與他人多交流 謙卑避免自大

2018-04-24 00:00聯合新聞網 那河

圖片來源／ingimage
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四月二十四日（二）

【牡羊座】晴空萬里

★ 幸運色：黃色

★ 幸運物：黃水晶

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：工作職場

內在力量強大的牡羊，容易有新的工作機會或工作上的新學習、新人都有助於自我成長，也可激發你的企圖心，讓運勢更上一層樓。情緒壓抑過大的牡羊，要注意與上司長輩之間的互動。

【金牛座】晴時多雲

★ 幸運色：淡珊瑚色

★ 幸運物：合作精神

★ 幸運方位：東方

★ 幸運地點：視野高遠的空間

今天的你具有相當正面的活力、積極度、以及直覺力，但仍然需要與他人以相互合作尊重的態度交流，會為自己帶來更多更好的機會。

【雙子座】晴時多雲

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：健康飲食

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：整潔的工作與生活空間

部分雙子需要付出更多的精力與時間在工作或生活上，透過這樣的鍛鍊，提升貴人運和財運。另一部分雙子則是透過注意健康與飲食作息，讓自己提升整體能量。

【巨蟹座】晴時多雲

★ 幸運色：淡金色

★ 幸運物：向日葵

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：陽光充足的空間

自由與創意的能量不斷從你的內在湧現出來，但也可能因此讓另一半或合作夥伴產生某些情緒。另一部分巨蟹則因爲更自在的能量，讓追求者變多。

【獅子座】烏雲罩頂

★ 開運色：大地色

★ 開運物：維他命

★ 開運方位：南方

★ 開運地點：舒適的居住空間

最近需要更多的休息時間，健康容易出現問題。另一部分獅子則是工作負擔明顯增加，有回家還需要繼續工作的傾向。

【處女座】晴空萬里

★ 幸運色：紫紅色

★ 幸運物：淡香水

★ 幸運方位：西方

★ 幸運地點：社交活動

今天是溝通學習的最佳時機。也許對於某項事物突然很有興趣，或是遇到某個很有魅力的人，同時也是拓展社交的時機。

【天秤座】晴時多雲

★ 幸運色：鵝黃色

★ 幸運物：百合花

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：花店

天秤們最近家庭發生的事情或內心的負擔容易比較沉重。也可能因為住宅或家人，有額外的開銷。或者突然很想讓自己放假休息一陣子。

【天蠍座】晴時多雲

★ 幸運色：粉橘色

★ 幸運物：有香味的鮮花

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：色彩柔和的空間

多和他人交流互動，拿出謙卑學習的心，將會有更多的機會出現在天蠍們的生命中。避免自我太大或自閉，因此阻擋了好運。

【射手座】晴時多雲

★ 幸運色：淡藍綠色

★ 幸運物：放鬆與放下的心

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：大自然

有時候失去不代表不好，在某種程度其實也是一種流動。透過失去，可以有空間迎接新的發生。因此在情緒上物質上不要太計較。愈放鬆放下的射手，愈能夠體會到宇宙的祝福。

【魔羯座】晴時多雲

★ 幸運色：玫瑰色

★ 幸運物：玫瑰天竺葵精油

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：社交活動

對摩羯們來說，當你主動融入在整個大環境或團隊中時，將打開更多新的機會，打開更多人際交流的空間。

【水瓶座】晴時多雲

★ 幸運色：珊瑚色

★ 幸運物：傾聽與謙虛

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：職場社交

事業運正在提升的同時，也要照顧自己的身體健康與心靈情緒。今天的貴人運很好，多聽聽他人的想法，能夠得到更多的祝福。

【雙魚座】晴空萬里

★ 幸運色：淡藍綠色

★ 幸運物：淡藍綠色配件

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：輕鬆的談天空間

今天有機會和許多優秀的人互動。但要避免彼此較勁比賽的心態。透過輕鬆與謙虛的交流，可以打開你的視野與價值觀。

星座運勢

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